Por Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil / Fuente: Indymedia

Familiares y organizaciones de Rio Negro, Neuquén, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Rosario, Córdoba, Corrientes, Monte Caseros, Santiago del Estero; Merlo, Misiones, Buenos Aíres, Mendoza, Bariloche, San Nicolás, San Miguel del Monte y Pergamino, entre dos decenas de ciudades, enfrentarán la política de Gatillo Fácil -y otras represiones estatales- a través de marchas, concentraciones o protestas virtuales este 27 de agosto.

Será una contundente denuncia contra la matanza de pibes y chicas constante y creciente durante toda la etapa constitucional de la Argentina. El epicentro estarán en la Plaza de Mayo, donde se escuchará un audio con palabras de Nora Cortiñas. Los organizadores de esta 6° Marcha Nacional, expresaron en un documento que “en este camino de lucha entendimos que no se trata de excesos individuales, ni de manzanas podridas dentro de las fuerzas, porque existe una práctica constante y sistematizada que rodea todos los casos de gatillo fácil, donde se modifica la escena del crimen, se ocultan y destruyen pruebas, amenazan a testigos y familiares, los peritajes están a cargo de sus propios pares, el poder judicial garantiza impunidad, los medios justifican el hecho instalando la versión de las fuerzas de seguridad y existe la complicidad por acción u omisión de ciertos funcionarios y políticos. Basta con acercarse a hablar con algún familiar para reconocer cualquiera de estas prácticas, que son un sello de la represión estatal”. Y agregan: “Nuestra denuncia no solo va dirigida a los policías, prefectos, gendarmes o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen a nuestras familias, sino al Estado del que forman parte esencial. Sabemos que estas prácticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del país, sin distinción partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, municipal, provincial y nacional. Actualmente tenemos más de 7500 personas asesinadas por el Estado desde el regreso de la democracia en 1983”.

Contactos: Mar del Plata, Romina (mamá de Brandon) +54 9 2236768094/ Corrientes: Erika, mamá de Kevin Candia 3794 93-1008 /Tucumán: Isabel Lucena: +54 9 3815 22-2903/ Córdoba, Romina Ludueña: 3513231367/ Santiago: Cristina Farías +54 9 3855 77-8659/Neuquén-Rio Negro: César Casas: +54 9 2995 50-6731/ Rosario: Julieta: +54 9 3416 80-1170/ Bariloche: María Pilqui +54 9 2944 82-3022/ San Nicolás: Sandra +54 9 3364 37-1608/ San Miguel del Monte: Yanina Zarzoso+54 9 2271 41-8602/ Salta: Mariel +54 9 3875 43-9551/ Buenos Aires: Gonzalo: +54 9 11 5867-6906/ CABA: Emilia: +54 9 11 2687-7054.

CORRIENTES:

La titular de la Red Derechos Humanos Corrientes, Hilda Presman, indicó que “marcharemos contra el Gatillo Fácil, el Código Contravencional y las detenciones arbitrarias, las causas armadas, y toda violencia del poder. Familiares junto a organizaciones sociales y de derechos humanos concentraremos este jueves 27 de agosto a las 10 hs en San Juan y Costanera para visibilizar que el aparato estatal correntino, a través de sus fuerzas policiales y penitenciarias no hizo cuarentena ni nos dio tregua durante el aislamiento obligatorio. Sufrimos la muerte de Kevin Candia (22), asesinado por fuerzas de seguridad y penitenciarias en la Unidad Penal 1, sufrimos “suicidados en comisaria”, sufrimos las detenciones y tormentos a trabajadores informales que no pueden darse el lujo de quedarse en casa” porque sin agua y sin recursos tienen que salir a changuear para sobrevivir. Siguen vigentes y a la orden del día l reiteración de estas prácticas represivas y nos hacen salir con las medidas sanitarias que la emergencia impone para denunciar que el Estado Correntino secuestra, desaparece y mata”.

92 CRÍMENES EN LA CUARENTENA BLINDADA

Gonzalo Hormachea, hermano de Nahuel Hormachea, asesinado el 25 de julio de 2008 en el Hurlingham por la policía bonaerense, expresó: “desde el comienzo de la cuarentena las fuerzas de seguridad asesinaron a 92 personas y cientos sufrieron torturas a lo largo y ancho del país, por ello como cada año llegaremos a Plaza de Mayo para exigir al Estado que deje de reprimir, desaparecer y de matar a lxs pibxs en nuestros barrios. Los familiares no elegimos éste camino nos obligaron a transitarlo, pero tenemos claro que la salida es la lucha colectiva y organizada, para poder cambiar lo que haya que cambiar, no solo por los pibes y pibas que perdimos, también por los que vienen y por los que están”.

ROSARIO

Por su parte, Julieta Riquelme, hermana de Jonathan Herrera, ultimado a balazos policiales en Rosario, en 2015, recordó que 40 policías actuaron ese día, más de 49 disparos fueron contra mi hermano. Junto con los familiares y las organizaciones estamos convocando a la 6° Marcha contra el gatillo fácil, que será la 4° en nuestra ciudad. A pesar del contexto actual de pandemia en el que estamos viviendo, hemos decidido convocar -con todos los cuidados del caso- a acompañarnos en diferentes actividades que comenzarán la misma semana que se realizará la marcha en todo el país. Estamos convencidxs que es urgente denunciar estas prácticas por parte de las fuerzas represivas para que no hay ningún pibx más asesinadx o desaparecido”

CÓRDOBA

Desde la provincia mediterránea, Romina Ludueña, tía de Rodrigo Sánchez, asesinado en 2015 por la Policía de Córdoba, indicó que “convocamos a la 6° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil para reafirmar que no son casos aislados son asesinatos sistemáticos, cada 19 horas matan a unx pibx a lo largo y ancho del país”. La familia de Rodrigo apuntó a el ex jefe de la zona sur de Córdoba Capital, Gonzalo Cumplido, quien encubrió al policía que fusiló a su hijo en 2015. Se trata del mismo comisario que estaba a cargo de la zona donde ocurrió el asesinato de Valentino Blas Correas, el 6 de agosto. Los hechos se reiteran calcados: la Policía de Córdoba fusilando por la espalda y el Estado intentando inculpar a las víctimas. Y en ambos casos, la figura del comisario Gonzalo Cumplido aparecería como pieza clave. “Cómo puede verse -dice Romina- el Estado y los gobiernos son responsables”.

RIO NEGRO Y NEUQUÉN

A su turno, César Casas papá de Matías, asesinado por la espalda y pateado en el piso, indefenso, el 22 de julio de 2012 en Neuquén capital, x un policía de la provincia de Neuquén habló sobre los pibes ultimados. Y, a la vez, refirió a la represión dirigida a los pueblos originarios, “donde el Estado persigue, asesina y criminaliza, intentando expulsarnos de nuestras propias tierras o negándonos el derecho a recuperar la identidad. Ya que en este camino y encuentro de lucha, la gran mayoría de las familias y amigxs nos hemos reencontrado con nuestra identidad ancestral mapuche, y por eso asumimos en la lucha por la defensa y recuperación del territorio, una parte más de nuestra pelea contra la represión Estatal. Es así que hoy también marchamos por nuestros lamgen weychafe de gulumapu (chile) y Puelmapu (Argentina) que se encuentran reprimidos y criminalizados entre ellos, autoridades espirituales y políticas como el Machi Celestino Córdova o el Lonko Facundo Jones Huala y todos los prisioneros políticos que hoy se encuentran en huelga de hambre, sometidos por el Estado Chileno. Sin olvidarnos de los crímenes estatales del weychafe Rafael Nahuel iem y el compañero Santiago Maldonado, en los territorios recuperados y en resistencia de Lafken Winkul Mapu y Cushamen”. Estos luchadores, marcharán desde la Plaza San Martín en Cipolleti hasta la comisaría 4° de esa ciudad, donde balearon al joven Franco hace días atrás.

EN LA PLAZA DE MAYO, CONTRA EL GENOCIDIO HACIA LOS VULNERADOS

Ir a la Plaza es una clara forma de interpelar al poder político central. En los Poderes Ejecutivos, se sabe, están los mandos de todas la fuerzas de Seguridad. Así, Emilia Vassallo, mamá del asesinado Pablo Paly Acorta, fusilado en 2013, expresó que “los familiares vemos la necesidad de visibilizar y luchar contra estas prácticas represivas de ayer y de hoy, un genocidio contra los vulnerables y vulnerados que son los pibes pobres, los pibes atravesados por las marginación social, las drogas , la falta muchas veces de contención familiar que se da porque esa madre y ese padre son trabajadores, parte del sistema capitalista opresor, dónde no queda otra que buscar la manera de poder darle las necesidades básicas. Luchamos para que no desaparezcan cientos de chicas para la trata prostibularia como Johana Ramallo. Luchamos contra los feminicidios, travesticios, la lesbofobia, Luchamos contra las desapariciones forzadas como las que sufrió Facundo que este domingo cumple 23 años. Son muchos los dolores de nuestro pueblo y vemos la necesidad de revertir esta situación generando conciencia, apoyando la luchas por la utopía de llegar a una sociedad equitativa y dónde la propiedad privada no valga más que la vida de los seres humanos. ¡Vivamos sin opresión y represión dónde tampoco el hambre no sea un crimen de estado!

Más información: https://www.facebook.com/marchanacionalcontraelgatillofacil/