«Abusó de cuatro niñas, tres son sus nietas, y no tenemos respuesta de la justicia»

Plaza de Villa Anita. Mujeres, madres, adolescentes, pibas, todas rompiendo los silencios, saltando los surcos que impone el miedo. Todas ellas desafiando a los abusadores, interpelando a la justicia y al poder institucional. En la calle, Natalia, madre de A, comenta esa descripción que su niña le hizo hace dos semanas atrás. El abuelo paterno, Felipe Duarte, acusado por abuso sexual agravado. La dimensión del dolor tiene una frase que estremece: «Cuando rompió en llantos la contuve y le dije mamá pasó por lo mismo, me costó 20 años hablarlo» .

Natalia fue a la Comisaría de la Mujer, junto a un amiga y por supuesto su hija. Luego de esperar tres horas le toman la denuncia. Le dan un turno para llevar a A. al médico forense y la profesional que las atendió le comunicó que el resultado de la pericia lo entregaría a la fiscalía. Lo único que recibimos de la fiscalía es que teníamos ayuda psicológica para las dos».

El abusador se habría fugado. «Hay rumores que dicen que se suicidó pero no hay ninguna confirmación oficial» refiere Natalia quien agrega: «Necesitamos que la justicia nos de una respuesta porque este tipo tiene cuatro denuncias por abuso, tres son de sus nietas, pero hay otras que para mí no se animan a hablar».

Romina es la mamá de otra niña abusada. Habla de la decisión de ir contra los familiares que encubren o protegen al victimario, del pedido de captura urgente y advierte: «Dicen que el abusador se habría suicidado, nosotros queremos que lo encuentren ya. No nos sirven nada las perimetrales porque está comprobado que a los violadores y abusadores no les importa nada. No es justo que nuestras hijas tengan que cruzarse con estos monstruos, con esas basuras. Si el tipo de escapó (Duarte) tiene que responder el cómplice, el que lo ayudó a escaparse, Cristian Ernesto Duarte.

La expresión de denuncia, de bronca y casi indefensión tuvo piquete sobre la calle Guemes y concluyó a la noche con el escrache a la vivienda donde estuvo Duarte, el abuelo acusado de abusar de por lo menos cuatro niñas.

NdR: circuló la versión del suicidio de Duarte. De acuerdo a fuentes oficiales no hay ningún parte que acredite la información. En esa búsqueda la policía identificó un óbito, en una vivienda de Moreno Sur, que no responde a las características de Duarte, aunque el reporte indicó que ese hombre sin vida se suicidó por tener denuncias por abuso sexual.