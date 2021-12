«Abusaron de nuestros hijos, lo que queremos es justicia»

¿Por qué habrá circulado en las redes sociales un video de una institución educativa de la localidad El Jaguel señalando que esas imágenes correspondían al Jardín 956 de Moreno? ¿Quién construyó la verdadera fake news?

Las redes hicieron el trabajo que alguien pensó como necesario para mostrar lo que nunca ocurrió en el distrito nunca ocurrió. Alcanza con solicitar una foto de la fachada de la institución de Villa Zapiola y comparar. Pero si eso no resultase creíble, hablar con alguna autoridad municipal sobre el procedimiento que se desplegó el pasado día martes en el Jardín 956.

El objetivo tuvo efecto, pero nada ni nadie puede detener a María, que escuchó, atendió y cree en la palabra de su hijo de tres años. Con el corazón abierto, quebrándose en lágrimas, saca desde las vísceras una certeza: «Fui abusada desde los 7 y hasta los 14 años de edad, todos me dieron la espalda, eso no no voy a hacer con mi hijo»:

Circuló en redes sociales un video mostrando a padres y madres que intentaron linchar a dos maestros acusados de abuso en la localidad de El Jaguel, con la clara intención de adjudicar esos sucesos a Moreno, más precisamente al Jardín 956. Me contás como fue el día martes cuando ustedes van a buscar explicaciones

Nosotros estuvimos en el jardín desde las ocho y media de la mañana, sentados, nos fuimos hasta la Escuela 24, supuestamente estaban reunidos los docentes para que nos den explicaciones, cuando llegamos no había nadie. Volvimos otra vez al jardín y estuvimos hasta las cuatro de la tarde, nos fuimos cada uno a nuestras casas y a las 5 y media volvimos. Luego habremos cortado diez minutos la calle y de ahí nos fuimos caminando hasta la comisaria y cortamos ahí, pero en ningún momento hubo agresión, ni violencia, ni roturas, estuvimos manifestando pacíficamente.

Había mucha policía, entre 40 y 50 efectivos

Sí, en la puerta del jardín y en la comisaría, que incluso nos ayudaron a cortar la calle para que nosotros pidamos respuestas y justicia por nuestros hijos que es lo que queremos.

El derecho de los niños es el primero, niños y niñas verdad, también aparece el derecho de las docentes que señalan ser víctimas de falsas denuncias. Ustedes están poniendo la cara, el rostro, los cuerpos, han ido a la comisaría, fueron a la fiscalía, van a volver a la comisaría, siguen en la puerta el jardín. ¿Por qué crees que no le dan veracidad al testimonios de varios niños y niñas que hablan del payaso, de la fotografía, de la mano, las pancitas de los nenes?, ¿Por qué?

Eso es lo que queremos saber porqué todos ellos nos acusan a nosotros que todo esto es política, son 15 denuncias, nenes de 3 años. Mi hijo tiene 3 años, yo lo grabé y presenté todas las grabaciones de mi hijo en la comisaría, mi hijo contando en primera persona lo que le había sucedido, pero nos acusan de que las golpeamos, que las agredimos, las retuvimos en el jardín hasta las 12 de la noche cuando tengo videos que ellas se subieron al patrullero a las seis y media de la tarde. Que digan que le robamos cosas del jardín cuando nosotros pagamos las cosas que tienen, tanto como los cds, los equipos de música, los juguetes, porque gastamos un montón de plata en un jardín que supuestamente es público y nos cobran como un jardín privado y viven pidiendo cosas. Cuando no iba el personal de limpieza otros años, porque mis otros hijos también fueron, nosotras íbamos a limpiar el jardín, íbamos a arreglar los juegos, a colaborar. La verdad que estoy indignada con lo que pasó con nuestros hijos. No es que estamos al pedo en casa y dijimos estamos aburridas vamos a hacer quilombo, abusaron de nuestros hijos. Yo fui abusada a los 8 años, hasta los 14 años y todos me dieron la espalda y yo no voy a hacer lo mismo con mi hijo, yo quiero justicia por nuestros hijos, que alguien nos de la cara, que no quede todo en la nada, eso es lo único que queremos.

AUDIO 1 MARÍA