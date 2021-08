34 días sin Iara

Más de un mes ha pasado y la adolescente de 15 años no está en su hogar, con su familia y amigos.

La esperan, y sueñan con su regreso. Pocas son las respuestas y acciones de la Justicia ante otro hecho que vulnera las infancias y las juventudes.

Iara es del barrio Frino, Jose C. Paz y desde el 20 de julio no se sabe de su paradero. Las familias y la agrupación Furia Transfeminista piden su aparición con vida y que el Estado de respuestas y acciones concretas ante su desaparición.

Es Natalia, su hermana, quien lleva la voz:

¿Hace cuántos días que Iara no regresa?

Ya son 34 días.

¿Tuviste alguna novedad de parte de las autoridades?

No, dicen que están buscando pero con mi mamá pedimos las cámaras porque nos llegó un dato que la vieron en Liniers, supuestamente prostituyéndose, pero todavía no nos dieron las cámaras, no sé qué pasó. Solo hicieron algún que otro allanamiento, pero nada más. En la causa hay mucha gente que aportó falsos testimonios y sin embargo no la detuvieron, es muy complicado el asunto.

¿Cuándo fue la última vez que la vieron?

El 20 de Julio

¿Alguna característica física, cómo estaba vestida?

Un camperón bordo, calza negra. Mide 1, 55 metros, pelo negro, tez trigueña, contextura robusta

¿Ustedes como familia tienen algún indicio?

Por los datos que fueron llegando a la agrupación que nos está acompañando que es Furia Transfeminista, y las cosas que hemos escuchado aparentemente la secuestraron para una red de trata porque supuestamente ahora o estaban diciendo que a raíz de esta desaparición la señora que le alquilaba a mi mamá le dijo que no le iba a alquilar más, la dejó en la calle; después dijeron que esa señora se dedicaba a la prostitución. Iara no se va a ir tantos días porque quiere.

Siguen marchando y visibilizando la ausencia de Iara

Si, ya hicimos tres marchas, dos en la comisaria de Frino, Jose C. Paz, una en la fiscalía, que gracias a eso la fiscal atendió a mi mamá porque habían pasado 15 días de la desaparición de Iara y todavía la fiscal no se comunicó con mi mamá, igual cuando la atendió lo único que hizo fue preguntarle sobre ella, si tiene problema de adicción, sobre sus novios, porque de Iara en si no preguntó nada. Creo que para la semana que viene vamos a hacer otra marcha. Hay una tal Johana, yo no la conozco, que es la que ahora está saliendo a pegar carteles y decir que es la tía del corazón, de mi hermana no es nada. Iba a la casa de ella porque se juntaba con esa mina que es grande, se iban de joda y el día que desapareció esa Johana le prestó ropa a mi hermana y le dio 3 mil pesos, en qué cabeza cabe darle 3 mil pesos a una adolescente…

¿Esta chica se acercó a ustedes?

No, en absoluto