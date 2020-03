0 shares







LO QUE DEMUESTRA EL AISLAMIENTO –

Enclavado en Moreno Sur, el barrio que nació en la Presidencia de Néstor Kirchner, tiene en su raíces un problema que se traduce en derecho vulnerado. ¿Cómo pensar en hábitos de cuidado higiénico si el agua no es apta para el consumo? El mercado ofrece la respuesta en bidones de veinte litros a 300 pesos. Lomas de Casasco es un barrio empobrecido, vulnerable en cualquier plano. Eli es madre de dos hijos. Protagonista de la vida barrial, comenta el sobrevivir sin grandes opciones de salida, más bien, con políticas de aguantar la crisis:

¿Qué ofrece Casa Joven que ya está en manos del Municipio para afrontar este aislamiento?

En Casa Joven no sé qué están haciendo pero no creo que reciba nada la gente porque si no enseguida se sabe en el barrio. El jardín la semana pasada nos dios dos cajitas de leche, el colegio secundario nos dio una bolsita de mercadería por chico de los que van ahí. Alimentos no recibimos de nadie.

Con esto que recibieron ¿para qué alcanza? ¿Qué se hace después?

La verdad que mucho no alcanza, mis nenes toman mucha leche todos los días, son chiquitos, uno de 3 y otro de 4 años, un litro por día no me alcanza. Lo que me dio el jardín no tengo más. La mercadería era para cuatro días pero no tenía carne ni verduras, en realidad era para dos días porque venía para dos comidas, digo 4 porque por ahí cocino una vez al día y a la noche nos arreglamos con otra cosa. De otra forma no nos podemos arreglar, hay que aguantar.

¿Funciona o no la tarjeta AlimentAr?

No la tengo porque mi marido trabaja en blanco y recibo (ayuda), el cobra el mínimo $17000 de básico pero no nos dan la tarjeta.

¿Cuántos hijos tenés?

Cuatro, dos chiquitos y dos grandes.

¿Tu marido puede salir a trabajar?

No, no puede salir porque la empresa no lo está llamando por el tema del aislamiento, tampoco podría salir bajo ningún punto de vista porque es asmático.

¿Comprenden que hay que permanecer en sus casas, cuidarse?

Si, lo estamos haciendo. Llega un punto en que no sabes que hacer sobre todo por la comida de los chicos, por ejemplo, en mi caso me vuelvo loca, me peleo con mi marido y con todo el mundo, imagínate convivir acá dentro todos juntos, sobre todo por la comida. Una es mamá y lo primero que piensa es que van a comer los chicos. Mi mamá tiene la tarjeta y me sacó un poco de mercadería para llegar al viernes para poder cobrar el bono que nos van a dar. En ningún lado te dan mercadería, supuestamente la gente que tomó la Casa Joven hacía un merendero, hay que ver si le dan la mercadería a la gente.

AUDIO 1

Desde diciembre y hasta la fecha, ¿bajaron mercadería a una zona tan difícil como es Lomas de Casasco?

No, para nada, no recibieron ni leche en polvo, hace meses que no reciben ni siquiera eso.

Es una situación crítica

Si, la verdad que sí. Yo me arreglé con esta tarjeta que me prestó mi mamá, no sé que hacen aquellas mujeres que no tienen opciones para darles leche a los chicos.

¿Qué bono es el que reciben el viernes?

Un bono de $3000 por el virus, para la gente que tiene la AUH y jubilados.

¿Cómo ves al barrio? ¿Con presencia policial? ¿Con movilidad? Cada barrio y cada zona es particular con su historia.

Ayer salí temprano, fui al supercado chino a comprar y no había nadie en la calle, están cumpliendo todos con el aislamiento. La policía no aparece, llamé al SAME porque mi marido estaba hace engripado, nos dieron instrucciones por teléfono pero no viene nadie a vernos, estuvo muy engripado pero no nos dieron bola. Muchos no cumplen el aislamiento y están boludeando, te da bronca porque uno quiere terminar con esto y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta de lo que está pasando. No hay presencia policial, no vi. El colectivo debe pasar cada media hora, una hora, no lleva mucha gente.

¿El agua de Lomas de Casasco es potable?

El agua es intomable, tiene mucha lavandina, mucho cloro, muchos compramos los bidones que pasan con el camión porque te descompone el agua de acá.

¿Les dijeron por qué el agua es así?

No, jamás.