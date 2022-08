A 4 años seguimos luchando por justicia para Sandra y Rubén, la izquierda con columna independiente

COMUNICADO DE PRENSA –

Mañana se cumplen 4 años del asesinato laboral de Sandra y Rubén por la explosión en la Primaria 49 durante la gestión de Vidal que aplicó un brutal ajuste contra la educación pública. En Moreno, además, se intervino el Consejo Escolar para “transparentar” la gestión por denuncias de malversación de fondos contra consejeros escolares del Frente de Todos. Sin embargo, no se transparentó nada, lo único que hizo Nassif, el interventor, fue profundizar la falta de obras.

En agosto del 2018, como consecuencia de este asesinato laboral hubo un Morenazo, una rebelión educativa que logró que se suspendieran las clases hasta que todas las escuelas estén en condiciones. Con una lucha incansable de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa se conquistaron obras que muchas escuelas estaban esperando desde hacía años.

Las conducciones de los gremios mayoritarios, el Suteba (conducción celeste-violeta de aquel momento), ATE y demás se dieron la tarea de erosionar el enorme empuje de la rebelión educativa que luchaba por los 12 puntos de habitabilidad con la creación del “comité de crisis” y con el “hay 2019”. Además, pactaron con el gobierno (de Festa y con la intervención) los “3 puntos de asegurabilidad” para la apertura de las escuelas.

Hoy el gobernador Kiciloff, no se ha encargado de revertir esta situación. Gobierna a la medida de las exigencias fondomonetaristas de recorte del déficit fiscal y para juntar los dólares necesarios para pagarle a los bonistas de la deuda provincial. Actualmente, a 4 años del asesinato laboral de Sandra y Ruben, la infraestructura escolar sigue en un estado profundamente grave en Moreno y también en la provincia.

La justicia por Sandra y Rubén no ha sido garantizada. La exigencia de justicia no puede ser sólo reclamar el juicio y castigo a los responsables políticos de Cambiemos, sino a la de todos los que gobernaron y aún gobiernan el distrito o la provincia sin los 12 puntos de habitabilidad. No hay justicia con escuelas derruidas, sin calefacción, con problemas eléctricos.

El 2 de agosto habrá una columna independiente que exige los 12 puntos de habitabilidad en cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires; juicio y castigo a los responsables de la muerte de Sandra y Rubén; que las organizaciones sindicales deben haber convocado a un paro provincial para el 2 de agosto, ¡basta de complicidad! y deben poner en pie un plan de lucha por la infraestructura escolar; el control popular del Consejo Escolar; que el 100% del Fondo Educativo se invierta en las escuelas; todos los gobiernos que ajustaron y ajustan sobre la educación pública son responsables; en defensa de la educación pública; el Estado es responsable; abajo el pacto del gobierno con el FMI; no al pago de la deuda externa.



PARTIDO OBRERO (MORENO) – TRIBUNA DOCENTE MORENO – POLO OBRERO (MORENO)