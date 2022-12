Aborto legal: a dos años de la sanción de la Ley IVE continúa la lucha por su implementación

Por ANRed.- Mañana 30 de diciembre se cumplen dos años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito exigen su efectiva implementación en todo el territorio. Además habrá actividades en diferentes ciudades del país. «Este 30D levantemos nuestros pañuelos verdes una vez más para reafirmar nuestra conquista y para seguir luchando porque nuestro triple lema sea una realidad en todo elpaís».

A dos años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito continúan la lucha para exigir su efectiva implementación en todo el territorio.

«La Ley 27.610 cumple dos años, y si bien se encuentra vigente en todo nuestro país, y en algunos territorios se avanza en la apertura de equipos de salud que garantizan abortos, las desigualdades en el acceso marcan brechas enormes según la provincia, localidad o pueblo donde las personas vivan» explicaron las activistas.

Antre las principales dificultades al acceso al derecho la Campaña evidenció: demoras injustificadas frente a las solicitudes de interrupciones, violencia institucional y obstétrica en la atención, muchas veces atravesada por la discriminación, la estigmatización y el racismo, faltante y/o insuficiencia de insumos y de información; incumplimientos de la ley por parte de obras sociales, mutuales y pre pagas y continuidad de persecuciones judiciales a quienes garantizan y acompañan el derecho a abortar, refiriéndose particularmente al caso de las integrantes de la organización Socorristas en Red que fueron detenidas y posteriormente liberadas en Villa María, Córdoba.

Además agregaron que siguen ocurriendo situaciones dónde niñas y adolescentes son obligadas a gestar y a parir lo cual constituyen una violación a sus derechos humanos.

‼️Declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito



💚30D – Dos años de la sanción de la Ley 27.610

Otra de las dificultades que observan las activistas es la falta de difusión del derecho. «El primer y más evidente obstáculo es el desconocimiento de la población de la Ley 27.610, dado que no hubo campañas masivas de difusión de amplio alcance y sostenidas en el tiempo. Es muy difícil reclamar un derecho que no se termina de difundir como tal, ya que la sola aprobación de la ley no revierte la estigmatización del aborto construida durante siglos» manifestaron.

«Es este activismo el que logró con la lucha colectiva la liberación de las compañeras Socorristas en Córdoba y el que se mantiene en alerta y movilización hasta que cese la judicialización de las compañeras. Sabemos que el claro objetivo de esta persecución es seguir criminalizando el aborto y perseguir tanto a quienes lo garantizan como a quienes acompañan con información y cuidados a pesar de que el derecho al aborto es ley» agregaron.

Por todo lo expuesto desde la Campaña convocan al activismo feminista a sumarse a la organización para seguir exigiendo: plena difusión de la Ley 27.610 en plataformas y medios masivos. Implementación de la Ley 27.610 en todos los niveles de atención. Presupuesto idóneo para garantizar abortos de calidad. Urgente producción nacional de mifepristona. Capacitación en AMEU, medicación y analgesia con perspectiva de género. Capacitación en técnicas seguras y de calidad para interrupciones en segundo trimestre. Basta de violencia institucional y obstétrica. Erradicación ya del legrado sin anestesia. Provisión de anticonceptivos en todos los niveles de atención de salud. Basta de obstaculización e incumplimiento de la ley por parte de las obras sociales yprepagas. Plena implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, con la incorporación de los contenidos sobre aborto como derecho, con perspectiva intercultural, interseccional, no adultocentrista ni capacitista. Libertad a todas las presas por abortos u eventos obstétricos. Estado Laico.

«Este 30D levantemos nuestros pañuelos verdes una vez más para reafirmar nuestraconquista y para seguir luchando porque nuestro triple lema sea una realidad en todo elpaís» finalizaron.

Mañana habrá una acción virtual «redazo» de 10hs a 12hs y diferentes actividades en varias provincias del país.

‼️A 2 años de la sanción de la Ley 27.610 nos volvemos a encontrar en las calles con nuestros pañuelos verdes, íconos de lucha feminista.



📌Compartimos las convocatorias en las diferentes ciudades del país.



