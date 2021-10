«Abusó de mi hija, luego la mandó a trabajar y el mismo día la volvió atacar sexualmente»

DENUNCIA PÚBLICA Y PENAL CONTRA EL JEFE DE UNA COOPERATIVA DEL POTENCIAR TRABAJO –

La instrucción penal tiene curso y número: 19-018645-21. La víctima una joven de 19 años de edad con un retraso madurativo. Quien sería el autor del aberrante delito, Alfredo San Juan (56 años de edad), referente de una cooperativa que integra el Movimiento Evita.

Lucrecia Ferreyra es madre de C. Está acompañada por su hermana, Mariana Ferreyra. En una vivienda humilde de Villa Zapiola iniciamos una entrevista donde surgen muchos parámetros conocidos, percibidos, y una convicción innegociable: quieren ver preso al abusador, justicia por C.

«Mi hija me pidió para entrar en este plan Potenciar Trabajo. Yo le dí la autorización de que ella vaya, ella ya conocía a la persona porque la conocía desde muy chiquita y, nada, ella no le tenía miedo porque todas las compañeras hacían lo mismo de ir a la casa de esta persona a buscar sus herramientas. Esta persona un día le dijo que tenía que ir a un jardín, que iban a ir varias compañeras y ella cuando se presentó no estaba ninguna, sí uno de los hijos de este hombre. Esta persona le dijo que iba a ir a la casa a buscar las herramientas y él la tomó por la fuerza de la ropa, la llevó adentro de su casa y pasó lo que pasó. Después le exigió que vaya a trabajar ese mismo día abusada y cuando terminaron de trabajar la volvió a llevar a su casa y la forzó de vuelta, siempre despiadadamente porque la sacó como un perro, la trató mal, hizo atrocidades con ella porque es una nena que tiene una discapacidad, que es un retraso madurativo bastante grave. No tenemos nada de la justicia, yo quisiera hacerlo todo por vía legal y nos siguen tomando el pelo y no tenemos nada».

¿En dónde habría ocurrido el abuso o los abusos?

En la casa de él, que queda a media cuadra del jardín a donde ella tenía que ir a trabajar.

¿La fecha?

El 13 de agosto.

¿Desde esa fecha volvió tu hija a trabajar?

No.

¿En qué momento ella puede contártelo?

Ella vino de trabajar, yo la mandé a hacer las compras, yo la ví bastante alterada entonces yo agarro y le doy un chirlo por atrás de la espalda y ella me quiso levantar la mano. Ahí me di cuenta que no estaba bien ella. A la noche el padre empieza a revisarle el celular y vimos que esta persona le mandaba mensaje. Luego ella le dice a la tía que esta persona había abusado ese mismo día de ella también y bueno, de ahí es donde…

¿Esos mensajes intentan ser una prueba de inocencia por parte de quien habría cometido el abuso?

Ahí es donde él se ampara de esos mensajes donde hablaban, lo que fuese, la familia, los vecinos, y la misma Comisaría de Zapiola lo toman porque ella tiene 18 años y entonces dicen que fue una relación consentida. Es algo como yo le contaba a la misma policía, el hecho que yo dialogué con alguien, no quiere decir que esa persona puede llevarme a la casa y hacer atrocidades como hizo con ella. Me parece injustificable lo que se hizo, es injustificable que la Comisaria Moreno 3ª no haya tomado las acciones de violaciones y el protocolo de protección para mi hermana. Ella estaba relatando más o menos para que la guíen y resulta que se convirtió en denuncia, pero nadie lleva a mi sobrina al hospital, si no fuera por mi hermana y mi otra hermana, de hacer el protocolo de violación, hubo un desamparo total y sigue siendo un desamparo total porque él tendría que tener un pedido de captura o algo, porque ya salió la pericia psicológica.

AUDIO 1

Hablemos de las pericias psicológicas y médicas, vos como mamá la llevás al hospital de Rodríguez

Cuando yo la lleve al médico, primero la causa estaba como abuso sexual. Cuando yo la llevo al médico, me dijo “bueno ya cambió”, le pregunto a la secretaria de la fiscal (Luisa Pontecorvo) como seguía la causa, y me dice ella “sí la carátula cambió a abuso sexual con acceso carnal”. Entonces me dijo eso, la llevamos el jueves pasado a la psicóloga y la psicóloga me llamó después a mí sola que ella tenía un gran retraso madurativo, y ahí estamos esperando pero no tenemos nada, y esta persona no está detenida sigue en libertad

Dijiste que tu hermana va a la Comisaría a buscar ayuda, acompañamiento, pero construyen con ese pedido una denuncia y cuando quieren ampliar los hechos ya no quieren tomar declaración, todo un mecanismo de expulsió más que de contención

Ella como mamá queda shockeada cuando se entera de la situación y vos ves a un policía, tratas de relatar, pero más o menos yo creo que un policía en su servicio tendría que haber dicho bueno, desde acá en adelante, relato para hacer una denuncia, no lo que vos pensás que podía, son cosas que no se tomó, las palabras se tomaron como nada, “entonces como si tiene 18 años, la chica” todo el tiempo en la comisaria. Causaron un daño psicológico contra la nena diciendo “dale tenes 18 años decí la verdad, si hay mensajes, fue consentido esto”. ¿Que clase de personas tenemos, que capacitados están para hacer eso con ella? Cuando hicimos las marchas pidiendo justicia la policía nos decía «escuchame negra nosotros estamos cansados son las 10 de la mañana vayan a su casa, la chica no denunció nada, tiene 18 años”. Aparte me dice el oficial que hacía una chica con discapacidad trabajando”. Le dije “yo tengo un chico especial y el hecho de que tenga una discapacidad no quiere decir que no pueda trabajar”. Ni siquiera estás hablándome coherentemente, ni poniéndote en el lugar de una mujer, porque no se pusieron ni en el lugar de mi hermana, ni en el lugar de C. no hicieron nada, vamos a decir para la mujer. Nosotros hacíamos las marchas y el hijo salió a denunciar, él era atendido primero que nosotros que estábamos todos golpeados, cuando nos fueron a golpear el lugar, nos dejaron afuera.

A ustedes la fueron a golpear, ¿quiénes?

Esta persona.

¿Pueden decir el nombre de la persona que abusó de tu hija?

Sí, Alfredo San Juan.

Una persona mayor

Como 56 años.

AUDIO 2

¿Qué tipo de asistencia está teniendo tu hija?, ¿Quién la asiste?, ¿el Estado la asiste?

No, nadie, del trabajo de ella tampoco. Acá hubo un tal Quique que dijo, estamos con la compañera, una sola vez, y nunca más obtuvimos nada, ni siquiera del trabajo que estaba trabajando.

Trabajo me estás hablando del plan, de una cooperativa del Movimiento Evita?

Sí, de ese movimiento. No vino nadie, es más me acerqué a hablar con la persona que ahora está desempeñando todo esto y me terminó diciendo en la cara que todo esto era culpa mía. Le dije que mi hija tuvo un intento de suicidio, le explico, pero me respondió, “mirá Mariana, la culpa es toda de ustedes, esto puede llegar a terminar uno muerto de ustedes por esto”.

¿Eso quién te lo dice?

Esto me lo dijo Jonatan Dimitroff.

AUDIO 3

Mariana concluye la entrevista diciendo: «Queremos que ella, mi sobrina, pueda salir, tener algo normal porque él le arruinó la vida. A todas esas personas que apoyan, sean sobrinos, primos, antes de decir una cosa así, “que alguno de nosotros va a terminar mal” que piensen que tienen hijos, que tienen sobrinas, primas, mujer, que les pudo haber pasado a ellas pero le tocó a mi sobrina. Vamos a seguir en la marcha, no me importa que esté en ningún partido político, lo digo lo más libremente porque soy una mujer que sé lo que estoy pidiendo y es justicia por mi sobrina. Voy a terminar de reclamar cuando él esté detenido. Es simplemente justicia o por lo menos que se haga algo».

AUDIO 4