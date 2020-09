0 shares







SE CREÓ UN EQUIPO DESDE EL COMITÉ DE ÉTICA –

Adriana Palacio, ex Secretaria de Salud municipal, trabaja en el área social del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Considera que la pandemia reveló la destrucción del macrismo en sus cuatro años de gobierno. En el plano social, dejando de lado el COVID, pone en escena los embarazos de niñas y adolescentes con claros indicadores de consumo y que dan a luz sus bebés que llegan a la vida con secuelas en sus cuerpos.

Consultada sobre el recurso humano, profesionales, trabajadores /as del Hospital, Palacio da cuenta que “hubo un nombramiento de residentes (pase a planta), pero no alcanza por la alta demanda que tiene el único centro de atención masiva de segundo grado. Pero uno de los datos más significativos es la creación de un equipo de profesionales que acompaña a los médicos /as que deben tomar una decisión crucial: a quien le asignan el respirador y a quien no.

“Casi todos los pisos tienen sala de COVID, entonces hay una gran exigencia y en este marco los compañeros /as se van enfermando”, expresa Palacio:

¿Hay un espacio creado para que el personal de salud pueda expresar sus miedos?

Hay un equipo conformado especialmente por el personal de salud, psiquiatras y psicólogos que habilitan ese espacio porque claro que se activa el miedo, el pánico y la paranoia al estar gran parte del tiempo en contacto con pacientes con COVID. También hay un equipo, del que formo parte, que surge del Comité de Ética, para asistir al compañero que está en la guardia o en terapia intensiva. Estamos en contacto las 24 horas porque a veces al compañero médico /a le toca decidir a quien pone el respirador y a quien no…

¿Eso está pasando?

Sí, pero es muy difícil desde el nivel humano priorizar una u otra vida. Por eso desde el Comité de Ética se han conformado grupos, yo soy paliativista, junto a las doctoras Ibarra y Nieto, estamos a disposición de aquel compañero que se puede contactar con nosotras antes de tomar una decisión, para que la misma no sea tan pesada y pueda plasmarse en un colectivo. Pensemos que después hay que hablar con la familia porque los médicos /as están estresados. Digo que la decisión que se toma queda plasmada en un acta con la firma de todos /as. Esto es algo muy reciente y es una manera de cuidar a los trabajadores. Es algo innovador porque presentamos la propuesta en la Provincia y mucha gente la tomó.