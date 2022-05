Abuso de poder, violencia laboral, persecución, SITRAM denuncia la gestión Mariel

Una seña se volverá ¿una señal? Las dos manos extendidas en forma paralela al piso, expresión gestual de la carpeta que engrosa denuncias de trabajadores /as municipales de Moreno que tendrán asiento en el Ministerio de Trabajo provincial, acción administrativa para agotar instancias cuando no hay diálogo con el gobierno de Mariel Fernández.

Luis Dornellis, Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM), responde sobre una situación puntual y el marco general.

Tres trabajadores del IMDEL fueron suspendidos, sin goce de sueldo, operarios de Defensa Civil que está bajo el control de un instituto descentralizado, ¿qué es lo que está pasando con este tema y otros?

Con respecto al IMDEL los compañeros se acercaron acá porque recibieron esa sanción. Tuvieron una reunión reclamando sus derechos como quien dice. Defensa Civil pasó al IMDEL, a ellos en ningún momento le han preguntado si querían pasar allá. Directamente se tomó esa decisión política, en el transcurso del pase de ellos allá tuvieron que iniciar los papeles que ahora están haciendo las declaraciones juradas para arrancar de vuelta, porque como es autónomo sabemos que se inicia todo el trámite. Quedaron en su momento sin su obra social, hay compañeros que estuvieron cinco días más o menos, porque entre el momento que los pasan al sector del IMDEL no cobraron la actividad crítica esos días, otros el salario familiar. Eso es lo que se estaba reclamando que me contaban los compañeros, pero la Dirección, la Jefatura, lo toma como una falta de respeto y sabemos que ha tomado la decisión de un compañero o dos, pasar la disponibilidad, figura que no existe. Ahí es donde nosotros remarcamos la situación, porque vos reclamás tus derechos y ellos lo toman como falta de respeto. O sea que el trabajador no puedo decir las cosas que están haciendo mal, ellos saben la obligación del trabajador pero no están cumpliendo con los derechos que tienen que darle.

Si el trabajador exige sus derechos y el gobierno lo sanciona, ¿es una gestión peronista?

Sí creemos que el peronismo es la construcción del trabajo, de los trabajadores, en este caso no estaría pasando no solamente acá en el IMDEL. Nosotros tenemos esos reclamos, estamos trabajando. Ellos reconsideraron puntualmente lo que estaba pasando, la situación de los compañeros, apelaron. Cuando pasa con la parte de lo que es la patronal, la jefatura no se toman las misma medidas, así como está pasando en Niñez como decía mi compañera. Pasó lo de Ayelén, hemos llamado a la Subsecretaría para resolver porque tenía una carga laboral que no correspondía, le habían sacado la actividad crítica por reclamar el tema de un suceso que tuvo con un chico, con un niño de ahí con un cuchillo. Le sacan la actividad crítica y al final estamos reclamando la situación y le terminan dando la baja, engañándola porque le dijeron que era un pase en primera instancia, y le dan la baja manuscrita, en un papel y lápicera que no corresponde. Más allá que era contratada, no estaba todavía en planta permanente pero estamos hablando como me decía, de un gobierno peronista, que tiene que apostar al trabajador. Pasó ese suceso con Ayelén, luego se suman diez compañeros más aproximadamente, que también tienen denuncias, que hay un sumario abierto acá en el Ejecutivo, que vamos a estar atrás de eso para ver cómo se resuelve…

Esos diez compañeros también son sancionados…

Los compañeros no, ellos hacen tipo asambleas, se hace un acta y se arma un sumario en Legales del municipio. Lo que sí, no se tomó medidas del caso, a eso es lo que voy. Declararon cada uno, los llamaron, los notificaron a cada uno. Hoy presentamos una nota, más allá de que presentamos en su momento por abuso de poder, violencia laboral, persecución. A lo que vamos es eso, cuando es la Jefatura patronal no se toman medidas, se sigue aguantando, se sigue estando en el lugar y cuando es un trabajador que reclama sus derechos inmediatamente lo sancionan o pasa a lo que ellos le dicen, disponibilidad. Entonces ¿en qué quedamos con los derechos del laburante? ¿El convenio colectivo dónde lo respetamos? Para eso estamos nosotros que vamos a estar atrás de eso y vamos a seguir con las demás instancias hasta llegar al Ministerio de Trabajo.

Patricia Galván es la Secretaria Adjunta. Mujer sindicalista, peronista, militante, refiere al despido de una trabajadora de Niñez por exponer una situación de peligro, personal y colectivo: «Estuvimos al tanto desde el primer momento con lo que pasaba con esta trabajadora, hicimos los reclamos, llegamos al diálogo pero ocurre esto, que los derechos de los /as trabajadores /as es se garantizan según la conveniencia. Vos mencionás el caso de Niñez que fue un tema que sigue trabajándose y donde el maltrato laboral todavía está vigente y nosotros lo venimos trabajando».

Te interrumpo, como es el maltrato laboral

El maltrato tiene que ver con el hostigamiento, donde te dicen si no hacés esto te vamos a pasar al cese de actividades, una persecución donde también tenés que cumplir tu horario y mas, esto de la militancia ,esto que hacen con las trabajadoras. El gobierno plantea las obligaciones pero los derechos quedan vulnerados.

