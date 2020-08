3 shares







Por ANRed / Así describió Luciano Peretto junto a Leandro Aparicio y Cristina Castro sus conclusiones en caso de que los restos hallados en el salitral de Villarino Viejo correspondan al joven desaparecido hace tres meses y medio. La pericia para identificarlo y conocer el causal de muerte estará a cargo de antropología forense nacional a partir del martes 18/8 y los primeros resultados podrán conocerse luego de las 24 horas. Su mamá Cristina expresó que los restos corresponden a una persona masculina e identificó una zapatilla de Facundo que no coincide con la antigüedad que presenta el resto esqueletizado. “Para esta querella no existe la más mínima posibilidad que Facundo halla legado de manera voluntaria” dijo Luciano Peretto e informó: “vamos a pedir la detención de más policías”. Cristina interpeló directamente al periodista Sasso por informar erróneamente el hallazgo de la mochila de Facundo y sostuvo: “Justo y necesario sería que el señor Bevilacqua presente su renuncia así como el señor Berni”.

Hace instantes la querella conformada por Cristina junto con los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto actualizaron a la prensa información sobre el hallazgo de un resto esquelético en Villarino Viejo que podría corresponder al cuerpo de su hijo Facundo. El trabajo de la querella, policía federal y antrpología forense contó por primera vez con la presencia del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, a quien reclamaban desde hace tres meses y medio durante los rastrillajes.

“Quiero dejar en claro que Antropología Forense va a tener a cargo la identificación biológica del cuerpo y la definición de causales de muerte” dijo Cristina Castro en medio del fuerte viento que corre en Villarino Viejo a metros de donde anoche se encontraron los restos esqueléticos en medio de un rastrillaje por la desaparición forzada de Facundo Castro. La mamá de Facundo detalló que “apareció una sola parte del cuerpo, faltan los brazos, faltan piezas, es un masculino y falta determinar si es Facundo“. Informó que hacía instantes se le extrajo sangre y le realizaron un hisopado para el trabajo de comparación que realizará la sede de Antopología Forense en Córdoba entre los restos y la muestra de sangre para identificar si el resto corresponde a Facundo o no.

La querella dedicó buena parte de la conferencia para interpelar el rol de los medios de comunicación durante la investigación, en especial aquellos que difunden al periodista Germán Sasso de La Brújula, quien había dispersado la noticia de que en el rastrillaje habían encontrado la mochila marca Wilson de Facundo. “Denunciamos al señor Sasso que sigue operando y le ha vendido pescado podrido a muchos medios nacionales” dijo Leandro Aparicio. A horas del hallazgo de los restos en Villarino Viejo, el minsitro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni expresó públicamente al sitio Data Clave: “Por la estrustura física del cuerpo la mochila semi enterrada da la imrpesión qe se trata de él”.

Frente a la prensa congregada en el lugar Cristina Castro pidió: “Si alguien tiene el teléfono del doctor Sasso, que él me diga dónde está y también el señor Berni. Lo único que hemos reconocido como de Facundo es una zapatilla pero les aclaro que está puesta ahí hace dos días, está intacta, no tiene absolutamente ni un desgaste ni siquiera tierra encima, la puedo reconocer como una prenda de mi hijo, es la misma de la foto“. La zapatilla se encontró a 30 metros del esqueleto. “La encontré yo porque ni siquiera la habían visto” dijo Cristina y descartó que una malla tipo bermuda que también estaba en el lugar correspondiese a su hijo.

Al respecto de los rumores del hallazgo de la mochila que tenía Facundo al momento de ser desaparecido, Crsitina enfatizó: “Que me devuelva la mochila porque fue él el primero y Berni se basó en eso. Ya la quiero a la renuncia del Señor Berni igualmente la renuncia del señor intendente Berilaqua, basura de persona, acá vinieron a tirar los restos de mi hijo y sigue siendo el partido de Villarino“.

“A mi hijo lo desaparecieron por violar la cuarentena y ellos se dan el gusto de juntarse a comer un asado” expuso Cristina Castro sobre una reunión que habrían concretado Germán Sasso, Carlos Bevilacqua y la efectivos de la policía bonaerense y acontinuación insitió: “Justo y necesario sería que el señor Bevilacqua presente su renuncia asío cpomo el señor Berni”.

Sus abogados sostuvieron que van a seguir con las diligencias en policía federal: “Esto no lo pueden hacer entre 4 personas, primero lo denunciamos para que lo investiguen, colaboramos con la querella con pruebas y después pedimos detenciones. Vamos a recurrir a organismos internacionales” aseguró Luciano Peretto tras confimar que solicitaron como perito de parte a la misma profesional que actuó en el caso de la desaparición forzada de Luciano Arruga.

“Estamos denunciando que (a Facundo) lo desaparecieron entre las 15.30 16 del 30 de abril; no le creemos a González, no le creemos a Sosa, no le creemos a Flores ni a Curruhinca, no le creemos a Berni ni a nadie” expresó Leandro Aparicio y agregó: “Fue plantado o lo trajo la corriente, para nosotros fue asesinado el 30 de abril”

Po su parte el abogado Luciano Peretto dijo: “Cuando llegamos al lugar inmediatamente notamos que hay huellas como de un vehículo que llegan justo a donde está el cuerpo, no fueron los pescadores. Hemos pedido desde la querella la posibilidad de hacer una pericia sobre esos rastros, no solamente el ancho del vehíuclo sino tamibén de la marca de los neumáticos”y detalló que “no es huella reciente, descartamos que sea policía federal porque no descendieron desde ese lugar”.

Para concluir, el doctor Peretto detalló cuáles son los pasos a seguir a raíz del traslado de los restos esta misma tarde: “La pericia que es una autopsia va a versar sobre dos elementos: primero sobre el cuerpo que se encontró y segundo sobre la posible causal de muerte. Se va a hacer una pericia en la ciudad de Buenos Aires” y agregó “Estimamos también que el día martes a la mañana el estudio de rigor va a tardar 24 hs va a estar cargo de Antropología Forense de la nación. Nosotros vamos a poner un perito de parte, seguramente va a ser autorizado así nosotos también vamos a tener nuestra información propia y a su vez también con la sede de antropología forense en Córdoba se va a comparar parte de los huesos qe se han secuestrado el hisopado y la muestra sanguínea que se ha hecho Cristina.”