Adriana Palacio asume un gran desafío institucional y deja claros mensajes políticos

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PRONTA ATENCIÓN Y HOSPITAL MODULAR EN CUARTEL V-

Está lista. Cuadro político de la gestión pública, funcionaria municipal durante un largo período, cruzó tormentas, encontró parajes, estuvo en la cima pero nunca rehusó el llano. Fue Secretaria de Salud en la gestión de Walter Festa. Será a partir del próximo lunes la Directora de la Unidad de Pronta Atención y el Hospital Modular de Cuartel V.

Adriana Palacio habló con Desalambrar sobre el nuevo desafío, su relación con Mariel Fernández y los motivos que la alejaron del Peronismo de Moreno:

Sos la señalada para dirigir la UPA y el Hospital Modular de Cuartel V

Ayer (por el día miércoles) se oficializó con la intendenta Mariel Fernández y con el director ejecutivo del hospital Mariano y Luciano de la Vega, el doctor Emmanuel Álvarez de quien depende la UPA y el Hospital Modular, así que bueno, cerrando el proceso de laburo como trabajadora social del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, asumiendo el día lunes el UPA con este nuevo desafío.

¿Qué tiene este desafío en tu larga carrera política? Ser la directora de la UPA y del Hospital Modular en Cuartel V

Creo que más allá de la militancia política partidaria, siempre he intentado militar lo que es lo social, y una de las cosas que más me gusta es la salud pública. Creo que uno puede hacer muchísimas cosas en brindar bienestar a la salud de la población. Cuartel V es una comunidad muy compleja, que está muy alejada de Moreno, una persona que quiere atenderse en el hospital debe tomar un colectivo y 40 minutos de viaje, entonces tenemos un desafío como hablamos ayer con Emmanuel y Mariel, de poder brindar la mayor cantidad de servicio al hospital, al modular y al UPA para atender a la gente de Cuartel V en sus diversas demandas. Fortalecer algunos servicios que han llegado ya, algunos pediatras, pero la idea es que toda la población de la zona se pueda atender en ese lugar como si se estuviera atendiendo en el Mariano y Luciano de la Vega. Y eso es un desafío bastante grande pensando que hay que sostener un nuevo sistema de salud en el proceso de pos pandemia por así decirlo, si bien todavía estamos enmarcados en la pandemia, es cierto que comenzamos a salir de ese proceso y hay que empezar a pensar más allá del COVID. Hay que empezar con políticas activas en referencia a los miles de programas de salud que su pueblo necesita.

El Hospital Modular fue pensado para contingencia de COVID, pero para ser un hospital debe contener eso que vos me estas diciendo ahora. ¿Qué servicios tiene?, ¿Qué infraestructura tiene? ¿Cómo logra la población de Cuartel no ir a Moreno Centro, al Hospital Mariano Luciano de la Vega? Debe encontrar allí en el Modular y la UPA las respuestas necesarias en materia de salud. ¿Por dónde se arranca?

Claro, se arranca llegando, hacer un diagnóstico de la situación. Yo venía trabajando con el equipo de Desarrollo Social, mirando la situación de sociales y bueno, se arranca empezando a fortalecer el equipo con con recurso humano porque no hay mucho, hicimos un llamado, Emmanuel hizo un llamado para incorporar médicos generalistas, pediatras, laboratorio, seguramente armaremos una nueva convocatoria a partir de la semana que viene pero lo que necesitamos es recurso humano, que sienta que puede, a una población tan lejana como Cuartel V, brindar lo mejor de sí a nivel salud. Y yo creo que hay muchos profesionales comprometidos con la salud pública y apelo a esto. A mí me gusta gestionar en salud pública por lo tanto será de puertas abiertas para todo aquel que se quiera acercar, ya sea a ofrecer su servicio o a traer inquietudes de cómo mejorar el gran desafío que es el UPA y Hospital Modular post pandemia.

AUDIO 1 PALACIO

Antes de tu llegada hubo toda una discusión con quien estaba con un decreto nombrado como director de la UPA (Pablo Raffa) pero enfrentado con el Dr. Emmanuel Álvarez, ¿eso se resolvió? ¿Estás al tanto, importa o no importa? La pregunta es por el recurso humano existente, no sobre la cuestión particular

No puedo hablar de la cuestión particular porque seguramente los compañeros habrán resuelto en un ámbito que a mí no me compete y es parte de la función pública. La verdad que los trabajadores, más allá del conflicto que hubo como vos decís, los trabajadores hasta que no hubo dirección y a la cabeza con Emmanuel, vinieron sosteniendo ellos mismos a través de una mesa la conducción del UPA, no incidió en absoluto el conflicto, la verdad que los compañeros del UPA han estado más que a la altura de la circunstancia sosteniendo el servicio. Después hay cosas que a mí me exceden y que se dirimen en otros espacios, pero el recurso humano que quedó es el mismo que cuando se retiró el director anterior, salvo aquellos, que yo ya no sé, hayan renunciado por una cuestión de solidarse con la persona, pero yo no te lo puedo contar, simplemente es algo que aventuro.

AUDIO 2 PALACIO

Qué elementos llevaron a establecer cambios tan importantes para que hoy vos seas la Directora Asociada de una estructura provincial, pero en Moreno nada ocurre si no tiene el aval político de quien maneja los destinos de Moreno, en este caso Mariel Fernández,

Me parece que, en un proceso de dos años y pico, como vos bien decís, empezamos de una manera bien difícil, se comenzaron a abrir espacios de diálogo, por un lado por el lado de Mariel y de su hermano (Emmanuel) y también por el otro lado por nosotros mismos. La transición de un gobierno a otro fue muy difícil para todos, muy dolorosa para algunos también hay que decirlo y ahora que las aguas bajaron se pudo iniciar una instancia de diálogo con Mariel y con Emanuel. A partir de ahí la propuesta de trabajar en conjunto, sobre todo el tema de salud que es lo que a mí me gusta, me interesa y sé que puedo aportar porque me considero un cuadro de gestión y bueno, desde ahí empezamos a hablar y veníamos charlando por trabajos que vengo haciendo interdisciplinarios con los trabajadores sociales del UPA. De ahí sale la propuesta de dirigir esta institución pero, como todo en el ámbito institucional político, eso no puede suceder sin el aval de la Intendenta, lo cual quiero decir no puso ningún reparo. Creo que a través de un hecho personal y desgraciado que tuve, que también lo quiero reconocer públicamente, Mariel como Emanuel, se acercaron en un acompañamiento que para mí era necesario. No es fácil perder la casa, encontrase sin nada y eso también lo quiero rescatar porque, muchos se dicen compañeros pero la verdad que a la hora de los gestos hay pocos. Me parece que desde lo humano, en lo personal lo voy a decir, pudimos reconstruir un vínculo que no existía.

Es muy importante por los años que tenés, porque lo dijiste recién, sos un cuadro gestión, que cualquier acercamiento, cualquier acuerdo, respete la autonomía porque la obsecuencia no es útil para ningún poder, la autonomía es clave para que el poder crezca, crezca de cara a las comunidades, esto es lo que pienso

Si, totalmente, pero también, que yo reconozca un gesto humano hacía mi persona no significa que sea obsecuente porque uno se tiene que manejar con la verdad. Al momento del incidente del incendio, a la hora y media, Mariel me estaba llamando, estaba llamando a los compañeros, a mí ese gesto humano trasciende lo político. Es una cuestión personal lo cual no significa que no deje de plantear, de hecho. he hablado mucho con Emanuel lo que ha pasado, lo que nos ha separado, la falta de apertura hacia el peronismo o algunos sectores del peronismo, bueno, estamos en una etapa de reconstrucción de diálogo y de reconstrucción y que vuelvo a insistir, en lo personal, en mi caso, arrancar de un gesto humano más que político, de acompañamiento ante una situación difícil que me tocó vivir.

AUDIO 3 PALACIO

Todo eso que señalás, por supuesto que lo tomo así, cuando hablé de la autonomía, no está pensado en desconocer el gesto humano, me refería a la construcción de otro poder, en donde la autonomía debe imponerse con un respeto hacía la crítica y la construcción, la obsecuencia daña y vos lo viste también

Sí, totalmente, coincido con vos, bueno, no me caracterizo de quedarme callada cuando algo no me cuadra, no me cierra o no me siento a gusto, de hecho me fui de un espacio en donde no me sentía a gusto porque no quería repetir viejas historias que ya había vivido pero siempre, dentro desde el marco del respeto y todo se puede hablar, más de política, más entre compañeros, compañeras, compañeres, pero bueno, no me caracterizo por no decir lo que pienso o lo que digo.

De esto es la pregunta política, ¿por las disidencias te fuiste del Peronismo de Moreno?

Si, si, hay un espacio válido pero no me sentí cómoda, sentí que repetía algunas historias del pasado, no quiero volver a un pasado de hace 30 años, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de mi sentir y decidí dar un paso al costado del Peronismo de Moreno, esa es la verdad.

Y acompañando políticamente desde tu trabajo la propuesta política de Mariel, es correcto

Es correcto, es así, si.

AUDIO 4 PALACIO