¿Dónde están los que dicen amar al pueblo?

Tiene las condiciones para ubicarse en un extremo y salir de la grieta con herramientas del peronismo que lleva a lo largo de su historia. Mirko García, dirigente de FAP en Juntos por el Cambio, llama a la reflexión deteniéndose en la escasa protección que se le brinda a la máxima figura nacional del Frente de Todos. Sin entrar en el lodo, responde sobre la hipocresía y el sentir del pueblo:

¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no escuchamos a los que vivieron? ¿Por qué tenemos una tendencia, ya masiva, de varios lados, de decir lo anterior no importa nada, lo nuevo es importante y el futuro es mío?

Yo creo que en principio por sobre todas las cosas, hay una falta de convicciones inmensa y cuando digo que hay una falta de convicción inmensa es, si uno proclama amor al pueblo tiene que despojarse de actitudes y de egoísmo personales para proteger a ese pueblo y los acontecimientos que se van dando indican que cada uno se está mirando el ombligo y lo que menos piensan es en el pueblo.

Es una crisis dirigencial…

Y moral. Yo no soy quién para juzgar la moral de nadie, pero si cuando uno interviene en política y considera que lo más importante es el pueblo, lo primero que hay que pensar es en el pueblo. De la misma manera que este hecho que ocurrió el 1º de septiembre a la noche, uno ve una realidad política en cuanto a un atentado que gracias a Dios no llegó a la tragedia. Pero yo a Cristina la puedo observar políticamente, también la puedo observar como ser humano, y la imagen que me da como ser humano es de una mujer con mucho poder, con muchos seguidores que dicen amarla, con muchos dirigentes que le ofrecen su lealtad y su amor eterno, pero que realmente estaba regalada.

Expuesta.

Regalada como dicen los chicos en el barrio, sola. Yo creo que si ese amor que le tienen a Cristina es el mismo amor que predican hacia el pueblo, nuestro pueblo hoy está solo.

Ustedes hacen una conferencia de prensa, no van a la sesión extraordinaria donde se repudió el atentado contra la Vicepresidenta. Yo no olvido que antes de este episodio que hubiese cambiado la historia que ya es dolorosa, si hubiese ocurrido, se fue una sesión que decía ‘no toquen a Cristina’ ‘todos con Cristina’. Ahí aparece una dimensión, ¿no tocar a alguien que tiene poder?

Si uno lo pone en el plano de no tocarla, como intentaron tocarla el jueves primero a la noche, es no tocarla. Ahora, Cristina es una ciudadana argentina que se tiene que someter a los poderes institucionales, les guste a quien les guste, le pese a quien le pese, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.

¿Quién dijo eso?

El General Perón. Cristina es una persona que tiene los recursos para entablar una defensa, buenos abogados, ahora, si eso lo queremos trasladar a la política, se llama impunidad, y yo a eso no lo comparto. No lo toquen a fulano, porque fulano es poderoso. Eso se llama, impunidad.

Fíjate que estamos reflexionando, ¿el que está abajo, siente que puede decir ‘no me toquen’?

No.

El que vive en Cuartel V, en la Porteña, dice no miren que arriba están diciendo no tocan a nadie, a mí tampoco porque yo soy parte de qué…

Hace poco tiempo en el recinto del Concejo deliberante yo lo dije…

Hablaste de tu amigo el de los cigarrillos…

De los cigarrillos, pero en otra locución yo hacía mención al tema de la justicia. Si le allanan la casa a un pobre, porque dice que robó una gallina y lo encuentran comiendo un guiso de menudito de pollo, lo llevan preso. Y ese hombre se tiene que someter a la justicia, ese ciudadano, ese compañero, se tiene que someter a la justicia ir y demostrar que no tocó una gallina. La señora Vicepresidenta tendrá que hacer lo mismo y lo digo sin encono, lo digo sin faltar el respeto, y sin agresividad. Se tiene que someter a las reglas jurídicas que rigen en nuestra nación. Porque lo que estamos destruyendo es nuestra Nación. La espuma está bajando, pero la pradera está seca y muchos quieren tirar fuegos artificiales sobre esa pradera seca, hay que detenerse y reflexionar. Y humildemente, como un militante muy humilde de un territorio castigado como el de Moreno, yo le pido a la señora Vicepresidenta que reflexione y que llame a la reflexión de todo su espacio. Lo digo con humildad.

Bellota, Presidenta del Concejo Deliberante, que es una intelectual, escritora, feminista, política, del Instituto Patria conducida por CFK, dijo en el recinto que la cámara tome la ausencia del bloque completo de Juntos por el Cambio. Fue una acción política, no veo agravio ni violencia allí, es una forma de hacer política.

Es una decisión que hemos tomado. Y con esto no le estoy contestando a la Presidenta del Concejo Deliberante. Es una decisión que hemos tomado dentro de un sistema y tiene que ser respetada esa decisión que hemos tomado porque interpretábamos que este hecho lamentable podría haber sido encarado de otra manera, con una altitud espiritual sin egos, sin mezquindades, sin aprovecharse de una situación para trasladarlo a lo político o a lo electoral. Entonces hemos decidido porque en realidad creo que fuimos maduros y fuimos inteligentes, porque eso se podría haber convertido en una pelea de perros, y lo que menos necesita hoy nuestra sociedad son fanáticos, talibanes, que no comprendan cuál es la situación que está viviendo nuestro pueblo. Nosotros tenemos que parar esto, y volver a una agenda. Los ciudadanos morenenses tienen que tener una agenda, el Estado nacional tiene que tener una agenda que contemple la inflación, la desocupación, el hambre, la falta de transporte. Un ciudadano morenense que va a las 5 de la mañana a trabajar no sabe si va a tener transporte o no. Estos son los problemas que le preocupan a la gente y esto es lo que el Presidente de la Nación con todo su equipo, con el ministro, con Sergio Massa, pónganse a trabajar sobre esto, porque la espuma bajó, pero la pradera está muy seca y ustedes quieren hacer un asado en una pradera seca.

En el barrio donde vivís ¿hace cuántos años?

Hace 56 años

Te cruzás con la señora de la esquina, ¿te habla de lo que pasó en Recoleta?

Yo no quiero minimizar el hecho, lo que sucedió con la señora Vicepresidenta, lo repudio y lo repudio sinceramente. Especialmente un mensaje a la presidenta del Concejo Deliberante que lo repudio desde lo más profundo de mi corazón como cristiano, como militante, como ser humano, como hombre que ama a su pueblo, lo repudio con absoluta sinceridad. Pero esos no son los problemas de la gente. Esos son problemas de una dirigencia que tiene que encuadrar y bajar los decibeles de la violencia inmediatamente porque lo que le sucedió a la Vicepresidenta es violencia, y nuestro pueblo no necesita violencia, nuestro pueblo necesita trabajar, poder llegar no a fin de mes, llegar a mitad de mes. He visto y lo digo con vergüenza como militante, a una señora comprando dos papas, una cebolla y dos huevos. ¿Y dónde están los que dicen amar al pueblo?

Hipocresía es una palabra que se utilizó mucho en estos días.

Lo escuché en el recinto y lo tomo como una expresión política de la Presidenta del Concejo Deliberante al cual pertenezco, que me hubiese gustado que lo haga desde su banca no desde el atril de la Presidencia, porque cuando uno es Presidente representa a todo el cuerpo. Y cuando habla de su banca, representa a su espacio político. Esa es una observación. Y escuché los términos de la hipocresía y sí, puede tener razón.

Huele a hipocresía el repudio en algunos sectores de Juntos.

Puede tener razón, yo no soy el dueño de la verdad ni soy adivino de cuentos. Son los que hipócritamente repudiaron esto. Si puedo hablar por mí, que lo repudio con absoluta sinceridad, con espíritu cristiano. Pero hay una hipocresía mayor que es la que hay que blanquear. Aquellos hipócritas que dicen defender al pueblo, preocuparse por el pueblo, amar al pueblo, y de la noche a la mañana se convierten en ricos. Y les gusta vivir como ricos, y les gusta alejarse de lo que representan. Entonces, solamente ese amor que alguna vez pudo haber existido, queda en un discurso vacío. Amo los pobres, porque fui pobre y vivo en Puerto Madero. Amo a los pobres y peleo por la salud de los pobres, pero me atiendo en el Otamendi. Amo a los pobres y me importa la educación de los pobres, pero mis hijos van a los colegios privados más caros. Amo a los pobres y me preocupo por su seguridad, pero a la noche voy a dormir un country donde está custodiado en forma privada por 30 o 40 personas. Eso es lo que se llama hipocresía. Hay que hacer una reflexión, esto yo lo dije anteriormente, yo ni quiero imaginar lo que hubiese sucedido si hubiese sido flagelada la vida de la señora Vicepresidenta, hubiese sido un dolor inmenso y nos hubiesen envuelto en una tragedia nacional. Ahora, ¿hay que aprovechar esta oportunidad? No sé si Dios, el destino o el azar nos está dando una oportunidad, reflexionemos sobre eso y avancemos sobre una agenda nacional. Busquemos ponernos de acuerdo en cinco o seis puntos. Y empecemos a tratar desde cada distrito, yo no tengo dudas de que Mariel Fernández tiene una agenda para el pueblo de Moreno, tiene una agenda institucional, hay que desempolvarla porque está guardada en estos días. Uno puede compartir o no esa agenda institucional, pero hay que llevarla adelante y lo digo con la mejor buena voluntad. No paremos esto, aprovechemos esta oportunidad para que nuestras instituciones demuestren que están a la altura de las circunstancias porque lo dije anteriormente, yo esta película la vi y termina mal. Algunos creen que eso fue una comedia, no fue una comedia, fue una tragedia que nos llenó de dolor, de angustia y de rencores.