Recibir, preparar, reciclar: dos mujeres, una cooperativa y la política pública

Silvana y Marisa trabajan en la Estación Ambiental que se encuentra en la Plaza Buján. Integran la Cooperativa 2 de Septiembre. La función de recibir, clasificar y embolsar los residuos que acercan vecinos /as de Paso del Rey tiende a darle impulso a la política de cuidado ambiental y producción de empleo. Ese punto es el primer eslabón del circuito que recupera material que luego vuelve al sistema.

Cómo es este trabajo de reciclar que luego se transforma en una energía laboral, de comercialización posterior, que además cuida el medioambiente, de eso se trata más o menos la política

Si, sí acá nosotros juntamos todo lo que los vecinos traen, de acá pasa el camión y lo lleva a la cooperativa 2 de Septiembre, ahí ellos hacen la separación y ahí viene la parte del reciclado.

Desde cuándo está este punto aquí, es una estación ambiental

Sí, es una estación ambiental, ésta en Paso del Rey, otra en Moreno y otra en la estación de Álvarez. Esta está ya va a ser un año. Después tenemos los puntos verdes que son en las sociedades de fomento, en donde están nuestras compañeras recibiendo el material.

Tienen un cálculo de cuántos bolsones se van armando por semana o por día, si esto crece el fin de semana

Sí, sí, totalmente, los fines de semana es cuando más hay, aparte lo que se usa en la plaza, cada vez es más, la gente se está concientizando, aparte ya lo trae separado, limpio para el reciclaje.

Qué importancia tiene este laburo para ustedes

Marisa: Es de mucha importancia. Primero no teníamos noción porque ni siquiera en nuestra casa lo hacíamos, hasta que esto nos enseñó a reorganizarnos y utilizarlo en nuestros hogares también. A mí me costó un montón a pesar de que estoy trabajando en esto, hacerlo en mí casa, y a mis hijos también, pero al margen de todo eso, vos ves que la plaza (Buján) se mantiene más limpia, los vecinos te ayudan a mantener limpio, cosa que antes era de mucha mugre. Acá crece mucho los fines de semana, como verás hoy es lunes estamos esperando el camión que va a llegar en cualquier momento. De lunes a sábado hay dos grupos de trabajo acá, de 9 a 13 y de 13 a 17. Después están las ventanitas que la gente tira por ahí, metal, nosotros ayudamos a la gente cuando trae, nosotros también vamos reciclando para que cuando venga el camión se lo lleve al bolsón. Acá por día viene el camión y se lleva 4 o 5 bolsones que tenemos lleno, más lo que está tirado.

¿Esto es del fin de semana?

Marisa: Es del fin de semana, de domingo porque el sábado está el otro turno y pueden cambiar los bolsones porque el sábado pasa el camión, de lunes a sábado, esto es solo del domingo.

¿Ustedes hacen una limpieza de la plaza también como integrantes de la cooperativa o lo hace la municipalidad?

Lo hace la municipalidad con su personal, nosotros lo hacemos adentro del cuadrado y alrededor toda la vuelta, se limpia con lavandina y se desinfecta todo, pero nosotros nos encargamos de la Estación Ambiental. La municipalidad se encarga de la plaza, igual que cuando hay fiestas, eventos, todo al otro día es un desastre porque te dejan todo afuera. Pero, bastante limpio, la gente misma te hace preguntas, entregan a veces reciclado con la jefa de nosotros. Motivamos a la gente, les explicamos el tratamiento, como también sucede en los Puntos Verdes.

Podemos ver que llegan los/as vecinas /os en sus autos con bolsas empaquetadas

Silvana: Los vecinos que vienen ya son conocidos y traen los residuos separados porque lo hacen en su casa. Nosotros los ponemos en los bolsones grandes para cuando pase el camión.

¿Cuánto es el ingreso que perciben acá, el ingreso mensual de ustedes como integrantes de la cooperativa?

Marisa: Nosotros estamos cobrando 33 mil pesos por mes. Es el Potenciar Trabajo más el Evita que sería 16500 que te paga el Evita y 16 el Desarrollo, sumas los dos sueldos y serían 33 mil pesos.

¿Te alcanza?

Como a todos, yo tengo marido que trabaja y cobra por semana, pero al margen sí, me gusta trabajar y me gusta lo que hago.

¿Te alcanza estos 32 mil pesos en un país donde la inflación nos come?

Silvana: No, no nos alcanza para nada, vamos a ser sinceros. Si no tenés un marido u otro aporte que entre a la casa, en mí caso no me alcanza más que cuando uno tiene bastantes chicos, pero bueno, la lucha del día a día, pero si sirve esto. Nosotras venimos de lunes a viernes.

La última pregunta, ¿cuántas horas trabajan acá por día y si te queda horario cómo para generar otro recurso?

Silvina: Nosotros estamos trabajando cuatro horas diarias, después viene el otro turno. La verdad, el dinero no alcanza vamos a ser sinceros porque con 32 mil pesos qué familia va a vivir, ninguna. Pero, si ayuda, esas son las horas, serían 24 horas semanales que estamos acá.

¿Por qué reciclar, que significa tener una conciencia ambiental que cuide nuestro planeta pero además genera trabajo?

Marisa: Es algo importante y es una ayuda también económica para todos porque vos fijate, nosotros reciclamos acá y esto se lo llevan a la planta. En la planta generan, quizás ellos duplican el sueldo que tenemos nosotros, es importante. Es lo que le decíamos a la gente, es importante para la higienización del barrio, de donde estamos; yo creo que gracias a esto por todos lados se está viviendo más limpio, con la ayuda de la gente porque si no fuese por ellos no sería posible. Nosotros antes salíamos a trabajar a la calle y nos costaba, bastante.