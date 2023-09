Abogada de carrera en el IDUAR: renuncia indeclinable y una carta histórica

No es la primera, tampoco será la última. La Dra. Bárbara Cortés, Secretaria de Salud en abril de 2022 presentó su dimisión por estar en contra de la unificación de Salud y Ambiente: ««En el 2010 elegí este municipio para realizar mi residencia y fui desarrollándome como médica generalista, directora de la Unidad Sanitaria Molina Campos, luego como directora de Capacitación, más tarde de Maternidad e Infancia, comenzando esta gestión como Subsecretaria y desde abril del año 2021 como Secretaria hasta el presente momento, en el que me despido con la certeza de ser leal a mis convicciones como persona, como profesional y trabajadora de la salud pública de Moreno».

Leal a sus convicciones, la Dra. Bárbara Cortés renunció a la Secretaría de Salud En el día de ayer, 18 de septiembre, la abogada Paola Celeste Piedrabuena, funcionaria en el Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional, presentó su renuncia indeclinable luego de 15 años de trabajo.

La carta, cada párrafo, describe efectivamente el modelo que se fue gestando y consolidando: «… autoridades apáticas, con poca preparación, altaneras y desconectadas de los trabajadores, incapaces de soportar un punto de vista distinto al suyo sin hacer notar el ilegítimo poder que les da el cargo. Pasamos de ser un gran equipo a un montón de gente amontonada sin horizonte, sin identidad y sin conducción».

La renuncia está dirigida al Dr. Federico Aliaga, Administrador General del IDUAR. Los conceptos que deja Paola Celeste Piedrabuena tiene respuestas a las especulaciones políticas que la gestión podría construir básicamente para desacreditar los argumentos políticos:

«Es muy probable que a quien va dirigida mi renuncia poco le importe las razones que expongo, de la misma manera que poco le importo el constante éxodo de trabajadores de este Instituto, la autocrítica no es una cualidad que no se le da a todos, pero la gran cantidad de años que transité por este instituto me dan la autoridad suficiente para expresar lo que siento y pienso. Espero de todo corazón que un día el IDUAR recupere su impronta y vuelva a levantar las banderas que lo hicieron grande, no estoy segura de poder verlo, de lo que si no tengo dudas es que no quiero seguir formando parte de la decadencia en que lo han sumergido».