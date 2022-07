«Acompañamos a Mariel porque es una experiencia única en el país»

Juan Ruedy, histórico dirigente de la izquierda en Moreno, analiza los movimientos que se producen dentro del Frente de Todos y el planteo abierto en relación al trabajo y la economía popular.

La Confluencia Política y Social 29 de Mayo está integrada en el abanico de fuerzas que comulgan con las políticas de La Capitana de Moreno, líder del Movimiento Evita: «Los movimientos populares, las organizaciones sociales, las organizaciones piqueteras

de izquierda, han venido a ocupar un lugar donde el Estado no ha podido dar respuestas

generando formas de organización en los diferentes territorios en lugares donde antes, la

política formal organizaba los barrios y fueron abandonados hace varias décadas a su propia

suerte, las organizaciones fueron generando vínculos con las vecinas y los vecinos ante la

urgencia, en primer lugar de la alimentación y luego generando formas de trabajo

socio comunitario que ampliaron el horizonte, hoy, consumo problemático, falta de empleo,

violencia de género, situaciones de abandono, de niños y niñas, son atendidos por las

organizaciones sociales, el vecino y la vecina hoy al lugar que se dirige cuando tiene una

urgencia es a la casa de la compañera o compañera que está vinculado con la organización.

Ese trabajo, que lo charlamos en otra época Juan, ¿lo hacía la vieja estructura del partido justicialista, hablando de Moreno, con manzaneras, con punteros? Vos me decís que eso fue corriéndose y en su lugar aparecen las organizaciones recreando un tejido social que ya no es de aquel momento, porque la destrucción es mayor.

Se han convertido en un factor fundamental en nuestra sociedad, para mantener el

diálogo y la paz social y esto, las clases dominantes lo han aprendido, después del 2001 hubo pleno consenso en mantener la institucionalidad y en el momento más álgido de lucha política y social en el 2018 cuando se manifestó un sector muy amplio de los trabajadores y trabajadoras al rechazo de la reforma previsional, nuevamente entendieron que la salida era en el marco de las instituciones, que la salida era electoral, nadie se atrevió a romper la institucionalidad. En ese escenario las organizaciones sociales contenemos, organizamos tareas que el Estado no puede hacer, que la política tradicional ha perdido.

¿No es Estado paralelo eso? Porqué están supliendo la ausencia del Estado,

cumpliendo la función, según lo que vos me decís, lo que antes sí el Estado hacía.

Yo ni me animaría a decir que somos un Estado paralelo, lo que sí cumplimos una

función social muy importante para mantener la paz y el diálogo y para brindar una salida ante la urgencia que tiene la demanda cotidiana de una vecina o vecino.

Coincido con vos en esto, es paz y diálogo, pero la fuerza de trabajo tiene que tener un desarrollo, tenemos que discutir plusvalía no precios. ¿Ves que este fortalecimiento en las organizaciones sociales, no todas, algunas, pueden dar una discusión con esa casta política, incluso con Cristina Fernández de Kirchner?

Si, justamente hay un artículo que sacó hoy Juan Carlos Alderete (diputado de la CCC) que presentó un proyecto muy interesante, «Tierra, Techo y Trabajo» con una fundamentación, digamos, que muestra la perspectiva desde la economía popular para brindar una salida a esos 11 millones de trabajadoras y trabajadores. Lo que plantea es que el problema es cuando los pobres, los humildes, según la perspectiva de Alderete, se involucran en la política y empiezan a pensarse como actores de la política formal, esa es la base del conflicto. Creo que algo de eso hay, una disputa en torno de las organizaciones sociales, mientras se dedicaban a las tareas propias de una organización de la comunidad, coexistían con el mundo de la política formal tradicional no había problemas, pero cuando dan el salto e intentan disputar y convertirse en actores y protagonistas de la política, en pensarse en futuros gobernantes, ahí empiezan los conflictos.

Bueno, se da una particularidad fantástica que en Moreno, gobierna alguien que

surgió de un movimiento social.

Claro, nosotros justamente acompañamos está gestión por esta particularidad histórica

que no pasa en ningún otro lugar de Argentina, nosotros estamos en 7 provincias hemos tenido un desarrollo importante como organización y la particularidad de que haya una mujer al frente del poder Ejecutivo proveniente de una organización social es inédito, el otro antecedente de proyección política fue Milagro Sala y terminó totalmente estigmatizada más allá de lo que la justicia pueda comprobar o no, o lo que haya comprobado, pero en esa proyección hacia la política, hacia el poder real, no existen demasiados casos de una mujer proveniente de una organización social.

Y el gobierno de Mariel ¿como lo definís? Estoy hablando de la administración

pública no del origen, no de su pertenencia, no de su identidad, la administración del poder, mirando el pueblo

Nosotros, haciendo un termómetro de los barrios, el vecino y la vecina no tiene una mala

imagen hoy por hoy de la gestión, ve que se ha puesto en movimiento el Estado, con alguna

obra pública, con alguna presencia, es un gobierno que en definitiva tiene un año y medio de gestión real por toda la paralización real que hubo en los dos primeros años en dónde estuvo absolutamente inmovilizada la vida política, social y económica por la situación excepcional de la pandemia, esto quedó demostrado en las urnas, hubo un apoyo ciudadano a esta opción de una mujer al frente del distrito y bueno, queda de cara hacia adelante el balance que hagan las vecinas y los vecinos y seguramente con el voto ciudadano ratificarán o no la gestión de Mariel.

¿La UTEP no es el sindicato de pobres?

Es el sindicato de trabajadores de la economía popular, son aquellas compañeras y compañeros que quedaron en los márgenes del sistema producto de esta situación estructural de pobreza que vive en nuestro país, que han tenido que reinventar su vida

cotidiana en principio con el Salario Social Complementario, que fue un gran paso, una iniciativa de la UTEP, para que un programa social esté atado al salario mínimo, vital y móvil.

Eso lo logran con Macri, en el gobierno de Macri

Si, es un avance muy importante y que da lugar a que todas las personas que viven en la

informalidad tengan el anclaje de un dinero fijo por mes. Nadie puede vivir de un plan social,

nadie puede, hay que inventarse un trabajo de lo que sea, los compañeros en el barrio todos

los días están trabajando de lo que que pueden y tienen la posibilidad a fin de mes de tener ese ingreso que es mínimo, son $22.000 que le ayuda mínimamente a subsistir, a pagar una cuota, a pagar la luz, lo mínimo que tienen por mes y después todos los días tienen que salir a trabajar, son albañiles, son pintores, están a cargo de cuidados, cuidan personas, son

vendedores ambulantes, son changarines. Lamentablemente son parte de ese ejército de

11 millones de personas excluidos del sistema de trabajo que hace que también las clases

dominantes le bajen más el precio a los salarios, incluso los trabajadores formales vemos que nuestras paritarias van a la baja, producto de la presión que ejercen las 11 millones de personas que están en la informalidad.

Juan, la Confluencia Política y Social 29 de Mayo, ¿tiene Potenciar Trabajo? ¿Recibe? ¿Son

unidad ejecutora ustedes?

Nosotros somos unidad ejecutora.

¿Y cuántos Potenciar tienen en Moreno?

En Moreno debemos tener algo de 500/600. Después tenemos en el conurbano

bonaerense estamos en 9 localidades y en 7 provincias. El Potenciar Trabajo es una herramienta útil para organizarse desde la perspectiva del trabajo socio comunitario,

no es una salida que le resuelva la vida a nadie, sirve para organizarse en torno a tareas

fundamentales del barrio, no solo en torno a comedores y merenderos sino también pensar

otras lógicas de infraestructura socio comunitaria que los compañeros están llevando. Nosotros hablamos con muchas vecinas y vecinos y en Moreno nos agradecen el

trabajo que hacemos con las compañeras y compañeros, que es mínimo, porque quizá,

estamos haciendo barrido, limpieza, mantenimiento y los vecinos están muy contentos con eso.