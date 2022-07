«A nosotros el Estado nacional nos audita todos los recursos que recibimos»

CAROLINA MEZA, LIBRES DEL SUR MORENO –

La disputa interna en el Frente de Todos, el enfrentamiento entre la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, puso en el eje más alto el tema de la tercerización de los programas sociales o, visto desde otra perspectiva, la economía popular.

Carolina Meza, Presidenta de Libres del Sur Moreno, señala con criterio objetivo que «las organizaciones sociales (Movimiento Evita, SOMOS Barrios de Pie y la CCC) bancan al Presidente de la Nación y son la pata en el territorio». Luego subraya que «el resto de las organizaciones sociales quedan adentro del debate» y aclara un aspecto central: «Lo que si te puedo garantizar es que a nosotros nos auditan todo el tiempo, todos los recursos que nosotros recibimos desde el Estado son auditados, me refiero a dar cuenta en qué depósitos se baja la mercadería, los días que funcionan los merenderos, recibimos inspecciones en los lugares, rendimos cada uno de los paquetes de arroz y fideos que recibimos».

¿Eso lo hace el Ministerio de Desarrollo Social con todas las organizaciones?

Con nosotros sí, con las otras organizaciones no lo sé. Pero si digo que la vara no parece ser la misma para quienes son oficialistas y quienes no.

Meza explicó que Libres del Sur, organización social opositora al gobierno nacional, provincial y local, tiene en Moreno alrededor de 500 Planes Potenciar Trabajo aplicados a unidades de gestión, trabajar asignados y designados por la misma estructura social quien realiza distintos trabajos comunitarios y sociales, incluso en unidades de producción.

La presidenta de Libres del Sur respondió que «sin dudas es el Movimiento Evita quien más planes tiene en el distrito».