«A los que reciben planes les digo que voten libres de conciencia, voten pensando en su dignidad»

Sin margen porque apunta a la grieta. Sin eufemismos porque intenta instalar que el camino es hacer lo que se dice, o lo que ese espacio evalúa como salida a la larga crisis argentina. Florencio Randazzo dejó un paquete de definiciones que, en caso de llegar como diputado al Congreso, serán proyectos de ley. El sábado en Moreno, el ex Ministro de Transporte de la Nación, habló de educación (propone declararla esencial y extinguir los paros) y por supuesto de trabajo. En esa línea, Randazzo en forma clara y directa dijo que hay que terminar con los planes sociales: «Lo primero que tenemos que tener en claro es si queremos salir o no de los planes, nosotros sí queremos salir de los planes, porque los planes digamos surgen como una respuesta a la crisis del 2001 y terminan diríamos consolidándose durante 20 años y consolidando la pobreza, aumentaron los planes y aumentó la pobreza. Entonces ese no es el primer camino, el primer camino es proponernos salir de los planes. ¿Cómo salimos? Usted tiene una base de datos de quienes reciben planes, ahí encuentra distintos tipos de capacitación y distintos tipos de formación, desde oficio, profesionales, hasta gente con primaria, secundaria y del otro lado tenemos 300 mil pymes que necesitan tomar trabajadores, ahora, ¿por qué no los toman? Las dificultades que tienen para tomar un trabajador, y por el pasivo contingente que después le genera un trabajador, producto de toda la legislación que se ha llevado adelante, entonces, si nosotros vemos que, coincide en este caso, la demanda que tiene la pyme, con el perfil del que recibe un plan, automáticamente esa persona pasa a formar parte de la plantilla de la pyme con el plan, el otro 50% del salario, lo paga el empleador, le sacamos las contribuciones patronales por dos años, y tenemos más producción, más trabajo y más dignidad. El tema es si estamos dispuestos o no a salir de esta situación, o creemos que es peor aún de lo que dicen los que se llaman peronistas, que la gente digamos, se le puede comprar la consciencia. Yo no creo eso, les digo a los que reciben planes, vayan a votar, y voten libre de conciencia, voten pensando en sus hijos. Voten pensando en su dignidad, que no está dada por un plan, el peronismo siempre fue una fuerza de inclusión, estos muchachos hacen asistencia a la exclusión. El peronismo siempre fue una fuerza transformadora, que permitió el ascenso social. Acá no hay ascenso social en la Argentina, no saben que defienden, estamos en una trampa, y ustedes los medios pueden colaborar porque muchas veces entran en la trampa, entramos en la trampa si festejó el cumpleaños Carrió, si festejó Alberto Fernández, pero ¿a quién carajos le importa? Discutamos las cosas que le importa a la gente, han violado la ley está claro, violaron la ley y no hay mejor forma digamos, de que la sociedad cumpla cuando se predica con el ejemplo y está claro que lo que menos hacen es cumplir con el ejemplo».

¿Cuál es el modelo económico de Guzmán, Alberto Fernández y compañía?

No tienen, no tienen modelo económico, absolutamente. Desde la visión de alguien que pertenece al peronismo tiene que ver con la posibilidad de generar trabajo, para generar trabajo hay que crecer, para crecer hay que tener ahorros, para eso hay que bajar la inflación. Por eso yo le decía recién a usted como se baja la inflación. La Argentina necesita darle al gasto de la inversión mayor eficiencia y eficacia, está claro, porque se habla de eso y pareciera ser que se habla de ajuste, cuando en realidad uno gasta lo que puede, tiene 3 formas de financiarse, emite dinero, la emisión inflacionaria devalúa el salario de los argentinos, se endeuda la argentina, no se puede endeudar más, ¿sabe cuánto se endeudó Perú? A 100 años al 3%, la Argentina después de 5 meses de renegociar la deuda paga el 16, 17, y 18 por ciento en dólares o en realidad, se crean más impuestos. Argentina no da más, el sector productivo no da más y seguimos creando impuestos Segundo, hay que mejorar la balanza comercial, ¿cómo se mejora? No limitando las exportaciones, es al revés, incrementando las exportaciones para permitir que en realidad haya importaciones por una cadena productiva que tiene muchos componentes importados y dándole formalidad al trabajo. Ese es el camino que nosotros tenemos que transitar.

