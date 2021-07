«A partir de la asunción de la Intendenta, esto empezó a cambiar y vamos a acompañarla hasta el último día»

DECLARACIÓN DEL MINISTRO DE AMBIENTE DE NACIÓN –

La flota de camiones recolectores de basura, los que financia el gobierno nacional por la fuerte gestión de la Intendenta, ya están en función.

La Intendenta recibió las llaves de esa maquinaria por parte del Ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandié que, al momento de responder consultas, destacó algo más que un compromiso político de la máxima autoridad ejecutiva de Moreno: «Esto está contextualizado en un abordaje, en un plan Nacional de erradicación de basurales a cielo abierto, en caso de Moreno y otros municipios si bien no existe, no hay basurales a cielo abierto, la idea es mejorar la gestión de residuos. Sí por supuesto hay microbasurales, que se abordan también con estos equipamientos. Nosotros, como bien decía la intendenta Mariel, nos propusimos ir solucionando distintas problemáticas ambientales del país, como, por ejemplo, la recolección de eficientes residuos. Moreno tiene lamentablemente una tradición de fracasos en cuanto a la gestión de residuos. Yo quiero que esto sea como ejemplo para que reflexionemos de que se puede confiar porque las cosas, cuando se deciden y hay voluntad de resolver, se hacen y se llevan a cabo. Entonces, muchas veces hay un desprestigio hacia la política, que la política no se ocupa de los temas, y esto es el claro ejemplo de que no es así y que se puede confiar. Yo creo que es un llamado también a los morenenses, a los ciudadanos en general, a que con voluntad como tiene la intendenta de Moreno, como nos hemos puesto a trabajar desde un inicio para resolver esto, se puede y se puede resolver. Hoy Moreno está más limpio y va a seguir estando más limpio porque hay que seguir construyendo una planta que va a empezar las próximas semanas, una planta de tratamientos de residuos, también en Moreno, con una inversión de 320 millones de pesos, que eso va a redundar con mayor eficiencia de los residuos del municipio, sumado a estos 27 camiones que ascienden a 378 millones de pesos, al momento que hicimos la compra. Hoy, incluso es un presupuesto más grande, pero lo compramos a ese precio hace varios meses. Decía Mariel que aún faltan entregar 8, los próximos días van a estar los 8 pero, además también, la planta, va a ser una planta modelo que va a utilizar captadores de agua para usar el agua de lluvia para limpiar los camiones, paneles solares y va a ahorrar muchísimo presupuesto el municipio para que, como decía la Intendenta, sea destinado a donde tenga que ser destinado. No a la ineficiencia de los residuos. Hoy a partir de la asunción de la intendenta, esto empezó a cambiar y vamos a acompañarla hasta el último día porque nos parece que esta sinergia que hemos tenido y hemos encontrado con el municipio es la que debemos tener para que la gente viva con mayor calidad de vida».

Con un respaldo tan explícito del funcionario nacional, Mariel Fernández puso de relieve las partes de un todo planificado: «La primer gran camada de camiones son 18 pero en total van a ser 27, es algo que charlábamos recién que desde el primer momento que fuimos al ministerio, nuestra primer reunión con Juan Cabandié, empezamos a trabajar y soñar esto que es tan importante para Moreno, que tiene un impacto muy grande en el medio ambiente, que tiene un impacto en el desarrollo de las otras políticas, porque esto no solo hace que mejoremos el servicio, que podamos tener una política integral de residuos con separación y reciclado y sino que también nos impacta en el presupuesto porque es mucho más económico, entonces, nos alivia todas las otras políticas que tenemos que implementar como materia de salud, en educación, es una alegría enorme eso. La verdad que yo soñaba con este momento de poder presentar todo este gran equipamiento que sin la ayuda del Ministerio hubiera sido imposible».

¿Esto es un escalón en todo el proyecto con la recolección de residuos o es el final?

No, no, como decían seguimos trabajando. Ese es el gran escalón, gran escalón porque lo más difícil es resolver la recolección. Después están las 100 promotoras de medio ambiente que queremos que se sigan sumando y participando la comunidad. Están los 94 puntos verdes que están organizados por la comunidad, están las estaciones ambientales como decía hace un rato, se puso en funcionamiento la planta de separación de residuos que, no quiero mentir, pero por lo menos, seguro hace 10 o más años que se hizo a nuevo, que fue una inversión grande y carísima que nunca se usó. Fue vandalizada, ocupada, usurpada, y nosotros en esa gestión pronto la pudimos poner en valor, volver a comprar los motores que se habían robado y además nunca se habían usado y, se está usando. Eso genera trabajo, la otra parte que nos está faltando ahora que en poco tiempo ya lo vamos a hacer, es que los grandes generadores de basura traten sus residuos en esta planta municipal. Todo es genera trabajo y recursos para seguir invirtiendo en que lo más queremos que es poder dignificar este municipio.

Una de las cosas más difíciles es la separación de los residuos de origen. Ese proyecto, ¿se podrá llevar a cabo para todo Moreno en algún momento?

Se está llevando adelante porque hay 94 puntos verdes donde se trabaja con la comunidad, son sostenidos por la comunidad principalmente, el municipio está trabajado en capacitación y pasa a buscar lo que los vecinos separaron, así que eso ya está en marcha.

Cuatro aspectos para resaltar, difundir, explicar: las unidades ya son patrimonio del Municipio conduce a bajar casi ostensiblemente el alquiler de camiones (desde noviembre de 2019) a dos empresas como Consorcio Trébol y VITSA. Segundo, el ahorro que eso conlleva (materia de cálculo que no debe llegar en mayo de 2022 sino en noviembre de este período), será destinado a las áreas que defina la gestión, un hecho que mirado hacia atrás ratifica que el descontrol por la falta de control tutelado se traduce en millones de pesos que capitalizaron la ganancia de una empresa como Consorcio Trébol. Tercero, la declaración del Ministro Cabandié da cuenta que la Planta de Transferencia de Residuos pensada en la localidad de Reja Grande está próxima a construirse, la otra gran pata del proyecto y el ahorro. Cuarto: nunca antes el Municipio pudo obtener un acompañamiento tan sólido. Un dato objetivo, tanto como señalar que no se conoce con precisión que otras gestiones hayan solicitado con tanta determinación la ayuda económica para salir de un esquema totalmente privado. Como lo dijimos a lo largo de dos décadas, el ahorro que marca la diferencia es la MUNICIPALIZACIÓN TOTAL, porque no debe flaquear la memoria y recordar que Cuartel V, desde hace años, es un área sin ninguna intervención privada, un servicio que prestan los trabajadores municipales.

El anexo a éstas consideraciones, fue, es y será el servicio que por contrato actual, al igual que el anterior, fija seis días a la semana, por lo tanto el control comunitario o ciudadano debe profundizarse independientemente de lo que exprese el gobierno.

