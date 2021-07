A partir del lunes próximo, toda la provincia de Buenos Aires vuelve a clases presenciales

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, precisó que desde el lunes retornarán las clases en las aulas de los colegios estatales y privados en los tres niveles «pero con protocolos».

En rueda de prensa en la casa de Gobierno bonaerense, el mandatario precisó que desde el lunes retornarán las clases en las aulas de los colegios estatales y privados en los tres niveles «pero con protocolos».

«La experiencia internacional muestra que los no vacunados son los que más se están contagiando, inclusive los niños», dijo Kicillof y apuntó: «No queremos que se contagien los chicos. Los chicos se contagian y contagian».

Asimismo, sostuvo que en los colegios «se continuará trabajando con distanciamiento, barbijos, ventilación y medidores de oxígeno» y remarcó: «Volvemos a la presencialidad cuidada porque a los chicos hay que cuidarlos».

«La pandemia no terminó y aún no conocemos las secuelas de la enfermedad. Lo mejor es no contagiarse», expuso y agregó que en la provincia de Buenos Aires «primaron la solidaridad y la responsabilidad del pueblo que apostó mayoritariamente a cuidarse».

Anteriormente, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco subrayó que «los 135 distritos vuelven con presencialidad en las clases, respetando las definiciones del Consejo Federal de Educación sobre las burbujas, con protocolos y las normativas de cuidado» en el marco de la pandemia de coronavirus.