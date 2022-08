«Me extraña la posición del Doctor Aníbal Asseff»

La denuncia periodística sobre el patrimonio de la Intendenta, la construcción de una vivienda en un barrio privado, la contratación de un arquitecto que al mismo tiempo es el diseñador de dos proyectos públicos, Polideportivo y Parque Las Flores, tuvo en el recinto del Concejo Deliberante un pedido de interpelación que la mitad del bloque de Juntos no acompañó. Luego, en este medio, Aníbal Asseff explicó por qué se abstendría si estuviera ocupando una banca.

Leonardo Cóppola, hombre del PRO, lugar del que nunca se fue, repite en cada oportunidad, decide marcar algo más que una diferencia con el Dr. Aníbal Asseff, uno de los fundadores del macrismo: «Yo votaba la interpelación»

¿Te diferencias de Asseff?

Claramente. Y me extraña la posición del doctor Asseff en ese discurso, me extraña mucho. Nosotros fuimos compañeros de banca con el doctor Asseff, y hemos trabajado muchas veces en tratar que el intendente o los secretarios del intendente vengan a dar explicaciones. Y lo decía él mismo, me lo decía a mí, que la interpelación no es destitución, y que todos los funcionarios tienen que dar explicaciones. Me extraña que en esta situación no sostengamos la misma postura. Porque vuelvo a repetirte, la transparencia se genera en muchos lados, pero principalmente en el lugar donde tenemos nuestro cuerpo legislativo que es la representación del cuerpo. Y ahí viene que cuando uno pide una interpelación, algunos lo quieren llevar a que es un acto destituyente y es todo lo contrario, ¿porqué no quiere venir la Intendenta? Al menos que venga un funcionario. Que venga a explicar y si está correcto queda muy bien para toda la sociedad, que es lo que debe ser. Las discusiones políticas se tienen que dar en el ámbito político y ese es el Concejo Deliberante. Nos pasa que hay concejales del propio bloque o de otro bloque que han pedido siete, ocho veces el mismo informe y las respuestas que vienen… si vienen, son totalmente insuficientes. El caso de la mozzarella ¿vos te acordás la respuesta que vino? Y ahí hay una incursión de un montón de falencias que provocan una erogación del municipio innecesaria. Yo tuve la suerte de estar en la gestión nacional, la gestión municipal, y cuando uno está en la gestión muchas veces llamar al auditor. Llamar al control no implica que te va a sancionar, implica que te va a ayudar. Porque cuando vos mejorás los procesos administrativos municipales, mejoras como estás poniendo la guita que el vecino te está aportando.

Me sorprende que hayas remarcado con tanta energía la decisión de Aníbal Asseff, que no es el concejal, pero claramente expresó que se abstendría hasta agotar todo el proceso administrativo…

Sí, lo dijo públicamente él, por eso me extrañó porque encima su bloque votó muy diferente. Roxana Ricart votó a favor, Mirko García se abstuvo, Florencia Asseff no estaba por un problema personal y Juan Fernández votó en contra.

La pregunta es ¿son funcionales? Que es lo que dijo Demian Naya, el asseffismo es un equipo de funcionalidad histórica con los gobiernos peronistas. ¿Vos considerás que hoy son eso?

En esta situación para mí que se equivocan en la manera de votar. No sé si son funcionales o no, yo he compartido banca con el doctor Asseff, he compartido banca con ese bloque, soy muy respetuoso de las individualidades, pero si me llama poderosamente la atención que en esa situación particular se haya tomado esa posición. Porque no es la posición normal que este bloque tendría.

Asseff me dijo en una nota que le llamaba poderosamente la atención que las consejeras escolares que responden a vos trabajen para el oficialismo.

Totalmente, y es algo que debemos discutir. Una cosa es discutir si es correcto o no que alguien decida tomar una herramienta de gestión y tratar de mostrar o intentar mostrar que se puede ser eficiente con esa herramienta de gestión, que podemos estar de acuerdo o no en la decisión política tomada. Y otra cosa es hacer discurso como hacen algunos consejeros, en vez de pegarle al oficialismo, van a investigar que están haciendo las consejeras de la oposición. Son dos cosas totalmente distintas, yo acepto la discusión.

El punto que estoy charlando con vos tiene que ver con la funcionalidad. Claro que vos podés tomar una herramienta que el Frente de Todos te da a vos en el Consejo Escolar, ahora después si en las sesiones del Consejo Escolar aprueban todo es funcionalidad práctica. Sobre el pedido de interpelación a la Intendenta, Asseff considera que la abstención es un buen mecanismo para después llegar a las respuesta de los pedidos de informes, el tema es que nunca se responden los mismos.

Yo acepto la libertad individual. Hay en situaciones que te extraña la actitud del otro que es distinto. En esta situación la verdad es que yo, de Aníbal Asseff esperaba otra posición porque lo conozco, porque sé su forma de actuar, de pensar. Para mí, y esto es una sensación personal, la situación de disociación de su bloque en ese momento lo dejó expuesto en no saber si acompañar o no la interpelación. Vuelvo a repetir, hay decisiones individuales, que uno tiene que aceptar y yo de eso soy muy respetuoso. Yo no voy a hacer lo que otros hacen. Yo mantuve siempre una postura.

¿Con quién hablás del oficialismo gobernante?

Directamente hoy con nadie, si tengo buen diálogo con Andrés Destéfano (Frente Renovador), pero no hablo de Gestión. Lo vi a Emmanuel Fernández en la puerta del HCD cuando fui a visitar a la concejal Aguilar por una reunión y justo me crucé con él, pero hablamos dos palabras de cómo venía. Tengo relación por la política con todos, hoy muy poco diálogo con la mayoría del oficialismo.

Escuché en varios lugares y en off me lo confirmaron, que el diseño electoral del PRO para 2023 requiere de un 27 o 33 por ciento de votos en Moreno para ganar la Nación y la Provincia, lo que significa que conquistar el Municipio de Moreno es secundario

Hay sectores y dirigentes que por ahí piensan en algún segmento de ver qué arrastre, si se puede decir de alguna manera, se puede traer de Moreno a Provincia o Nación. Yo soy un hombre que nací en Moreno, me críe en Moreno, vivo en Moreno y sigo viviendo en el mismo barrio que nací, por lo tanto, nadie me puede discutir los problemas de los morenenses. Me vengo preparando hace mucho tiempo para ser intendente de todos los morenenses y eso nadie me lo va a sacar del sentir. Después podré ser o no podré ser.

¿Importan las encuestas, cuánto mide una persona?

Y a veces importan.

Asseff mide más que vos.

Discutiremos la interna… si hay que darla.