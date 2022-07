Batakis: la ministra grabada en la memoria de docentes y estatales por ajustes y aguinaldos en cuotas

Alberto Fernández, tras conversaciones con Cristina Fernández, Sergio Massa y Daniel Scioli, nombró a la ex ministra de Economía bonaerense como reemplazante de Martín Guzmán. Breve reseña de una funcionaria dispuesta a recortar a los de abajo.

Aunque muchos no conocían hasta hoy su nombre y apellido, la “griega” Batakis no es una recién llegada a la administración pública ni al peronismo. Llego al área de Economía del gobierno de Eduardo Duhalde a principios de la década del ´90, hasta convertirse en asesora en 1996, cuando el ministro era Jorge Remes Lenicov. Durante la salida de la crisis de la convertibilidad fue asesora de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía, que conducía Remes Lenicov. Junto al mismo equipo, se ocupó más tarde del rescate de las “cuasi monedas”.

Formada en la Universidad de La Plata pero con posgrados en Estados Unidos (como Martín Guzmán), su gran salto político fue en 2011, cuando fue nombrada como Ministra de Economía de Daniel Scioli. El ex ministro de Menem comenzaba su gestión en la Provincia de Buenos Aires en épocas que ya se había terminado el “viento de cola” para la Argentina. Batakis fue protagonista de aquellas épocas, y supo “adaptarse” a su papel.

Desde que comenzó su gestión no le escapó al ajuste. En el 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner suspendió los fondos a la provincia, Batakis se puso al frente de subir impuestos y reducir al mínimo la obra pública. Los recortes se continuaron en otras áreas, como Salud, Educación, Infraestructura y Desarrollo Social. Ese año fue uno de los conflictos del gobierno de Scioli con las y los trabajadores que dependen del Estado. “La mayor resistencia al fraccionamiento en cuotas del medio aguinaldo surgió desde los gremios docentes. Sus principales dirigentes ya se encargaron de advertir que si no se les completa el pago del aguinaldo no volverían a clases tras las vacaciones de invierno”. El párrafo corresponde a Página 12, medio alineado antes y ahora con el Gobierno, y daba cuenta del malestar por ese ajuste. Batakis decidió pagar el aguinaldo en cuatro cuotas y las conducciones de ATE, UPCN, Suteba, FEB y otros gremios alineados con el Frente Para la Victoria tuvieron que convocar medidas por la bronca de las bases.

Otro de los momentos críticos de su gestión fue en la época de “sintonía fina” de Cristina Kirchner, entonces presidenta y distanciada de Scioli. Tras la devaluación de Axel Kicillof a principios de 2014 y la tensión entre la gestión nacional y la bonaerense, Scioli y Batakis decidieron seguir cortando el hilo por lo más delgado: ajustar a la docencia. La bronca de las y los trabajadores de la educación obligaron a Roberto Baradel (Suteba) a convocar una huelga que debió extender por varias semanas. Desde el gobierno bonaerense hubo todo tipo de provocaciones a quienes sostenían la educación pública. Incluso en una manifestación gremial voló un objeto cerca de la ministra Batakis, que aseguró que se trataba en realidad de “un ataque a la democracia”.

Silvina Batakis ¡¿ministra de economía?!

En 2014 con el gobierno de Scioli quizo imponer el pago en cuotas y ajuste del salario docente que enfrentamos con la Histórica huelga de 17 días. — Nathalia Gonzalez (@NathiGonzalezS) July 4, 2022

Por esa y otras actitudes, Batakis se terminó convirtiendo en futura ministra de Economía si Daniel Scioli ganaba las elecciones de 2015. El actual ministro fue a presentarla orgulloso al Coloquio de Idea. Según La Política Online, “´los empresarios reclamaban un ajuste. Con Batakis lo van a tener´, se sinceraba un ejecutivo ante la consulta de este medio”. Para otro de los asistentes a la cumbre empresaria, “Batakis fue la ministra que implementó un tremendo ajuste fiscal en la provincia”.

Años después, la flamante ministra volvería al Gobierno de la mano de Wado de Pedro, quien la nombraba como secretaría de Provincias, en el Ministerio del Interior. Allí se encargó de negociar el «consenso fiscal», un ajuste de las cuentas de las provincias para ajustar el déficit fiscal.

Desde allí pasó a su nuevo cargo, todo indica que con el guiño de Cristina Kirchner.

Imposible olvidar hoy aquellas frases de Batakis cuando, lejos de la función pública, dijo que “hay una sumisión absoluta al FMI y una pérdida de autodeterminación en materia económica. Están hipotecando nuestro futuro”. Fue tras el acuerdo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Se podría decir que aquella frase tenía mucho de realidad. La sumisión al FMI, la pérdida de autodeterminación económica y la decisión de hipotecar el futuro del pueblo trabajador volvieron a marcar los destinos del país el día que se firmó el acuerdo con el Fondo. Pero también es cierto que el Frente de Todos decidió continuar con ese pacto. Batakis ahora se enfrentará ante los mismos dilemas. El cogobierno de la economía con el FMI para pagar la deuda fraudulenta, el pedido de ajuste, la reducción del famoso “déficit fiscal”. Para quienes conocieron su gestión, ya está claro de qué lado usará la tijera.