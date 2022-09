«A la reapertura paritaria llegamos con una pérdida del 20 por ciento en el poder adquisitivo de los /as trabajadores /as municipales»

ATE es el único gremio paritario que no firmó al acta el pasado mes de mayo. La disconformidad tuvo algunas acciones de protesta, pedido de reapertura de la Mesa, paro, movilización. Sin embargo el gobierno de La Capitana se mostró invulnerable.

El próximo 14 de septiembre debe abrirse la discusión, así está firmado en el acta, que tiene un piso del 5 por ciento para el cuarto tramo de recomposición. Walter Cravero, Secretario General de ATE, señala que «la pérdida salarial es un hecho concreto, porcentajes que fuimos acercándole al Departamento Ejecutivo en la primera Mesa Paritaria, pero fue desconocido por el gobierno y las otras entidades sindicales. En el acta se firmó la reapertura para el 14 de septiembre y llegaremos con una pérdida en los salarios por encima del 20 por ciento (respecto a la inflación)».

Para la organización gremial es indispensable arrancar la discusión con el gobierno desde ese piso de pérdida, un 20 por ciento, y luego exigir una actualización mensual, algo así como cláusula gatillo en pos de intentar que el mega ajuste no castigue aún más a los /as trabajadores /as municipales.