A metros de la siembra agroecológica florece la contaminación y el trabajo de cartoneros

PEDIDO ORGANIZADO AL MUNICIPIO: VOLQUETES, BATEAS, PUNTO VERDE –

Los carreros llegan al fondo de la calle Portugal, en la intersección con Los Olmos. Esa recolección de basura tendrá algún material que los cartoneros aguardan cada día, como secuencia habitual del sistema de exclusión no productiva.

Lo que no se recicla es quemado y el efecto de su deriva se esparce por el aire y no desaparece sino que tendrá nicho en los cuerpos que atraviesa.

En semi círculo se disponen tres personas para hablar, denunciar y exigir al gobierno de Mariel Fernández: un hombre que trabaja la tierra sin agrotóxicos, un vecino que convive con la quema y la basura y un reciclador urbano. La mañana del martes es primaveral, y allí en ese lugar que conecta Trujui con Cuartel V no florecen flores, abunda la contaminación en un radio de explosión demográfica.

Andrés Ferreyra es un hombre de la tierra y la trabaja de forma ecológica. Su siembra y cosecha está limitada por la quema, la basura, roedores de todo tipo y pelaje, por los ecos que no salen de la gestión municipal:

¿Qué hacen, cómo conviven y de qué forma trabajan la tierra sin químicos teniendo esta contaminación?

Yo soy uno de los productores de acá esta zona, casualmente pegado al basural acá de la calle Portugal y Los Olmos. Es una problemática que venimos sufriendo ya hace muchos años, no es de ahora pero no lo podemos solucionar, no encontramos una respuesta del municipio para encontrarle una solución al tema de la basura. ¿Qué pasa? Los pibes, los carreros encontraron una modalidad de laburo, entonces ellos levantan la basura y la tiran acá en la calle, no tienen un punto como para tirarla como para no perjudicar a nadie.

¿No hay un punto verde o eco punto acá?

Exactamente, no hay disposición de batea en este lugar, nunca pusieron batea, nada como para buscar una solución, nada de nada.

¿A cuánto estamos del Parque Agroecológico que inauguró la Intendenta el año pasado?

Exactamente el Parque N°2 sería acá, está a 120 metros del basural. Por el momento no se está sembrando por la contaminación, porque teóricamente es todo agroecológico, imaginate que las ratas, todos los perros vienen a comer, es un desastre, no se puede sembrar así.

Te pregunto el impacto que tiene el laburo tuyo, de la tierra, con esto, si me decís que no podés sembrar, ¿cómo hacés para vivir?

Tenemos otro sector, que sembramos lo más lejos posible del basural por ejemplo 4 hectáreas y cerca del basural no sembramos nada por la contaminación que es grave. El consumidor, imaginate, que la verdura va a consumidor final, somos una familia de productores y no sembramos cerca del basural para no tener inconvenientes o que pase algo grave.

¿No te convocó el municipio para que seas parte de este programa o plan agroecológico?

No, honestamente nosotros laburamos por nuestra cuenta, es un nivel familiar. Lo manejamos entre familia.

Ramón Romero es cartonero. Ya cruzó los 60 años de edad y está en esa vía de buscar en la basura la materia que le permite vender y subsistir: «Yo lo que quiero es que esto se solucione, el asunto de la basura, porque la municipalidad no se hace cargo de nada, no mueven nada, viene, prometen y no hacen nada. Nosotros lo que queremos es que por lo menos si se puede, por medio de la municipalidad, traigan los volquetes. Nosotros los vamos a cuidar, los vamos a proteger a los volquetes, pero, avisar, llamar por teléfono para que vengan los camiones y carguen los volquetes cuando tengan que cambiarlos, cuidarlos, que no los prendan fuego, todo eso. Nosotros nos comprometemos, yo soy un carrero, yo vengo y cirujeo, reciclo todo lo que puedo reciclar. Tengo 60 años, no tengo medios para que me den trabajo en otro lado así que yo vivo de esto. Esperemos a ver si por medio de esto, de este movimiento, se puede hacer algo, o solucionar el problema de la basura acá en la calle. Un perjuicio para todos, para todos los vecinos, para todos.

¿Si traen volquetes o bateas podés hacer reciclado, la separación? Esa es una salida, una posibilidad

Esa es la posibilidad que nosotros queremos, por momentos es eso, hace años que venimos peleando con esto y nunca movieron nada para traer un volquete, siempre se amontonó la basura acá, siempre acá. Aparte de eso, hubo un momento que vinieron los camiones de la municipalidad con una máquina y llevaron un poco la basura. Llevaron porque había mucho, ya que no se podía entrar más en la calle, pero llevaron un poco.

Lo que estamos viendo acá es que alguien paso, porque tenemos solamente un cordón de lo que debería ser una calle, porque se corta Portugal acá en 200 metros

Sí, se cortó, esperemos tener una solución con los volquetes, algo, alguno de la municipalidad mandé para cargar la basura, porque nosotros no tenemos problema, nosotros agarramos y ayudamos, ningún problema para seguir trabajando y reciclando la basura.

Martín Cuesta debe atravesar el basural y la quema para llevar a sus hijos a la escuela. Observa el cordón que se evapora a fuego lento al mismo tiempo que el campo lindero recibe el agua para la producción de césped: «Soy vecino de acá atrás, a mí me cuesta directamente porque tengo que pasar con los chicos por la escuela y ahora corrieron esto que es la basura. En verano el calor, moscas, ratas, el humo cuando quema la basura, a nosotros nos afecta directamente».

¿La quema la hacen los propios trabajadores cuando terminan de reciclar?

Gente que viene a cirujear digamos, vienen y queman la basura pensando que hacen un bien pero en realidad termina siendo peor para nosotros.

Es un contraste porque vemos una línea de basura, quemándose y atrás un campo muy verde que me decías es pasto con destino comercial

Se hace siembra de césped acá, entonces el que limpió esta parte del campo fue el dueño del mismo, pero nosotros lo que no tenemos es una solución para abrir la calle, que la necesitamos, o sea, que este basural desaparezca.

¿Hace cuánto que está este basural?

Más o menos, unos dos años…

¿Impactó en la salud tuya, de tus pibes, de tu familia?

Mi nene tuvo problemas respiratorios, lo llevé al médico varias veces y estuvo internado. Lo que queremos es vivir como estaba todo antes, antes era todo verde, era aire puro, podíamos transitar tranquilamente, ahora no se puede pasar por la calle lo hacemos por el campo del vecino, entonces es un poco injusto para nosotros. Nosotros entendemos que la gente que anda con los carro, tiene que trabajar, pero también entendemos que no pueden estar tirando la basura en la vía pública o en el campo de un privado, por ejemplo. Entonces lo que se busca acá es una solución para que el basural se termine y que de repente los carreros no pierdan su fuente de trabajo, pero que sigan trabajando pero que se les dé un punto específico para tirar la basura, ya sea para reciclar o para llevar al CEAMSE o algo. Hasta donde está esa cuadra ahí, por Pintos, está todo encascotado, ahí pueden poner los volquetes, dejar los volquetes en la calle y está todo encascotado pueden entrar tranquilamente los camiones, llueva o no llueva pueden entrar tranquilamente y sacar los volquetes. Cuando están llenos los volquetes, nosotros llamamos por teléfono y le avisamos que vengan y que lo lleven y traigan otro vacío, y ya no tienen problema que se desparrame la basura.

