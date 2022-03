«A la Intendenta le faltó mencionar al trabajador municipal, a veces siento que la gestión se olvida de ellos /as»

Preside uno de los dos bloque tiene la coalición Juntos en el Concejo Deliberante. Gisele Agostinelli deja su propuesta en clave de certificar si cada afirmación vertida por la Intendenta Mariel Fernández está certificada en actos administrativos, ergo, Rendición de Cuentas 2021:

¿Qué te quedó de la apertura de sesiones 2022? ¿Con sabor a qué te vas a tu casa?

La verdad es que vamos a tener una Rendición de Cuentas bastante exhaustiva. Cuando vos escuchás las cosas que dijeron, decís hay que ver los expedientes, revisarlos. El gobierno debe tener mucha transparencia respecto de lo que hizo porque hay cosas que quedan. Te pongo un ejemplo, hoy se habló de dos plantas asfalteras, una de ellas se alquila, entonces hay que saber cuánto se paga, cómo son los seguros.

Faltó el tema de los /as trabajadores /as municipales, los salarios, la cárcel en Cuartel V, el Servicio Alimentario Escolar, el comienzo de clases y las aulas que faltan en Moreno, ¿qué te parece?

Mientras la intendenta hablaba iba tomando notas de algunas cosas que la verdad me llamaron la atención. Se refirió al Fondo Educativo que se utilizó todo para educación cuando en el último presupuesto municipal pudimos ver que se utiliza para saldar y pagar sueldos. Claramente hay una discrepancia con lo que está diciendo con el simple hecho que lo ves cuando vas a una escuela y digo, hay cosas que me hicieron acordar mucho a la gestión de Festa y a un discurso de la sesión inaugural de Festa cuando utilizó la misma dinámica. La verdad hay muchas cosas de las que vos nombraste, educación a mí me hace ruido, no se habló del SAE, no habló de los gremios, mencionó el Consejo Escolar y la verdad que esta semana seguramente los gremios hicieron una presentación respecto de lo que está sucediendo en las escuelas; habló de entregas de mobiliarios de cocina y estamos hablando de las escuelas que no tiene gas y por eso siguen recibiendo por ejemplo la tarta que recibieron.

Seis cocinas industriales

Sí, exactamente. Si pensamos en el número es muy poco para tantas escuelas que tiene Moreno, pero la verdad que me parece que hay un montón de detalles que faltan. Hubo agradecimientos para un sector pero faltó mencionar al trabajador municipal que durante la pandemia puso el lomo, como lo hace todos los días en lo que es la gestión pública y la verdad, muchas veces uno siente que esta gestión se olvida de los trabajadores municipales. Después se habló bastante de las obras, obras me parece de lo que son los bacheos, como se hacen las rutas. Nosotros estuvimos justamente recorriendo algunos bacheos en donde presentamos proyectos esta semana porque justamente lo que no hacían era trabajar como correspondía, y son inversiones que se hacen y a los dos meses no sirven para nada, entonces, me parece que hay que mirar muy detenidamente. También podemos entrar al área de la Secretaría de Economía, habló de un 70 por ciento de recaudación de la Tasa por Servicios Generales cuando el 69 por ciento lo captura a través de la factura o boleta de EDENOR. Me parece que es muy importante hilar en fino, fue muy largo, se dijo mucho pero inclusive a mí me dejó un vacío de qué se va a hacer. Yo hoy me llevo en una proyección hacia este año solamente de dos obras importantes, escuelas politécnicas para el Parque Industrial y los hospitales, después no escuché de grandes obras que se vayan a hacer ni grandes objetivos en la gestión este año.