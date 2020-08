0 shares







EN LA COMISARÍA DE CATONAS NO SE TOMÓ EN SERIO LA DENUNCIA –

Unos metros separan una vivienda de otra. Madre e hija regresan de la jornada laboral en barrio Parque. Minutos de descanso y encarar lo que resta del día. Santa toma ubicación en una silla mientras la pava para el mate hace el resto. No hubo un sorbo porque los gritos de su hija de 16 años la sacuden. Corre en auxilio y ve a dos hombres arrastrándola, propinándole golpes, en un acto de violencia extrema. Una vecina la ayuda a Santa a recuperar a la adolescente. Salen de la casa hacia la Comisaría de Catonas, la institución más cercana del Estado, pero allí comienza no solo la etapa de revictimización sino de maltrato general, todo un tiempo que le permite a los abusadores huir sin que nadie los encuentre porque nadie los busca: «Mi hija va a cumplir 16 años el 29 de agosto»

¿Qué intentaron hacer dos hombres con tu hija el día de ayer?

Se la llevaron no sé cuál era su intención, violarla, matarla o qué es lo que querían hacer porque la llevaron dos hombres. Hicieron un agujero en un nylon al fondo de mi casa y la llevaron a punta de una cuchilla y la lastimaron, la manosearon. Uno la agarraba de la pierna, otro del brazo y una vecina se tuvo que meter para defender a mi hija para que no le hagan nada, que no la violen porque para mi son violines

¿Pudiste sacar a tu hija de la mano de esos dos abusadores vos con una vecina?

Sí, la puede sacar con la ayuda de una vecina y la traje a mi casa y de acá nos fuimos a la Comisaría. Estuvimos tres horas para que nos den atención y nos tomaron la denuncia caratulando golpe leves, como que para ellos no es un abuso para ellos es golpes leves, me hicieron una denuncia común, hasta que no pase a mayores seguramente no van a ayudar. De igual manera no ayudaron porque me dieron un papel para ir hoy al Juzgado de General Rodríguez para que los médicos forenses revisen a mi hija pero como no tengo permiso, yo no puedo adivinar que esto iba a pasar, no puedo sacar un permiso antes de cuatro horas para viajar, entonces me quede con el papel de la denuncia y me quede acá en mi casa.

Entonces no hay un informe forense

Ahora lo que yo puedo hacer es llevarla a un médico para que vea los golpes que tiene mi hija porque está muy lastimada el brazo, la pierna, todo.

Siempre estás con ella como una forma de cuidado, nunca la dejás sola en tu casa

No, yo tengo tres hijas y dos varones. La más grande siempre la llevo conmigo porque empezó a trabajar, voy dos veces a la semana a Barrio Parque a limpiar una plaza y siempre va conmigo, la llevo para cuidarla pero al final cuando volvimos de trabajar, llegamos a casa y yo me senté a comer algo y pasó esto, escuché unos gritos y era mi hija.

Estos abusadores, estos violines como decís vos ¿están detenidos?

No, no están detenidos están sueltos porque para la policía no pasó nada porque no son sus hijos, no le echo la culpa tampoco a la policía pero no actúan. Ellos son paraguayos. Para mi la policía no tenía que venir a ver lo que pasó debía detenerlos, pero no lo hicieron

¿Y los nombres de estos abusadores los tenés?

Hugo Franco se llama uno y el otro no lo sé porque no lo conozco porque ese Hugo Franco hace poco vino de Paraguay y vaya a saber porque vino acá.

Cuando estuviste en la comisaria de Catonas durante tres horas ¿nadie te dijo que vayas a la Comisaría de la Mujer, nadie te dispuso un móvil para hacer el peritaje a tu hija?

No, nadie. Lo único que me decían, yo pedía hablar con el comisario y me dijo que estaba en relevamiento y que había muchos presos, que espere, que si era de mucha emergencia lo de mi hija que me haga cargo y la lleve a un hospital primero que después venga a hacer la denuncia, eso es lo que me contesto

¿Y tu hija como se encuentra hoy?

Asustada, anoche casi que no durmió porque tiene muchos dolores en la cara, en los brazos, en la pierna, en el abdomen y tiene miedo. Imaginate que no podés estar y yo llevándola conmigo para que no le pase nada y que vengan dos hombres acá y la arrastren ¿para qué? Para mi la llevaron para otra cosa.