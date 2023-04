«A 40 años de democracia, Alberto, Axel, Mariel y el SUTEBA Celeste aprietan y desconocen el derecho a huelga»

Segunda jornada de paro convocado por la Multicolor en SUTEBA, representación sindical minoritaria pero real, con serio trabajo en La Matanza y que expande los lineamientos que hacen un gremio anti patronal.

Los datos oficiales bien resguardados en este segundo día de huelga, dan la cifra del 60 por ciento de acatamiento en nuestro distrito. Extraoficialmente se habla de un 80 por ciento. En cualquier escenario o porcentaje, algo ocurre en las bases que la conducción Celeste minimiza convenientemente en su rol patronal que redunda en grandes éxitos electorales.

Erica Seitler, docente, concejala del PTS en el Frente de Izquierda – Unidad, manifestó como el gobierno provincial y la Celeste de SUTEBA, articularon las acciones para amenazar, presionar y advertir que cada día será descontado de los sueldos de los /as trabajadores /as, un hecho histórico que promueve el popular gobierno de Axel, que no tiene nada que envidiarle a su antecesora María Eugenia Vidal quien también aplicó la amenaza como forma de hacer política educativa: