A metros de la Unidad de Pronta Atención en Cuartel V el bosque Ya no Tapa la Basura

Por ser una de las columnas centrales en el modelo de gestión de la Intendenta, nos resistimos a pensar que ella, como figura y conductora, conozca o haya habilitado una acción tan dañina que atenta contra su lucha de «recuperar y proteger la casa común».

Si la basura fue durante décadas un negocio, el 9 de noviembre de 2020 Mariel sepultó la privatización total de la recolección de residuos domiciliarios poniendo toda la energía y recursos para un plan integral, el mentado GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos). Los camiones municipales, monitoreados con GPS, pasarían seis días a la semana. La única similitud con el esquema anterior fue que solo una zona del distrito seguía totalmente municipalizada: Cuartel V

En esa localidad hay historia de cavas, basurales a cielo abierto y cualquier otro derivado de la no recolección mecánica. Sin embargo y con todas las consecuencias que eso porta, la noticia central y porque no histórica, es que desde hace un año se consolidó una cava OFICIAL ilegal a no menos de 60 metros de la Unidad de Pronta Atención (UPA 12) y el Hospital Modular (Cuartel V).

El tiempo transcurrido es clave para entender la profunda gravedad. Más de doce meses que los camiones recolectores ingresan por el portón del Obrador Municipal, recorren un sendero rodeado de flora y los cola de pato arrojan la basura en cavas, sin el menor tratamiento, todo a cielo abierto.

Es altamente probable que el «modelo planificado» consista en arrojar a las cavas la basura, tapar con tierra, aguardar el proceso de reducción de lo que se desintegra fácilmente (sin ningún cuidado ambiental sanitario) y luego interviene la pala que extrae colocando todo en los camiones alquilados con equipamiento Roll Off (la caja).

Si el nocivo beneficio surge de no enviar cada día los camiones cola de pato al CEAMSE (por no tener aún el distrito de Moreno la Planta de Transferencia de la basura, inaugurada el pasado 21 de septiembre pero que permanece cerrada), ahorrar en combustible y la vida útil de las unidades, sosteniendo así la cobertura de todos los barrios de cada localidad, incluido Cuartel V, ¿nadie analizó los altísimos costos y riesgos de la irregular maniobra?

El hallazgo de enorme gravedad sanitaria, ambiental, política, institución y legal, late a un poco más de sesenta metros donde vecinos /as concurren a buscar el derecho a la salud pública en la Unidad de Pronta Atención y el Hospital Modular de Cuartel V. Resulta imposible pensar o creer que la descarga de camiones municipales de basura se produzca sin el conocimiento o autorización de, por lo menos, Analía Cabaña, Secretaria de Salud y Medio Ambiente.

Solo SIETE preguntas iniciales a quien corresponda o se siente /a interpelado /a:

1- ¿Qué función cumple esa cava y qué se hizo con la tierra que se extrajo? ¿En el marco de qué política pública o de gestión se enmarca?

2- ¿Por qué en medio de un área verde que cumple funciones ambientales, máxime si es humedal (amortigua temperatura, lluvias, etc) se arroja basura recolectada por camiones del municipio?

3- ¿Por qué el municipio genera vertederos ilegales o basurales, considerando que las políticas públicas indican lo contrario? Se trabaja hace años en la erradicación de basurales, y en este caso puntual no son los vecinos sino el Estado municipal.

4- ¿Qué relación existe entre las descargas ilegales y la falta de una planta de transferencia de los residuos domiciliarios?

5- ¿Qué explicación brindará el estado municipal, provincial y nacional, para justificar que el mismo Municipio vulnera el derecho constitucional al ambiente sano y a la salud humana? ¿Estamos ante un potencial hecho de corrupción?

6- ¿Es el único lugar en el distrito donde las cavas oficiales operan como contenedores de la basura?

7- ¿Qué cuidado o protección en su salud tienen los trabajadores municipales que deben operar en esas condiciones?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié, (funcionario que aportó desde esa cartera los recursos para la compra de camiones municipales y la Planta inaugurada el 21 de septiembre – con su presencia – pero que aún no funciona), tiene en su sitio oficial una explicación sobre los basurales a Cielo Abierto.

El problema

Se denomina basurales a cielo abierto a aquellos sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental.

En Argentina existen 5000 basurales a cielo abierto, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio. La mayoría de ellos son formales, es decir, son el modo oficial en que los gobiernos locales eliminan su basura.

A diferencia de otros sitios de disposición y tratamiento de residuos, los basurales a cielo abierto carecen de medidas mínimas de seguridad por lo que puede encontrarse todo tipo de residuos, incluso patogénicos y peligrosos. Tampoco cuentan con la impermeabilidad de los suelos donde se emplazan o la distancia adecuada respecto de las napas freáticas, los cursos de aguas superficiales, los centros urbanos u otras áreas susceptibles de recibir los impactos derivados de estas instalaciones.

Las cavas que nacieron en parte del terreno que administra la Municipalidad de Moreno, Obrador de Cuartel V, ni siquiera tuvieron la mínima previsión de colocar un impermeabilizante.

Dice el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los peligros: «

«Al no contar con suelo impermeabilizado, los basurales a cielo abierto resultan un foco de contaminación, tanto por la generación de líquido lixiviado como por la emisión de gases de efecto invernadero. El lixiviado es un líquido que se produce cuando los residuos sufren el proceso de descomposición, y el agua (de las lluvias, el drenaje de la superficie o las aguas subterráneas) se percola a través de los residuos sólidos en estado de descomposición. Este líquido contiene materiales disueltos y suspendidos que, si no son controlados de forma adecuada, pueden pasar a través del piso de base y contaminar fuentes de agua potable o aguas superficiales. El biogás, por su parte, es una mezcla de metano y dióxido de carbono también producida a partir de la descomposición de los residuos. A medida que se forma el metano, acumula presión y comienza a moverse a través del suelo, siguiendo el camino de la menor resistencia. El metano es más liviano que el aire y es altamente inflamable, pero, además, liberado a la atmósfera, contribuye en gran medida al agotamiento de la capa de ozono y al cambio climático».

La contaminación del suelo repercute en los ciclos de vida de las plantas. A su vez los residuos mal dispuestos pueden generar la proliferación de plagas y vectores de enfermedades diversas. Los daños a la salud humana pueden ser de diversa índole y diferente gravedad, según la incidencia de varios factores. Algunos de las recurrencias detectadas son problemas neurológicos, malformaciones congénitas, bajo peso al nacer, o enfermedades como dengue y cólera. El cáncer es otro tipo de enfermedad que se presenta en aquellas personas que habitan cerca de basurales.

Las falencias en el tratamiento de los residuos representan una realidad transversal a todas las ciudades de Argentina, un país donde nueve de cada diez personas habitan en núcleos urbanos. Es por esa razón que, si bien la competencia en el manejo de los residuos corresponde a los municipios, el problema de la gestión en general, y de los basurales a cielo abierto en particular, es por volumen y alcance, una preocupación a nivel nacional y uno de los principales problemas ambientales del país.

La historia continúa. Quedará en manos de la política los pasos urgentes que dejarán o no una huella.

De la cava dentro de los terrenos del Obrador Municipal de Cuartel no existe intervención judicial que se conozca… pero si tiene vigencia un presentación sobre otro punto del distrito por un basural a cielo No oficial. Ampliaremos.