«A mí no me jubila nadie, mientras el ciudadano común me pare en la calle y me aliente voy a seguir adelante»

Aníbal Asseff esperó el resultado del escrutinio definitivo para iniciar el contacto con la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio, Gisele Agostinelli. En este punto, de arranque, Asseff entiende que fue Patricia Bullrich quien le ganó en las urnas, además de los errores en las estrategias y la disputa encarnizada (interna) que dejó a JxC con heridas, aunque el juego está abierto. En el plano local, el «Doctor» cree que subirá el porcentaje obtenido en agosto y por tanto la suma llevará a «tres concejales /as» de esa coalición, lo que significaría la reelección de Juan Fernández, jefe del bloque legislativo que responde a Asseff.

En la entrevista brindada a Desalambrar, Aníbal Asseff dejó en claro que «sigue en Juntos por el Cambio» y emitió durísimas calificaciones para aquellos /as que «sugirieron un acuerdo con Vera Chávez, el arquitecto de La Libertad Avanza en Moreno.

Seguro de lo que es y aquello que representa, envía un mensaje inequívoco: «A mí ni me jubila nadie. Mientras el ciudadano común me pare en la calle y me aliente voy a seguir adelante, por lo tanto a mí no me van a correr con un circunstancial sabanazo»: