25A: Nuevamente a las calles a decir NO a las mega granjas porcinas

El miércoles 25 de agosto organizaciones ambientalistas saldrán a las calles para decir No al acuerdo porcino con China.

Compartimos el comunicado, publicado en redes sociales, de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones:

En todo nuestro país plurinacional se desarrollarán marchas, concentraciones, artivismos e informativos para defender nuestro territorio de este vergonzoso negociado de industrialización animal que solo aporta más saqueo, más ecocidio, más extractivismo y peligro de nuevas pandemias.

Las megacorporaciones, el #Estado, el gobierno nacional y los #gobiernos provinciales son responsables, y el reclamo hacia estos actores es cada vez más fuerte, inocultable por los medios hegemónicos.

La ciencia viene alertando del colapso por la #CrisisClimaticaYEcologica al que nos acercamos si no cambiamos de rumbo. Existe otra forma de hacer, en armonía con lo que rodea, donde las comunidades deciden qué, cómo y cuánto producir. Es hora que los gobiernos las escuchen y ¡actúen ya! Las promesas de las campañas de los gobiernos son constantemente rotas, y la injusticia cada día se vuelve más insoportable.

Por la naturaleza, por cada ser vivo que habita el planeta, este #25A decimos #NoAlAcuerdoPorcinoConChina

Salimos además, para celebrar que llevamos un año de construcción de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, una herramienta unitaria de lucha contra todas las formas de destrucción ambiental.

Compartimos la convocatoria de CABA e iremos sumando en los próximos días las de todo el país:

25/8 Embajada China (Av. Crisólogo Larralde y Triunvirato)

14hs Concentración y artivismo

17hs Acción central y lectura del documento unitario

Desmentida del Gobierno y organizaciones en alerta

El diario El Cronista publicó el lunes 12 de julio un artículo titulado “Argentina y China cierran el acuerdo para instalar granjas porcinas y aumentar las exportaciones”, en el que sostenía que el gobierno de Alberto Fernández y la administración de Xi Jinping ya habían consensuado los detalles del acuerdo mutuo para instalar en el país granjas de producción porcina destinadas a exportar cerca de 900.000 toneladas de carne por año a Beijing.

El artículo señalaba que el acuerdo redactado por los ministerios de Agricultura, Producción, Cancillería y Medio Ambiente, sería finalmente ratificado en septiembre próximo.

La noticia generó sorpresa e indignación en las personas y organizaciones socio-ambientales y antiespecistas que luchan desde hace meses contra la radicación de este megaproyecto en el país que pretende satisfacer la creciente demanda de China de carne porcina.

“Este acuerdo, que solo beneficia al agronegocio y a las farmacéuticas, está impulsado por la avaricia de aquelles que hoy tienen el poder de decidir qué hacer con nuestras vidas y cuándo hacerlo. No les importa el ambiente, no les importan las vidas de cientos de miles de cerdas, no les importan las nuestras: solo les importa el dinero y no vamos a permitírselo. Es momento de luchar y te invitamos a sumarte. Por la Tierra, les animales no humanes y nuestras propias vidas: el acuerdo no se firma. Ni en septiembre, ni nunca”, sostuvieron desde FAIR Argentina.

Por su parte, desde VOICOT señalaron: “Porque no queremos mega granjas factorías de cerdos ni en Argentina ni en el mundo, porque no queremos seguir profundizando en un sistema injusto y cruel, porque no queremos madres explotadas independientemente de la especie a la que pertenezcan, porque no queremos contaminación de territorios ni pandemias, ni nada más de este sistema que demostró estar en ruinas. No vamos a permitirlo, cueste lo que cueste.

Apenas unas horas después de publicada la nota, desde Cancillería Argentina emitieron un comunicado en redes sociales remarcando que “esta información es absolutamente falsa y carece de asidero”.

Luego del mensaje de Cancillería, El Cronista decidió modificar su nota y titular “Avanza un acuerdo con China”, en lugar de “Argentina y China cierran el acuerdo”.

En este marco, el martes 13 de julio de 20:00 a 22:00 se realizó un tuitazo para difundir el rechazo al proyecto. “Mientras nos organizamos para volver a las calles, te invitamos a sumarte a este tuitazo para hacerle saber a quienes nos gobiernan que este acuerdo no se firma y que no vamos a mirar hacia otro lado”, indicaron desde FAIR Argentina. En bit.ly/noalacuerdo encontrás una serie de tweets, hashtags y arrobas para utilizar.

Al respecto, Guillermo Folguera, biólogo, filósofo, investigador del Conicet y profesor UBA sostuvo:

“Esta forma de producción maneja una falta de información total. La falta de transparencia informativa es una constante”.

“El anuncio de los cerdos se dio antes en Bagó que en Cancillería. Respecto a lo de ayer es un despropósito que temas tan importantes para el ambiente se traten con tanta liviandad”.

“En septiembre iban a firmar el memorándum, ante la reacción social, se provincializó. En la única provincia que se cerró fue el Chaco”.

“Estamos proveyéndole a China el tiempo que necesitan para recuperar su propia producción local. El daño ambiental va a quedar acá. Se va acentuar la deforestación que en el país ya es un desastre”.

“En términos sociales este tipo de producción tan concentrada tiende a profundizar la desigualdad social. Acá lo que se está buscando es abaratar los costos lo más posible”.

“Quiero ser claro con mi posición: formas de producción, desigualdad social y destrucción de la naturaleza son tres aspectos del mismo fenómeno”.

Comunidades originarias rechazan la instalación de factorías chinas

En marzo, miembros de comunidades de pueblos originarias de El Espinillo (Chaco) junto a vecinos y vecinas de la zona convocaron a una asamblea permanente en rechazo del desembarco de empresas chinas a la localidad. Denunciaron que el gobierno de Jorge Capitanich firmó un acuerdo para la instalación de factorías de cerdos sin informar a la comunidad en qué consiste el convenio que afectará el territorio donde viven.

Félix Medina, integrante de una de las 36 comunidades Qom de El Espinillo, indicó que el Gobernador de la provincia no realizó la consulta previa correspondiente y detalló que “la Ley Indígena y el Convenio 169, dice que el territorio ancestral no puede ser enajenable, embargable o vendido a terceros”.

El referente dijo que mantendrían la asamblea permanente porque si bien el Intendente de la localidad anunció que llegarían representantes de las empresas internacionales que se instalarían en la localidad, desconocen cuándo se concretará dicha visita.

La salud hecha un chiquero

En el contexto de una pandemia de origen zoonótico, señalada como la máxima expresión de la insustentabilidad de este modelo, el gobierno argentino y empresarios de la producción porcina ven la posibilidad de aumentar el ingreso de divisas al país a través de un acuerdo con la República Popular China.

A partir del anuncio en enero 2020 dado por la empresa Biogénesis Bagó y en julio del mismo año por la Cancillería argentina, diferentes organizaciones, movimientos y comunidades comenzaron a organizarse y alertar acerca de las consecuencias que esto podría traer a nuestro país: nuevas zoonosis, incremento de resistencias bacterianas, aumento en las deforestaciones, mayor contaminación de los cuerpos de agua, sequías, incendios, ampliación de la desigualdad social.

El 6 de julio del 2020, a partir de la difusión de un diálogo entre el Canciller argentino, Felipe Solá, y el ministro de Comercio chino, Zhong Shan, se confirma que Argentina estaría en condiciones de producir 9 millones de toneladas de carne de cerdo anuales para abastecer las necesidades de China. Esto implicaría multiplicar catorce veces la producción actual.

Luego del surgimiento de resistencias por parte de diversas organizaciones sociales y académicas por las consecuencias negativas de este megaproyecto, el discurso oficial se modificó, reduciendo los números a 9 millones de cerdos distribuidos en 25 instalaciones que equivaldrían a una producción de 900.000 toneladas de carne porcina (TELAM, 2020).

El proyecto de megafactorías de cerdos sólo encuentra su justificación en la obtención rápida de dólares y el beneficio de algunos sectores empresariales locales y del exterior. Sin importar riesgos ni entender los motivos que llevan a que China busque sacar las producciones porcinas de su territorio, sin comprender la gravedad de la situación ambiental de nuestro país.

Este modelo de acumulación por despojo exporta naturaleza desde los países subordinados de la periferia a los países capitalistas centrales, comprometiendo la salud y la vida de las comunidades que habitamos estos territorios. Debido a esto, presenciamos la vertiginosa instalación de mega emprendimientos capital-intensivos que conllevan un insostenible consumo de energía y bienes comunes de la naturaleza.

Los riesgos de zoonosis no son independientes de tener animales hacinados. Tampoco es ajeno a que les agreguen químicos varios para atacar los patógenos o que se multipliquen ratas, moscas y mosquitos en las viviendas cercanas, vectores de esos mismos patógenos.

Los cerdos comen muchos granos que provendrán de cultivos que reproducen la misma lógica que las megafactorías. Y toman mucha agua, en un contexto en donde gran parte de las zonas que sufren sequía reciben los acuerdos gubernamentales, como el caso del Chaco y las tres megafactorías anunciadas por su gobernador.

Fuentes: La tinta, Resumen Latinoamericano, Radio Universidad CALF, La salud hecha un chiquero: informe de impacto de la cría industrial de cerdos en la salud/Damián Verzeñassi [et. al.], CABA: Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur, 2020.