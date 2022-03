Acto institucional en el cementerio de Moreno a 46 años del Golpe

El cementerio ofreció un espacio de respeto para la ceremonia de este 24 de marzo, en el acto oficial que encabezó la Intendenta de Moreno. Mariel Fernández tomó la centralidad y ofreció su palabra con la impronta que posee: «Buenos días a todos y todas, gracias por compartir este momento que hacemos todos los años. Agradecer a la Cooperativa Reconstruyendo Vidas que están acá, Matías, muchas gracias a todos. Hice pasar a la mamá, pero me dice por qué me hacen pasar a mí, la mamá era una compañera militante de los ‘70, muy compañera del Beto Conca. Ustedes recordarán como estaba este cementerio, se lo va mejorando con mucho esfuerzo o capaz que ni se acuerdan como era aquí enfrente, que ahora tengamos un carril para poder homenajear a nuestros compañeros y compañeras militantes, es la verdad poder mirar de otra manera, con más esperanza, con esto que decía Beto que cada compañero, compañera desaparecida era un más de nosotros.

Siempre digo, que nunca puedo pensar a nuestros compañeros desaparecidos como allá en el pasado, siempre los pienso como compañeros hoy, no son compañeros de allá lejos, son mis compañeros ahora, así lo recordamos porque viven en nosotros, viven en la militancia, en nuestra lucha, siento que nos acompañan. Me acuerdo una marcha del 24 de marzo que muchos la recordarán, me acuerdo mucho, no fue hace tanto, que cuando venían las Madres y las Abuelas, la plaza se llenó de mariposas, no sé si alguien se acuerda pero parecía realismo mágico. Impresionante de repente vinieron las Madres, las Abuelas y empezaron a llegar las mariposas, distintas a otras, no las que comúnmente vemos, distintas, entonces siempre digo que, de alguna manera en cada acto militante, solidario, cada muestra de amor hacia los demás, hacia nuestra patria, los compañeros están ahí presentes de alguna manera con su energía, como seguro están en este lugar. Se nos cruzan los sentimientos por supuesto porque es un momento de dolor, donde uno no sabe todavía el dolor con el que cargan las familias, es un dolor que uno aprende a llevar pero que finalmente lo carga toda su vida, el dolor de los que ya no están, los que dieron y dejaron la vida por una patria justa y a la vez la felicidad, como decía Beto, esa lucha no fue en vano. Nosotros estamos llenando de homenajes, hoy, este 24 de marzo, a 46 años del golpe, los estamos homenajeando, los juzgados fueron ellos, los que condenó la sociedad fueron a ellos, y ahí nosotros ganamos. Y ganamos en qué también, en este Moreno que estamos construyendo, en esta historia militante de Moreno con todos los compañeros y compañeras que lucharon allá y que luchan hoy también por un Moreno más justo, más digno, y tenemos muchas peleas por adelante, hay que aprender, mucho que aprender de estos compañeros, de sus prácticas militantes y muchos de ustedes saben que mi militancia de base fue en muchos centros culturales de barrio, donde nadie quería hacer centros culturales porque siempre los centros culturales se hacían en la zona céntrica, la cultura parecía que estaba en otro lugar, en el barrio parece que no había cultura. Nosotros hicimos ese trabajo inverso de trabajar y arreglar la cultura de nuestros barrios porque era nuestra identidad, de quienes éramos hijos de trabajadores humildes y yo no me encontraba con ninguna experiencia igual. Una vez llegó a mis manos un documento escrito a máquina de una experiencia cultural del peronismo de base de los años ‘70 y era lo que nosotros hacíamos, exactamente lo mismo. Yo me asombré tanto porque esa brecha de estos compañeros que se llevaron consigo una parte de la historia que nos quedó ahí una brecha militante, una generación que desapareció y de repente me encuentro con ese documento. La vida también, la militancia, la esperanza, nos lleva a recrear que seguimos luchando por las mismas cosas. Siempre estuve muy conmovida por ese documento, porque nuestros compañeros de esa manera, documento escrito a mano no sé por quién, pero era la experiencia que nosotros estábamos haciendo. Así que, compañeros, con mucha felicidad también porque la pelea la ganamos. La pelea la ganamos compañeros y compañeras. Compañeros detenidos, desaparecidos, presente. Ahora y siempre.