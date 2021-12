Presupuesto Municipal 2022: Mariel conduce y gobierna

Las 13 manos del Frente de Todos le ofrecen a La Capitana de Moreno la tranquilidad de profundizar lo que llama «recuperación histórica». El Presupuesto 2022 fue aprobado por el bloque oficialista, con excepción de un hombre que es peronista, de Pueblo Libre en el Frente de Todos: Juan Cíccolo.

La mañana de este jueves 23 de diciembre tuvo el primer acto institucional del nuevo Concejo Deliberante, plagado de jóvenes figuras que debían analizar la ley de leyes. Y así fue como se proyectó el «holograma» donde la profundización de las políticas públicas goza de la superficialidad institucional necesaria para construir el discurso de la renovación histórica. Como la fe mueve montañas, cualquier cálculo de Recursos y Gastos es algo más que un estimado. No obstante, la Secretaria de Economía dijo a este medio que el «ejecutado de 2021 se acerca mucho al Presupuesto del año que viene parado en 21 mil millones de pesos». Entonces cualquier indicio de subestimación presupuestaria no puede considerarse opinión endeble. Pero el actual oficialismo tomó posición en el aumento en la recaudación, la capitalización del Estado, el aumento en la Libre disponibilidad de recursos, en la confianza que depositan los contribuyentes porque la gestión devuelve el esfuerzo en obras; la autonomía económica y el éxito del modelo tributario; el compromiso de un gobierno de las comunidades, y varios etcéteras que repitió un Capitán muy consolidado como miembro informante de la Intendenta. Lucas Franco, presidente del bloque Frente de Todos, arrancó el debate e hizo un largo uso de su palabra no sólo para defender el Presupuesto 2022 sino para aleccionar en modo crítico a que la oposición acompañe con seriedad la propuesta. Por inercia colocó a los bloques de Juntos (la fractura continúa) en el atril de esa «fuerza que pide responsabilidad, disminuir la discrecionalidad pero rechaza el Presupuesto nacional», lo que puede provocar en una disminución de recursos hacia los municipios, una estrategia que se NOTA MUCHO para esconder el ajuste.

De todos modos, Franco exhibió frescura en todo su discurso, un ejemplo de empoderamiento y conocimiento del ABC histórico que siempre ha mostrado el poder cuando las manos garantizan victorias. Si en la posición de fuerza política debe ponerse la lupa, Josefina «La Leal Escudera» Díaz Ciarlo, cerró la interpretación poniendo en la mesa que «la oposición trabaja en detalles, mayores y menores del presupuesto» porque no puede objetar la transformación histórica que tiene hechos palpables y concretos. Opinión desafiante desde el sentir y saber que la conducción de Mariel Fernández trasciende los pormenores de la manzana de las luces.

Emmanuel «El As de Espada» Fernández, fue hacia los vértices de fuerza o pilares de la gestión, los institutos descentralizados, IMDEL e IDUAR, y supo explicar los incrementos presupuestarios, además de recordar que después de muchos años el «50 por ciento del Fondo Educativo se destina a la infraestructura escolar».

Juntos X dos, o bien la continuidad de la fractura de Juntos o Cambiemos (se consolidó con la elección) Gisele «La Titular Presidenta» Agostinelli y María Selva Aguilar, demostraron una vez más la búsqueda de argumentos técnicos para luego sostener el rechazo político. El Presupuesto de Moreno para el próximo año no tiene la certeza de los cálculos y recursos que van a provenir de Nación y Provincia, por eso con toda lógica se habla de estimaciones que son inconsistencias. Demián «El Soldado PRO» Naya quien sostuvo en una nota periodística que «no era partidario de dejar sin Presupuesto al gobierno», repitió la ecuación que la oposición ha tenido en los últimos años.

Juan «El Orgánico» Fernández hizo su debut como presidente del otro bloque, más vinculado con el asseffismo. Portó la voz del rechazo local sin dejar de defender la postura que Juntos tomó en el Congreso Nacional. Realizó comparaciones, trazó números, buscó fórmulas para sostener que «incertidumbre e inconsistencia» no son buenas anfitrionas para el VOTO POSITIVO. La concejala Florencia «La Doctora» Asseff pidió la palabra para exponer en el recinto lo que adelantó en Desalambrar, «no puede acompañar un modelo que ejerce presión y persecución tributaria a quienes generan trabajo, es decir, el sector privado». Mirko García, intervino para señalar que su voto negativo «tiene raíz en la representación política donde está ubicado por el voto popular» pero de «ninguna manera el rechazo al Presupuesto significa poner palos en la rueda a la compañera Intendenta».

El Frente de Izquierda tuvo su bautismo legislativo donde un Ángel Guerrero leyó todas las consideraciones del No y rechazo en representación de Izquierda Socialista. A su lado Lorena Pereira, del Partido Obrero y Tribuna Docente, abundó en las particularidades programáticas que dan forma y cuerpo a la posición que está a distancia de los polos que conforman la grieta.

El Presupuesto General de Gastos 2022 quedó aprobado por 13 votos a favor y 11 en contra.

El nuevo HCD cumplió con el último gran acto del año pero dejó encendido un tema para debatir sin ningún Zig – ZAG en el camino de la información y la transparencia.