A cuatro años de Sandra y Rubén: «Debemos construir un Nunca Más al neoliberalismo que mata»

DOCUMENTO OFICIAL DE LAS ORGANIZACIONES Y EL ESTADO LOCAL –

El documento leído en el escenario montado a metros del Consejo Escolar de Moreno, subraya las políticas de ajuste y pone el acento en la decisión política de intervenir el cuerpo colegiado, una medida avalada por la gobernación de Vidal e impulsada desde Moreno por el doctor Aníbal Asseff ante las denuncias que luego tuvieron recorrido penal.

El encuadre correcto para explicar el contexto histórico y político en el que se producen los asesinatos laborales. Avanzar en los reclamos y reivindicar la memoria de los compañeros, dice el texto consensuado por un amplio conjuntos de organizaciones:

Aportes para el Documento de los familiares y comunidad de la E.P. 49, las comunidades educativas, organizaciones sindicales, sociales, políticas, de derechos humanos, feministas, trans, LGTBQ+, centros de estudiantes y de la comunidad de Moreno

2 de agosto de 2022

A cuatro años del asesinato laboral de Sandra y Rubén, seguimos exigiendo justicia

Las distintas organizaciones protagonistas de la lucha por escuelas dignas y seguras, y defensoras de la escuela pública, laica, gratuita y de calidad expresamos, a cuatro años del ASESINATO LABORAL de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, que la lucha sigue más vigente que nunca.

Transitamos momentos de mucha tensión social en un contexto político complejo. Sin duda una de las cuestiones que puso de relieve la pandemia fue la necesidad de un Estado presente con fuerte intervención en la economía nacional, para de esta forma generar reparación de derechos en todas las políticas publicas que comprenden a las mayorías populares.

Es necesaria esta distinción para no solo caracterizar este momento de la coyuntura política sino también para poder pensar como avanzamos en profundizar nuestros reclamos y reivindicar la memoria de nuestros compañeros, quienes sin lugar a dudas sufrieron en carne propia la desidia del estado. Un Estado conducido políticamente en ese momento por Mauricio Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Decir y mencionar que fue producto del ajuste en las políticas públicas que ejecutaron Macri y Vidal para moldear estructuralmente un Estado gendarme del poder económico resulta un análisis vacío si no lo nutrimos de datos. Lejos de querer analizar la estructura macro, si podemos precisar el derrotero que llevó a uno de los momentos más oscuros en la educación publica en Moreno.

Ni bien Juntos por el Cambio gana las elecciones de medio termino en 2017, en la provincia de Buenos Aires, decide intervenir el Consejo Escolar en nuestro distrito y nombra a Sebastián Nassif como avocador de la intervención vulnerando así la voluntad popular que había elegido a las y los consejeros que debían asumir en diciembre del mismo año. Cabe destacar que esta nefasta expresión política, en ese tiempo denominada Cambiemos, había perdido en las elecciones locales. De ahí la clara conducta antidemocrática, que se condice con lo que muchos de sus integrantes expresaban y expresan en términos públicos con total impunidad. Cabe recalcar que dicha Intervención no hubiera sido posible sin el accionar de sus representantes locales. Ellos tienen nombre y apellido. Aníbal Aseff reconoció públicamente que realizó todas las acciones necesarias para interrumpir el proceso democrático en el organismo en mención.

Si recorremos la crónica de los distintos acontecimientos sucedidos desde el 27 de octubre del 2017 (fecha en que inició la Intervención) hasta el 2 de agosto, podemos afirmar que no solo no venían a solucionar los problemas estructurales que teníamos en nuestras escuelas, por el contrario, agravaron las condiciones al punto que ya todos conocemos.

Nuestra resistencia previa se expresó en las calles y en el Consejo Escolar en al menos dos acciones multitudinarias y multisectoriales. A la vez que cada organización impulsaba medidas para visibilizar el tremendo ajuste que ejecutaron desde la intervención hasta el 2 de agosto de 2018.

Esa articulación previa nos ayudó a no paralizarnos ante el horror. La acción unificada y el protagonismo de las comunidades educativas organizadas, la histórica suspensión de clases llevada adelante por los equipos directivos, docentes y auxiliares, la inmediata movilización de la comunidad educativa en su conjunto y las organizaciones sociales, el acompañamiento de los centros de estudiantes, y el acampé de 47 días en las puertas del Consejo Escolar fueron los pilares de la construcción del “Morenazo” que llevó luego a la concreción del Comité de Crisis.

El Morenazo fue la expresión de una comunidad organizada y consciente de su deber ciudadano. Moreno fue y sigue siendo un ejemplo de construcción comunitaria, con la comunidad educativa, los espacios de derechos humanos, las organizaciones sociales y espacios sindicales como los principales pilares de resistencia en la calle. Cuarenta y siete días de acampe, de organización y de aguante día y noche a pesar de la persecución y el amedrentamiento recibidos por parte de los sectores responsables de lo sucedido. Esto fue fundamental para darle visibilidad al enorme vacío de políticas públicas y presupuesto que estaba sufriendo la educación pública en nuestro país. La pronta formación de un Comité de Crisis fue la expresión final de un proceso de articulación de distintos sectores en defensa del derecho a una educación y una vida digna. Además de una herramienta para exigir a quienes en ese entonces nos gobernaban, que dieran las respuestas y recursos para desplegar el plan de obras que nuestras escuelas necesitaban y volver al funcionamiento normal de las clases para las y los pibes de nuestro territorio.

Si bien la acción colectiva puso contra las cuerdas a la Intervención que existía, a la vez que horadaba el consenso de la gobernadora, podemos decir que hoy a cuatro años, y ante otro escenario político, debemos seguir luchando y alzando bien en alto nuestras banderas.

Gracias a la resistencia y la lucha organizada de nuestro pueblo se conquistó un gobierno popular, alejado del liberalismo responsable de la tragedia, que asumió públicamente la responsabilidad por parte del Estado en el sostenimiento de la Escuela Pública, en el reconocimiento de Sandra y Rubén como víctimas evitables de una política deliberada de desidia y ajuste en la educación pública.

Sabemos que todavía falta mucho para que todas nuestras escuelas sean espacios de aprendizaje y trabajo dignos y seguros. Pero estamos convencidos de que debemos construir un Nunca más al neoliberalismo que mata.

La continuidad de los sumarios aún no resueltos son uno de los pendientes que aún interpelan el proceso que marcó la lucha por escuelas dignas y que al igual que el reclamo de justicia merecen una inmediata respuesta.

Respecto de la causa es más que evidente el poder corporativo de “la justicia” que por una parte mantiene encarcelados a luchadores populares, mientras en los cuatro años del asesinato de nuestros compañerxs, las y los responsables siguen sin mención.

La unificación de las causas “del Consejo Escolar” en los tribunales de Mercedes es una maniobra que busca garantizar la impunidad de los responsables políticos y nos pone en alerta. No permitiremos que se diluya la responsabilidad de Sebastián Nassif –el interventor de Vidal- gracias al discurso que instaló la avocación auto justificando la intervención fundamentándose en el degradado funcionamiento del Consejo Escolar.

Esta situación amerita que sigamos mencionándolos desde su máximo nivel de responsabilidad y en todos y cada uno de los roles y responsabilidades que les compete como partícipes del asesinato laboral de nuestros compañeros: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gabriel Sánchez Zinni, Sergio Siciliano, Aníbal Asseff, Sebastián Nassif, y la lista continua. Son muchos los funcionarios de la cartera de Educación involucrados. Es la exigencia de los familiares y el deber de este colectivo ejercer la memoria reparatoria y seguir reclamando justicia por Sandra y Rubén…

La impunidad de la que creen gozar para sortear la responsabilidad política, penal y moral dependerá de nuestro accionar colectivo, de la responsabilidad y mirada transversal de la actual gestión municipal y provincial y de la incorporación del 2 de agosto, no sólo como una fecha de reclamo sino que, como ya nos enseña nuestra historia más reciente, nuestra lucha sea también para que no pase NUNCA MAS.

Que la memoria colectiva y el Morenazo, no son solo el reclamo que acompaña a las familias de Sandra y Rubén, sino una expresión colectiva y plural que sigue reclamando por lo que debe ser y no vamos a dejar en el hecho en si o gestión en particular: ¡JUSTICIA POR SANDRA Y RUBÉN!

¡ESCUELAS DIGNAS Y SEGURAS!

¡SANDRA Y RUBÉN, PRESENTES!

AHORA Y SIEMPRE.

FAMILIAS DE SANDRA Y RUBEN / Comunidad Educativa de la ESCUELA 49 / ADUNM-CONADU / AGRUPACIÓN LA VIOLETA EN SUTEBA/ AGRUPACIÓN MARIANO MORENO / AGRUPACIÓN PERONISMO DE MORENO / AMET MORENO / ASAMBLEA DE DIRECTORES / ASOCIACIÓN CIVIL MORENO POR LA MEMORIA – MxM / ASOCIACIÓN MORENENSE DE AMISTAD ARGENTINO CUBANA – AMAAC / ATE / ATENEO NÉSTOR KIRCHNER MORENO / BACHILLERATO POPULAR EL CAÑÓN / C.C.C / CENTRO ESTUDIANTES ISFD 21 / CGT REGIONAL MERLO MORENO / CORRIENTE PERONISTA 13 DE ABRIL MORENO / CPS 29 DE MAYO / CTA AUTÓNOMA / CTA REGIONAL MERLO -MORENO -MARCOS PAZ / DELEGADES ES 2 MARINA VILTE / DELEGADES ES 16 MOLINA CAMPOS / DELEGADES SUTEBA ES 32 / INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE NÉSTOR KIRCHNER / LEALTAD MORENO /MOVIMIENTO ESTUDIANTIL SECUNDARIO – MES / MOVIMIENTO EVITA / MOVIMIENTO MAYO MORENO / MTL / OLP / PC / PCR / PTP / RADIO CHICHARRA / RAICES 2 DE AGOSTO / RED FEMINISTA DE MORENO / SOMOS BARRIOS DE PIE / SUTEBA / UDA MORENO / UNIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS – UES / UNIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ECONOMÍA POPULAR UTEP / AMARANTAS: RED DE MUJERES Y DIVERSIDADES