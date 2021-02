0 shares







LA RESPONSABILIDAD DE MADRES, PADRES Y /O TUTORES –

Moreno no es CABA. La Provincia de Buenos Aires no es CABA. Pero en el territorio que domina el PRO al menos una entidad gremial docente que no duda en convocar al paro porque las condiciones de infraestructura son un riesgo para la vida, para la salud.

Pero ocurrirá que, tanto la Provincia y Moreno, se vuelvan una búrbuja pero epidemiológica. Sucederá que los /as funcionarios que hoy son poder, quienes fueron constructores /as del Acampe histórico tras los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, produzcan el relato épico en defensa de la educación pública y hagan que los «parches» reivindiquen sus memorias y sus historias.

Los parches, la desidia, el aceptar la jerarquía orgánica, las órdenes de inspectores /as, jefes /as, el limar el vínculo imprescindible con las verdaderas comunidades, todo ese manual de la política a reconstruir, podrá guardarse en algún escritorio sin cajón.

Para que los alumnos /as ingresen a los establecimientos educativos deben presentar una Declaración Jurada con la firma de madre, padre o tutor /a responsable:

Mi hijo /a ha tomado conocimiento y se le han explicado las condiciones de asistencia a la escuela.

En caso de asistir solo y presentar temperatura corporal mayor a 37.4° no puede ingresar al establecimiento, pudiendo retirarse y regresar al domicilio por sus propios medios. La escuela debe informar a madres y padres en forma telefónica.

Padres, madres y/o tutores responsables asumen el compromiso de actualizar la información cada 48 horas e indicar si su hijo o hija presenta síntomas compatibles con COVID.

Campana o timbre, la cita es el 1 de marzo. Por la memoria, para no olvidar a los que no están, madre, padre o tutor /a responsable deben exigir un instrumento que salió la lucha y movilizaciones por Sandra y Rubén: