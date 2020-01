25 shares







DESDE LA OPOSICIÓN Y SIN AHORRAR CRÍTICAS –

Dar tiempo es una frase muy común en el vocabulario de la acción política. Gestión «nueva» significa «acompañar» todo aquello que hace a la gestión que arranca. Ocurre que la medida más notable y notoria del gobierno de Mariel Fernández activa al Concejo Deliberante en un aspecto trascendente que no debiera faltar: información que permita ayudar el Ejecutivo en la reducción de la planta de personal

Si el oficialismo trabaja en sintonía con lo que decidió la Intendenta, la oposición debió ocupar el espacio de la «política en debate». Un bloque con ocho manos «propias» está en condiciones de firmar un llamado a sesión extraordinaria lo que no significa en sí mismo que se produzca pero, a la sombra de los acontecimientos, puede proyectar una pequeña luz para saber cómo asume ese paso el oficialismo. Mirko García de FAP en Juntos por el Cambio responde varias preguntas que nacen de lo no hecho: «En primer lugar hay mucha zozobra en varios hogares morenenses, mucha incertidumbre y esto lo genera la falta de información y de transparencia. Una vez más queda claro que en campaña se puede decir cualquier cosa pero cuando se accede al poder el discurso cambia. En política se denominaba la ética del discurso y la ética de la acción, acá en Moreno el discurso lo manejan muy bien pero en la acción se fueron al pasto».

Si el escenario posee complejidades y crisis, ¿por qué ustedes como oposición no firmaron un dictamen para llamar a sesión extraordinaria?

Por supuesto que debió hacerse pero de ocho manos que tenemos parece que ocho fueron amputadas, esas ocho manos se quedaron sin brazos. Creo que muchos consideran que la política empieza en marzo, otros dirán que el receso administrativo tiene que ver con un receso político, pero nosotros seguimos trabajando el tema y exigiendo la información que corresponde, no sólo por la transparencia de lo que debe hacer y ser el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante sino por respeto a las instituciones. Tenemos el derecho de manejar la información que es oficial y que se oculta.

¿Donde quedó la promesa de la nueva política?

Perdón por el exabrupto pero yo no me considero un boludo para creer en eso de la nueva y vieja política porque eso se hace con seres humanos y lo que pesa sobre la política es la transparencia de quien ejerce el poder. Muchas veces se habló de los jóvenes y así nos fue; otras veces quisieron tirar a los viejos por la ventana y así nos fue. Los dirigentes no bajan de un plato volador sino que salen de la sociedad, entonces la sociedad está confundida y los dirigentes se confunden más que la gente.

Si se amputaron algunas manos, ¿es que algunos /as las pusieron sobre la mesa para que ocurra o no se dieron cuenta?

O fueron corriendo para que alguien se las corte. Como se dice en términos futbolísticos habría que comprar varios litros de Vick Vaporub para calentar el pecho. Esta es la realidad con la que estamos conviviendo y de esto se sale con políticas correctas, con honestidad y trabajo, pero se tienen que formar los cuadros que evidentemente hoy no están.

Reformulo a partir de la respuesta, si algunas manos se amputaron, ¿cómo queda el bloque?

Le respondo en términos futbolísticos, lo que pasa en el vestuario queda ahí. En este caso no le puedo mentir pero tampoco decirle toda la verdad, aunque una respuesta es en el bloque no pasa nada pero sería bueno que algo pase.

El anuncio oficial del gobierno fue de anular los decretos de Festa que alcanzaron a 600 personas. Si la consecuencia no está en la calle, ¿no es una ratificación que la Intendenta tiene razón al expresar que no cumplían funciones o bien eran cargos que en tiempo de austeridad es insostenible?

No estoy defendiendo a personas porque no sé quienes son los afectados. Nosotros proponemos defender la institucionalidad y eso significa saber quienes son los que fueron «volteados» para decirlo de alguna manera. Esa información no está brindada. Acá lo que importa es saber quien cometió la ilegalidad y oculta la información para no mostrar la totalidad de lo hecho. Acá lo que falta es que se hagan los sumarios que argumenten la medida, permitir que el trabajador pueda defender su postura. Eso es transparencia, sino estamos hablando de números y si hay un solo caso, veinte o 700 donde el procedimiento no corresponde se debe modificar.

Este comienzo de gobierno de Mariel Fernández, ¿qué tiene de distinto en la práctica respecto a lo realizado por Festa?

Acá hay una matriz política que se practica desde hace 25 años, desde FAP proponemos ponerla contra un yunque y hacerla pedazos porque dentro de esa matriz está el canibalismo peronista, el que se va es peronista y la que llega es peronista pero se quiere comer los cuadros y los soldados, los echa o los aprieta, de esa forma se toma el Ejecutivo municipal como un botín de guerra.