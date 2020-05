0 shares







ASAMBLEA DE TRABAJADORAS /AS DE NIÑEZ Y JUVENTUD –

¿Por qué en el actual panorama la Intendencia decide recortar o suprimir el pago de compensaciones salariales? ¿Cuál es la razón que conduce a un conflicto que, en el aspecto presupuestario, no altera la ecuación?

Luján es trabajadora de la Subsecretaría de Niñez y Juventud. Habla en nombre de todas y todos:

¿Cuál es el argumento que explicaría el no pago de las contribuciones?

Es que se reduce el sueldo a los que no asistieron al espacio de trabajo. Eso es lo que nos comunican a nosotras.

¿Quién comunicó esto y en qué momento se hizo?

Durante esta semana, entre lunes y martes se planteó esta situación y el miércoles las administrativas se fueron comunicando con distintas compañeras de trabajo y plantean que la directiva es desde Subsecretaría.

¿La reducción salarial en que consiste?

Son bonificaciones del sueldo, y algunas situación son el 50% y en otras el 30%.

¿Estás bonificaciones alcanzan a todas las trabajadoras y trabajadores de Niñez?

Tienen distintas figuras, la verdad que hay muchas formas de contratación y esto es algo que también venimos reclamando por lo menos desde el 2016, no son igualitarias las formas de contratación y al interior del conjunto de trabajadoras son muchas formas administrativas las que se manejan y entonces que obviamente para nosotras, para nuestra organización, también implica muchos desgastes porque son todas situaciones particulares, básicamente.

Ustedes pelean por el pase a planta permanente

Ahora no solo es eso porque dentro de los temporarios están quienes reciben una compensación, hay otros que reciben otras. Hay compañeros y compañeras de Juventud que hace muchos más años que trabajan, porque dentro de la Subsecretaria está el área de Niñez y de Juventud, ésta última que está sumamente afectada no solo por este momento sino que además reciben mucho menos salario que los de Niñez.

¿Existe un decreto municipal que defina las actividades esenciales? Además de las lógicas referidas a salud

No hay ningún comunicado ni decreto del municipio planteando que algunos de los puestos de trabajo sean esenciales, en ningún caso nos plantearon que es esencial la tarea y que tenemos que ir a trabajar. Tampoco se está teniendo en cuenta lo que plantea el decreto de que hay poblaciones de riesgos, la gente que tiene hijos, que tiene problemas de salud, tampoco se tiene en cuenta está situación.

Es decir, que se está planteando un descuento sin discriminar

Y el criterio de discriminación a quien se le descuenta, el argumento es que no está yendo a trabajar pero la verdad en lo concreto no es claro, no nos queda claro cuál es el criterio.

Si ustedes no concurrieron al lugar físico de trabajo ¿significa que no trabajaron o lo hicieron de manera remota o telefónica por lo que significa Niñez?

Claro, nosotros seguimos trabajando, no fuimos al espacio laboral donde la Subsecretaria desarrolla sus tareas pero si lo hicimos desde nuestras casas. Hemos mantenido comunicaciones telefónicas con las familias, las y los adolescentes con los que trabajamos, y hemos completado los requisitos que nos pidió la Subsecretaria, de elaborar informes del trabajo que se hicieron, además hemos completado de manera virtual las intervenciones. Hay un sistema en el cual nosotros, todas las Subsecretarías van poniendo, registrando las intervenciones con cada familia y ese sistema se ha ido completando en este tiempo.

¿La Subsecretaria habla con ustedes?

Si, hemos tenido alguna comunicación y además una reunión la semana pasada. Una representante de la asamblea estuvo dialogando y un representante del sindicato de ATE.

¿Los sindicatos deberían intervenir, no?

ATE está acompañado de alguna forma este reclamo.

¿Hay una diferencia entre lo que pueden hablar ustedes con la Ssubsecretaría y luego lo que se responde o se comunica desde Recursos Humanos?

La verdad que no podría responderte, no tenemos comunicación directa en este momento con Recursos Humanos y no sabemos lo que plantea.

¿Las bonificaciones se hacen efectivas si el trabajador o la trabajadora va y firma en Recursos Humanos?

Si, hasta la cuarentena era así, después creemos que no porque el mes pasado no hubo inconvenientes aunque si en algunas situaciones, ya el mes pasado hubo reducciones pero parecían ser aisladas y por errores, se realizaron reclamos y recién este mes nos bajan esta directiva de que no vamos a estar cobrando. Entonces, el mes pasado no se fue hasta la oficina a firmar y si hemos podido cobrar, la verdad que no sabemos cuál es la realidad.