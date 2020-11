0 shares







LA NATURALEZA DEL CONFLICTO NO RESUELTO –

Una pequeña mesa sostiene los productos que ofrece al público. Del otro lado de la calle sus compañeros /as van juntando firmas en un petitorio que será presentado en el gobierno y, tal vez, sea parte medular de una ampliación en la justicia. Alejandro «El Colo» Di Batista no renuncia al derecho de trabajar en la vía pública. Sostiene la intención, produce acciones de protesta poniendo de manifiesto que la política oficial no logra resolver una cuestión de ordenamiento: «Tenemos que trabajar todos los días para llevar el sustento a casa, después el tema ordenanza si es una parte, la segunda parte no salió todavía pero si es como nosotros, los viejos, los históricos quedamos afuera. No nos ayuda nadie, ese es el dolor que tenemos todos nosotros, que a nosotros como viejos históricos que venimos de nuestros abuelos, nuestros padres y parte de nuestros hijos y que estamos peleando para cortar la cadena para que nuestros hijos no sigan nuestros caminos, muchos están estudiando, hoy no nos reconocen y ese es el dolor más grande y ese es el dolor que tenemos de no poder llegar a un acuerdo y que reconozcan los 16 puestos de los históricos«.

Los 16, los históricos. Y estás acá con tu puesto

Si, todos los días

Todos los días acá, cerca de Charly

Si, cerca de Charly, que acá en este kiosco (de diarios) tienen historia y que recién vinieron dos personas muy grandes y yo les decía que estos fierros que están acá yo los usaba de tobogán, estaba el corralón. Aprendí a leer y escribir en el kiosco de Charly porque él se preocupaba, y yo aprendí a leer y a escribir acá, que te puedo decir si tengo toda una vida acá ¿con 51 años donde voy a ir?

Pero estas acá, vienen y te levantan la mercadería ¿cómo hacés para poder estar acá?

Tratamos de que no se lleven la mercadería, es una lucha, pero la mercadería no porque es lo que tenemos, tenemos que vender lo poquito que se puede porque está todo quebrado, el país está quebrado. Vos mirás acá los comerciantes y no entra nadie, y acá lo poquito que hacés tenés que repartir la plata porque si vendiste mil pesos, 500 dejas para comer y 500 pesos para comprar mercadería

Estás acotado de los productos que podés vender, me imagino, esto es tecnología por lo que veo, si ponés otra cosa te la levantan

No, lo que es comestibles no te dejan, todo esto está acorde como estuvieron las leyes, todo lo que es comestible hoy no se puede, ustedes me conocen, siempre nos llevamos bien y tratando de cumplir con lo que dice la ley. Hoy el Concejo Deliberante sacó que la comida no se puede y no se pone, listo, pero tenemos que seguir viviendo y buscarle la vuelta

Ahora, es un día a día. Realizan cortes de calles y protestan

Exactamente

Y del otro lado, ¿lo escucharon?

Nada, de parte del IMDEL nada y es una pena porque yo te voy a decir una cosa que te van a decir todo el IMDEL, nosotros no le coartamos la libertad de trabajo a los viejos pero que se vayan de Los Indios para allá. Que les quede claro una cosa los que se fueron para allá son la gente que no son viejas, ahora vos fíjate que siguen agregando puestos, hay gente bajo la escalera y decían que en Alcorta no se puede, pasás la escalera y hay puestos nuevos, los únicos puestos que no pueden trabajar en Moreno son los 16 puestos viejos

AUDIO 1

Los históricos /as no se van, no renuncian a trabajar en las inmediaciones de la Plaza San Martín

Yo me puedo bancar esta, que igual no me voy a ir porque me voy a quedar parado vendiendo con una caja porque soy de acá ¿Dónde carajo voy a ir? Pero si acá dicen se prohíbe la venta ambulante en la vía pública es para todos, todos en general y si vamos al caso lo que están acá en la zona son vendedores ¿es verdad o no?, acá no hay ley pareja, nosotros no estamos en contra de nadie que le quede claro, no discriminamos a nadie, si hay gente acá que no es de Moreno todos lo saben, todos saben de donde vienen

Acá se sabe todo ¿no?

Acá se sabe todo, pero acá el tema es cortarle la cabeza al viejo, al vendedor de toda la vida donde nosotros cuidamos al vecino, nosotros tenemos más de 800 firmas, los comerciantes nos firmaron todos

¿Con las firmas que van hacer?

Vamos a llevar un petitorio a la señora Intendenta Mariel Fernández, le vamos a pedir un petitorio y vamos a ver después como la justicia nos puede ayudar también, que nosotros no queremos eso

Pero, si los empujan…

Nosotros lo podemos decir porque no tenemos nada para ocultar porque estamos parados acá todo el día, nosotros metimos un amparo estamos esperando que resuelva la justicia porque está muy lenta, si estaba lenta antes imagínate ahora, peor. Pero nosotros como le decimos en todos los reportajes, señora Intendenta Mariel Fernández nosotros queremos lo mejor para Moreno, queremos que Moreno crezca, que esté bien, que esté limpio, que esté ordenado, queremos seguridad para nuestras familias, para la familia del vecino, para todos, no queremos el mal para ustedes, no somos de eso, pero a su vez queremos que usted tome cartas en el asunto y pueda resolver nuestro problema. Si no nos dan bolilla tenemos que ir a la justicia.