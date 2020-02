13 shares







PREDIO SOBRE RUTA 23 / DECISIÓN JUDICIAL –

Corredor sanitario, espacio físico donde el gobierno local proyecta un Hospital. Tierra pública y privada que recibe a familias en condiciones de emergencia habitacional, predio en el que las operaciones «inmobiliarias» tuvieron su desarrollo y que la evaluación judicial – penal identifica. Esa gran toma iniciada en 2019, en los meses finales de la administración Festa, ahora presenta una fecha de lanzamiento.

En conferencia de prensa el Dr. Nahuel Berguier, Secretario de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, habló del suceso. Hizo hincapié en la «decisión de la justicia» y consideró que una de las causas que demoró el lanzamiento fue la mala praxis del gobierno anterior al momento de cumplir con el Protocolo que ordena la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: «Esto se inicia con una causa en fiscalía. Hay un Protocolo que dispuso la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en abril de 2019 referido a casos de usurpaciones masivas. Entonces, con el cumplimiento del Protocolo la justicia ordenó el desalojo del predio el día 6 de marzo. Quiero ser claro y decir que el Municipio acompañó el proceso y desde el inicio de nuestra gestión se llevaron adelante todas las diligencias para que el proceso sea claro, rápido, contundente, y ahora la justicia toma la decisión donde interviene e Juzgado de Garantías N° 3 y la Fiscalía N° 5″.

¿Qué medidas preventivas toma el Municipio antes del día 6 de marzo ante una posible crisis o conflicto potencial?

Por supuesto que está habiendo la tarea preventiva….

¿Cuál?

Por parte de la seguridad hay patrullajes en forma permanente por la zona para que no se desarrolle ningún conflicto. Siempre planteamos la necesidad que esa toma no continúe porque también genera una situación grave de inseguridad en la zona y para las personas que se encuentran en el territorio, no solo en cuanto a situaciones de violencia sino de salubridad, falta de servicios y otras cuestiones básicas.

Entonces, ¿la idea es llegar al 6 de marzo con la menor cantidad de familias en ese lugar? Por eso pregunté cuál es el dispositivo

Por supuesto. Está ordenado el desalojo el día 6 de marzo, el lanzamiento para quienes permanezcan en el lugar.

¿Qué explica todo el tiempo que llevó definir el desalojo?

Quiero ser claro, asumimos el 10 de diciembre y cumplimos con rapidez las partes que son competencia del municipio en relación a los requerimientos del Protocolo. Entre otras cosas ese instrumento ordena un censo, y el primero que se hizo previo al 10 de diciembre fue rechazado por la justicia al considerar que estaba mal realizado. Nosotros lo hicimos de la manera que correspondía, con mucho profesionalismo, con más de veinte trabajadoras sociales que estuvieron en el predio y ese censo si fue aprobado por la justicia yes lo que habilitó la situación...

¿Entonces la demora del desalojo es porque la gestión Festa hizo mal el censo?

Es uno de los motivos que en su momento, ante el requerimiento de la fiscalía, la Jueza de Garantías rechazó el lanzamiento.

Berguier puso de relieve la articulación de un tridente de trabajo: «Secretaría de Justicia, Fiscalía General, la UFI N° 5 especializada en los temas (usurpaciones) y la Departamental de Policía para disuadir la toma de terrenos. Desde el 10 de diciembre hubo más de veinte intentos que fueron evitados con participación policial y de agentes municipales. Queremos ser claros en un punto, la gente que tiene necesidad habitacional termina siendo perjudicada y estafada; es importante conocer los procedimientos en este tipo de tomas donde se construye sobre lotes que después son vendidos abusándose de la necesidad de la gente, incluso se ofrecen terrenos por facebook y hay actuaciones judiciales al respecto. Lo que tiene que pasar es que las usurpaciones no ocurran planteando a la gente, con una política clara, que esa no es una salida. Para quienes aprovechan e intentan usurpar tiene que haber una respuesta rápida de la fiscalía, de las fuerzas de seguridad y del Municipio. Un ejemplo importante es el Plan Federal de Viviendas del barrio Villanueva donde hay casi 700 viviendas a casi terminar y donde hubo un intento de usurpación que se logró disuadir con funcionarios de Provincia, del Municipio y fuerzas de seguridad. Por supuesto que queremos que esa obra de viviendas se termine.

Retomo el tema de la prevención, ¿qué instrumentos sociales, habitacionales existen para aquellas familias que pueden resistir el desalojo? No dejo de considerar que el Municipio está quebrado

Se evalúan distintas salidas como lotes con servicio con posibilidad de hábitat; existen alternativas vinculadas a los subsidios. Estamos haciendo un trabajo muy serio para determinar cuáles son las familias que están, las necesidades existentes de las familias de Moreno para brindar los derechos básicos, y esto lo hablamos con la Provincia de Buenos Aires y con los organismos que están integrados al Protocolo como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Hábitat, con todos los organismos responsables estamos hablando para encontrar una salida, sabiendo que en Moreno hay una emergencia habitacional importante y que nosotros tenemos una política clara para desarrollar el ejido urbano de una manera determinada y que el predio en particular de Ruta 23 es muy céntrico e importante porque está dentro de lo que se llama corredor sanitario, donde está el CIC y un polideportivo, con lo cual en ese lugar no puede haber una toma. El Municipio lo tiene claro y además hay una orden judicial.