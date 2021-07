Abandonado por la empresa La Perlita, luego por la Clínica Provincial de Merlo

El abandono en primera persona. Diego López, vecino de Moreno con diagnóstico de fractura vertebral sigue su recuperación luego de un accidente en el recorrido número 3 de la empresa La Perlita el pasado martes por la tarde.

Un combo que se conjuga y faltan las respuestas.

¿Fue imprudencia, accidente y abandono de persona por parte de la empresa y la Clínica Provincial de Merlo?

Diego Lopez de 42 años de edad ofrece su testimonio de los hechos:

¿Cuál fue el accidente que usted tuvo en el Transporte La Perlita y en qué recorrido?

El accidente que yo tuve es que volvíamos viajando en el colectivo, en el recorrido 3 que sale del barrio Policial. Al lado mío se sientan tres personas más y el colectivo empezó su recorrido hasta que llegó a la estación de Merlo y yo me quede arriba porque iba hasta puente Gnecco, en el trayecto que sale de Merlo se llena el colectivo, pero se lleno mal, ya no había distanciamiento social y yo estaba sentado y el chofer tenía unas gafas de color transparente y ya eran las 16:45 de la tarde, yo pienso que las gafas son para el sol. En el momento en el que se llena en Merlo pasa por el barrio Argentino y se llena más de gente y desde ahí el chofer no paro en ninguna parada solamente aceleraba e iba a una velocidad hasta que en un momento sentimos un brinco y yo perdí el conocimiento, habíamos chocado contra el techo del colectivo. Entonces en ese momento el chofer se da cuenta que venía muy fuerte porque la gente empezó a gritar y el tipo este acciona automáticamente los frenos y el colectivo se fue para adelante, toda la gente caída en el piso. El chofer sigue su marcha y la gente empieza a gritar. A mí me fracturó la espalda, me operaron el día de la fecha

¿Cuándo sucedió esto?

Esto fue el martes.

Usted tiene el accidente y ¿el chofer lo llevó al hospital?

No, porque del golpe yo me desmayo y la verdad no sentía las piernas, un dolor impresionante, no podía enderezarme.

¿Cómo llega al hospital?

No llego al hospital, yo estaba con mi yerno

¿Pero cómo se traslada?

Por mis propios medios, porque estuve dos horas y medias tirado en el piso. El supervisor de la empresa me miró y ni me preguntó si necesitaba algo, el chofer ni se acercó como que medio se burló, como que ellos pensaron que todo lo que pasó era un chiste. A las dos horas y media me llevan los vecinos a la Clínica Provincial de Merlo, los vecinos me taparon, estoy muy contento con la gente de ahí que me dio una mano que me trajo una almohada, una frazada y al rato vino un vecino con una camionetita y me llevan porque tengo cobertura ahí pero como no contaba con el carnet encima no me quisieron atender. El dolor era impresionante. De Merlo me traen a mi casa en Moreno y le cuento a mi hija, yo estaba muy nervioso y sufrí como un animal. Cuando yo estuve tirado en el piso ni el chofer, ni el supervisor de la empresa y los dos policías se acercaron. Los vecinos de la cuadra estaban indignados. Y cuando llego a mi casa y le cuento a mi hija que no me quisieron atender entonces ella lama a IOMA contándole lo que pasó, entonces a la media hora se traslada IOMA acá y me llevan a Ituzaingó.

¿Lo atienden ahí?

Si me intervienen quirúrgicamente

¿De la empresa se acercó alguien?

De la empresa no, se hubieran acercado a preguntar. Tenía unos ahorros y tuve que pagar remis, remedios y algunas cosas que no me cubría IOMA. Mi hija fue a la empresa La Perlita…

¿Qué le respondieron?

Que debo poner un abogado.