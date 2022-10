«Por el bien de la democracia tiene que haber PASO 2023»

La superestructura definirá la mecánica del juego en 2023. Arriba se pondrán los nombres de jugadores /as y quienes participarán del gran acontecimiento electoral ejecutivo. Por supuesto que en este momento comienzan a mostrarse las inquietudes, con declaraciones públicas, en torno a las PASO o la suspensión de las mismas. Fuera de ese marco de difusión está lo más interesante, es decir, los intereses en disputa más que el modelo en construcción.

En 2019 gobernaba el Frente de Todos en Moreno. Algunas recordarán una foto de enorme significado, en marzo de aquel año:

La pelea entre Festa y Máximo Kirchner aceleró las expectativas de Primarias. Fueron siete listas, una de ellas también tuvo una foto antes que la superestructura confirmara la disputa interna:

Movimiento Evita y Pueblo Libre ganan la interna de agosto y por supuesto la elección General. A tres años de aquel histórico acontecimiento, la compañera de fórmula de La Capitana, expresa un sentimiento político en honor a la memoria: «Por el bien de la democracia en 2023 debe haber Primarias y que todo se resuelva en las urnas. No solamente para este gobierno sino que creo que es muy sano para todos los partidos políticos que haya PASO, que se discuta, que se elijan los candidatos /as. Que en este gobierno se eliminen las PASO sería una locura, quiero recordar que nosotros llegamos al gobierno por las PASO. Acerca de esa frase ustedes gobernaron durante 20 años es el discurso que tenía Festa. No solo me parece una pérdida de experiencias sino que, felizmente, nadie piensa hoy lo que pensó hace dos décadas atrás, y seguramente lo que hoy se piensa no será lo mismo de acá a diez años. Nosotros seguimos militando, nuestra agrupación (Pueblo Libre) sigue en el Peronismo de Moreno, e insistimos que ese espacio es construir viabilidad política a un proyecto conjunto, y en eso estamos. De ninguna manera pensamos en jubilarnos, en lo personal, estoy bastante lejos de eso».

Si pudieras hablar con Mariel Fernández, con la que no tenés contacto desde hace dos años, ¿que le manifestarías?

Que perdemos oportunidades, que la soberbia y la necedad no construyen. Si me sentara a hablar sería para plantear proyectos, de construir futuro, de gobernabilidad, por supuesto hablaría de la Universidad, también en qué lugar anulamos a las personas, en qué lugar las personas son de uno o de otro. Estamos en un país que para el próximo año nos exige demostrar que podemos resolver problemas, porque la vuelta de la derecha sería muy grave para nuestro pueblo y nosotros somos parte de eso.