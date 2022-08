«Acorralan a una organización, persiguen a los compañeros municipales, estas cosas no nos hermanan con el Movimiento Evita»

Miguel Ángel Soler, «El Kuka» puso proa hacia un mar conocido. Confrontar luego de una luna de miel signada por las pertenencias y los acuerdos. El divorcio con la conducción e Intendencia de Moreno propone mirar cómo el fuego no recibe agua que lo apague. El Estado municipal aplica todo su poder, incluso violando el Convenio Colectivo de Trabajo, para ejemplificar.

¿Qué ocurrió con Mariel para que la ruptura sea total?

Hace menos de un mes hiciste la nota y decíamos que, bueno, entendíamos que podía ser parte de un problema en el equipo de Mariel Fernández, no la hacíamos directamente cargo a la compañera porque hasta acá entendemos esto que por ahí lo planteamos, el laburo territorial es el mismo que llevamos adelante, somos una organización nacida, entiendo esto como para ponerlos no una cuestión comparativa si no, en una cuestión de dejar bien en claro de dónde vienen está organización a la que pertenecemos, viene del campo popular, viene de una práctica en dónde vos, en la nota anterior me preguntabas que veíamos con el respecto al hambre, por eso mismo de que en el territorio es en donde desarrollamos nuestras políticas, en donde tenemos actividad constante, entonces, ¿Qué es lo que se rompió? Entiendo que lo que se rompe es el lazo de comunicación que había hasta acá.

Para mí se rompieron códigos

Y si, empezar a perseguir a los compañeros. Yo hoy estoy muy enojado, y entiendo que nos están acorralando de esta manera, están queriendo acorralar a una organización por no someterse a los gustos del equipo, yo ya no se si es el equipo porque si llega hasta acá, intentamos mandar mensajes y tratar de conversar con los que correspondía conversar y la decisión política sigue avanzando en perseguir a los compañeros creo que es indudable que no hay voluntad. Que se persiga a los compañeros que no se someten y no son funcionales a lo que les parece a ellos, digo, cómo chico caprichoso ‘si no jugás como yo te digo, te saco o me llevo la pelota, no se juega más’.

Es terrible, políticamente el mensaje es terrible.

Es lamentable, porque esperábamos otra reacción, nosotros nacimos de la lucha, el Movimiento Evita nació de la lucha, entendemos que hay cosas que nos hermanan, estás prácticas no.

Por eso te pregunté qué se rompió, porque lo que se rompe es importante, decimos, vos hablabas con el hijo de Pérsico, hablabas con el Gringo Castro, hablabas con Beto Conca, hablabas con Mariel y de pronto pasamos a esta nota en donde son perseguidos, pueden perder el trabajo, de hecho, una compañera la echaron porque está con vos. Lo otro que tenemos que decir es que la 25 de Mayo a nivel nacional saca un comunicado dando tu nombre ¿no? Yo he visto algunas situaciones a lo largo de mi vida periodística pero como está, apuntando y con la policía blindando las entradas para que ustedes no se movilicen

Yo no había visto, sí lo había visto de la derecha, si lo había visto de gobiernos represores pero también como peronista porque lo planteo siempre, me trae el recuerdo un cantito a la vuelta de Perón en la plaza decían ‘¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa General? Está lleno de gorilas el gobierno popular ‘ Me asusta mucho las prácticas que están llevando adelante porque hago referencia a años donde el peronismo terminó conformando algo que se llamó la Triple A. Podrán decir que es fuerte lo que digo, ¿y la persecución que están sufriendo mis compañeros? Eso me parece que es muy fuerte.