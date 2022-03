Acuerdo con el FMI: «A partir de ahora será la deuda del Frente de Todos por convalidar la estafa de Macri»

La deuda pública argentina supera los 360 mil millones de dólares. De alcanzarse el acuerdo con el FMI, el organismo prestará el dinero para que la Argentina cancele el empréstito concedido a la gestión Macri, y entonces la rueda seguirá girando. ¿Quién puede pensar seriamente que no habrá ajustes?

Las subas tarifarias son la punta del iceberg porque la nave del Partido Único de la Deuda construyó el miedo – mito que no se puede vivir (chocar) con el FMI.

El préstamo otorgado al Presidente Macri es una estafa al pueblo argentino y seguirá siéndolo porque no hay grieta, es decir, los fugadores seriales con inconsistencia en sus declaraciones no serán investigados. Vivimos en un país donde se celebra el Impuesto a las Grandes fortunas (por única vez), mientras los bancos locales que compraron los bonos que emitió el gobierno de «Alberto y Cristina», embolsaron 1 billón de pesos (tasa de interés por arriba del 40 por ciento).

Alejandro Olmos Gaona, historiador, economista, investigador de la deuda (hijo de Alejandro Olmos) habló con Desalambrar acerca del sistema que no tiene lados opuestos y que condena a la sociedad argentina:

En el discurso de apertura del Congreso, el Presidente de la Nación, habló del acuerdo con el FMI por esa necesaria previsibilidad que demanda el pueblo, ¿lo escuchaste?

Primero no lo escuché, no lo escucho más al doctor Fernández porque hace una cosa y luego dice otra. De lo que surge de los medios sobre los dichos de Fernández, habrá un aumento de tarifas, va a haber acuerdos que supuestamente en octubre no iban a formalizarse, pero no creo en los anuncios hasta que no ver los documentos del Fondo. Ha circulado la semana pasada una especie de papel donde había unos puntos, pero, realmente es mejor hablar sobre bases ciertas y no sobre discursos y enunciados, porque además se limitó a criticar el gobierno anterior como si él ya no tendría responsabilidad de nada, es decir, Macri se fue en el 2019, estamos en marzo del 2022 y más allá de la pandemia, tendría que haber hecho un montón de cosas que no hizo porque con la inflación que tenemos, con la deuda del Banco Central, con un Banco Central que no tiene casi nada, eso no se le puede achacar constantemente a la pandemia.

Alberto Fernández señaló y denunció que el préstamo que el FMI concedió al gobierno de Macri, no sirvió ni significó nada, ni siquiera dejó un puente o alguna obra pública. La pregunta concreta es, ¿qué se hizo con esos 50 mil millones de dólares? En documentos, ¿está certificado?

Primero, el error del Presidente es decir semejante disparate porque el préstamo no tenía que ser empleado en hospitales, escuelas, puentes, ni nada. Era un préstamo para estabilizar la balanza de pagos y para cuestiones que no tenían nada que ver con la inversión pública, entonces, partamos de la base que está diciendo algo que no tiene nada que ver con la realidad. El FMI no presta para hacer puentes ni para hacer determinadas cosas, tiene otra función. El problema es que la plata que dio el fondo, entraba por un lado y se iba por el otro, o sea, se fugaban capitales que desde el punto de vista, la fuga no es un delito porque nadie puede prohibirme a mí que compre los dólares que quiera y llevármelos al exterior, el problema es que hay gente que supuestamente ha comprado y tenía poca capacidad económica para hacerlo y eso el gobierno eso no lo investiga. En el año 2020 hizo un informe el Banco Central dando cuenta de la fuga de 86 mil millones de dólares, pero no dijo quienes se lo habían fugado porque parece que al secreto fiscal lo respetan escrupulosamente e, indudablemente a través de que poco que se conocen estas cosas tan secretas, hubo un montón de personas que compraron dólares y no tenían la menor posibilidad económica para hacerlo por lo menos de acuerdo a sus declaraciones fiscales. Lo que no hace el gobierno y tendría que hacer, es el Banco Central informar a quiénes se llevaron la plata y la defensa general de ingresos públicos, decir si esos que se la han llevado tenían capacidad económica para hacerlo o era producto del lavado, de narcotráfico o de operaciones ilícitas de alguna naturaleza. Eso por un lado, por otro lado, acá hay responsabilidad total del gobierno de Macri y del FMI que incumplió su convenio constitutivo que le establecía que, cuando tenía conocimiento que la plata que fugaba debía advertir al gobierno y en caso que éste no frenara la fuga inhabilitarlo para recibir los recursos, algo que no hizo. Hay cosas concurrentes, pero parece que tanto el Fondo como el gobierno actual no se hacen responsables de eso.

Carta de Entendimiento, luego el Acuerdo y la letra chica que se prometió enviar al Congreso. Ese combo, ¿tiene un punto central inmodificable?

El acuerdo que ha celebrado el Ministro Martín Guzmán, que lo comentó en la reunión con los gobernadores, es que el actual gobierno va a pagarle al FMI, toda la deuda que contrajo Macri, con dinero que le aportará el Fondo Monetario Internacional durante dos años y medio. Luego de ese tiempo, cuando le haya pagado los 44 mil millones de dólares de Macri, tendrá que empezar a devolver el dinero en un plazo de 10 años. Ahora bien, en los próximos dos años y medio vamos a estar controlados en nuestra economía por el Fondo Monetario Internacional, porque ya hay un británico que está en el Banco Central que va a monitorear las cuentas públicas las 24 horas y cada tres meses le informará al Fondo que hace el gobierno, si emite, si no emite, si devalúa, si cumple, si no cumple, y para mí eso es absolutamente inaceptable.

El FMI prestará el dinero para que Argentina pague la deuda que contrajo Macri, ¿es correcto?

Sabés lo que pasa, la deuda de Macri es una verdadera estafa al pueblo argentino porque no fue nada más que para que un conjunto de vivos, los de siempre, se la llevara. Entonces, el gobierno va a tener que reconocer esa estafa y la deuda de Macri va a pasar a mejor vida, ahora la deuda va a ser del Frente de Todos, entonces, ya que un montón de gente tuvo esperanzas que el Frente de Todos iba a hacer cosas distintas, no, ahora el Frente de Todos, vuelve a endeudarse con el FMI como consecuencia de lo de Macri, claro, como acá el argentino tiene muy poca memoria, acá va a ser la deuda de Alberto Fernández y el Frente de Todos que, como tampoco se va a poder pagar después de los dos años y medio, va a haber que pedir alguna dispensa y seguiremos reciclando la deuda acumulando intereses. Estas son las realidades a través de lo que surge en la historia de 22 acuerdos con el FMI desde 1958 y las 27 o 28 operaciones que hicieron. Antecedentes históricos más allá del palabrerío y de los enunciados.

El Presidente de la Nación sostuvo que la deuda que tomó Macri es similar en el carácter de uso a la de última dictadura militar

Sabes cuál es el problema, la dictadura militar terminó en el año 1983 y dejó una deuda de 44.500 millones de dólares. Durante todos los gobiernos democráticos se pagaron más que un PBI, y hoy tenemos una deuda de 365 mil millones. ¿Qué tiene que ver Macri con ese endeudamiento? ¿Y qué tiene que ver la dictadura con ese endeudamiento? La dictadura dejó una deuda que siguieron refinanciándola, siguieron endeudando al país todos los gobiernos de la democracia, entonces parece que aquí se echara un manto de olvido sobre eso y ¿los bonos emitidos durante la gestión de Alfonsín, durante la gestión de Menem que fue un endeudamiento feroz, los bonos emitidos durante la gestión de Fernando de la Rúa, todo esto pasó a mejor vida? Y por supuesto los bonos que se emitieron en la gestión de Macri. Pero por otro lado hay un detalle, porque cuando se habla de la deuda de Macri, yo siempre trato de corregir, no es la deuda de Macri solamente, porque Macri no emitió un solo bono de deuda que no le hubiera sido autorizado el Congreso de la Nación desde 2016 al 2019. La única deuda que no pasó por el Congreso fue la deuda con el FMI, pero también irresponsabilidad del Congreso. ¿Por qué? Macri firmó ese convenio porque el artículo 60 en la parte final de la ley 24.156 determina que cualquier jefe de estado puede hacer un acuerdo como el que hizo Macri sin pasar por el Congreso. Cuando hablo de la responsabilidad del Congreso es porque esa ley fue ratificada en el 2014. O sea que no pueden hacerse los distraídos los diputados que ratificaron una ley que le permitió a Macri hacer lo que hizo.

¿Cuáles son las razones que permiten sostener a lo largo del tiempo que Argentina debe honrar la deuda o vivir atada al FMI?

Perón se negó a entrar al Fondo Monetario en 1946 y al Banco Mundial y gobernó la Argentina hasta que se fue en 1955. La Argentina más allá de montones de errores que puedan señalarse, creció, hizo una política económica distinta, el Banco Central controlaba el sistema financiero, etc etc. Cuando Néstor Kirchner celebró un acuerdo con el FMI apenas asumió en septiembre del 2003, al poco tiempo dada las existencias del organismo, lo mandó ya sabes dónde. Le pagó al FMI para no saber nada más con el organismo. ¿Y qué pasó con la Argentina desde que se fue el FMI hasta que vino Macri? Nada, porque durante la gestión de Néstor el país creció, creció la inversión extranjera directa y después hubo problemas y probablemente, pero el FMI no estaba. O sea ¿qué es esto de que no podemos gobernar sin el Fondo? Lo que pasa que es uno de los tantos mitos que se instalan, como el mito que dice que si no arreglamos con el FMI habrá una catástrofe. A los que dicen eso, integrantes todos del club de la deuda, Leando Santoro del Frente de Todos, Javier Milei, López Murphy, Carlos Melconian, Espert, yo les diría que en un papelito pongan exactamente lo que va a pasar, y no se atreverían. Una cosa es tirar lo de catástrofe y otra cosa es decir rigurosamente desde el punto de vista económico qué podría pasar. Y no lo van a poder hacer, es decir, son cosas que se tiran para tratar de que la gente tenga conciencia de que el FMI los va a beneficiar. El otro día me decían que hay dos o tres encuestadores, que han hecho un trabajo que da que el 90% de la gente quiere que se acuerde y se le pague al FMI

Para que quede claro, lo que está a punto de producirse no es otra cosa que el sistema histórico de deuda, nos prestan por una ventanilla y vamos a la otra y la pagamos. Acá la cuestión central es ¿cuál es el programa? Porque el Presidente dijo ‘no hay ajustes, ni tarifazos, ni reforma laboral ni reforma previsional.

Primero, la reforma previsional la hizo el Presidente que a través de un decreto que redujo las jubilaciones establecidas por la ley votada durante la gestión de Macr. En segundo lugar, el alto índice inflacionario de la Argentina que lo hemos visto el año pasado y lo vemos y lo vamos a ver este, más de un 50%, significa un ajuste indirecto por la sencilla razón de que vos ganás 50 mil pesos, con una inflación del 50 por ciento a través de un año eso se redujo a la mitad. Y si a través de una paritaria te aumentaron un 20, un 30, igual seguís perdiendo. Por otro lado, eso de los ajustes tarifarios no es cierto porque está pautado que va a haber ajustes porque el FMI lo solicita y si el gobierno no lo acepta no habrá acuerdo. El que lo escucha a Fernández cree que el FMI hará un acuerdo sin ningún tipo de ajuste ni condicionamiento ni exigencia, es decir, por la linda cara del presidente Fernández y el Ministro de Economía el FMI hará lo que nunca hizo, ¿vos crees que es admisible algo semejante?

El endeudamiento que tomó el gobierno de Alberto Fernández con emisión, bonos, letras y todo lo que vos sabes ¿de cuánto es?

Es muy simple, Macri dejó 323 mil millones de dólares de deuda pública. En este momento, la deuda excede los 365 mil millones de dólares, por un lado, que en su mayoría es deuda tomada con acreedores en la Argentina, pero de todas maneras deudas que hay que pagarlas. Macri dejó una deuda cuasifiscal en el Banco Central a través de la Leliq (Letras de Liquidez del Banco Central) del equivalente a 17 mil millones de dólares en el 2019, ahora es 47 mil millones, 30 mil millones de dólares más. Que si bien es deuda en pesos en este momento se está pagando a los bancos que tienen las Leliq un 40% de interés. El año pasado el Impuesto a la Riqueza recaudó alrededor de 350 o 370 mil millones de pesos pero el Banco Central el año pasado pagó de intereses 1 BILLÓN DE PESOS 200 mil millones de pesos, cuatro veces el impuesto a la riqueza. ¿Vos crees que un país con estos criterios puede funcionar adecuadamente?

