Adriana Palacio banca la fusión de Salud con Ambiente y Desarrollo Sostenible

Como ex Secretaria de Salud municipal, actual Directora del Hospital Modular y la Unidad de Pronta Atención en Cuartel V, Adriana Palacio considera una buena medida la fusión de la Secretaría de Salud y a Secretaría de Ambiente:

Durante muchos años se buscó la independencia de la Secretaría, recordarás que estaba con Desarrollo Social. La medida del gobierno de Mariel Fernández, ¿es un retroceso? ¿Cuál es tu interpretación?

Digo dos cosas en referencia a esto que siempre hablamos de que teníamos que trabajar en atención primaria y en el segundo nivel. Nosotros constituimos el 11 de marzo los objetivos de salud para Cuartel V. En esa ocasión estuvo la gente de la Secretaría de Salud con sus coordinadores, directores, los principales referentes de acá para armar una agenda en común de la salud de Cuartel V y en donde hay temas que son prioritarios y otros temas que tienen que ver con la construcción, de hecho la UPA comenzó a participar en los operativos territoriales que se generan acá. Considero que es desde el trabajo en red donde uno puede ir sosteniendo estrategias de salud para la comunidad, si no es muy difícil, es sumamente difícil. La constituimos la mesa el 11, con la presencia de Mariel. Por otro lado, me parece que el cambio tiene que ver, yo lo pondría en un contexto mucho más que local, porque hoy esa agenda pública, la ecología y el medio ambiente está todos los días, todos los días vemos algo que tiene que ver en referencia a como nosotros tratamos al planeta tierra y entonces yo no lo veo tan loco, tan descabellado en el sentido de que muchas de las afecciones que sufre nuestro pueblo tiene que ver con el medio ambiente. Una vez me quedé muy impresionada estando en la Secretaría de Salud, habíamos hecho un relevamiento de la gente que vivía al lado del arroyo Los Perros y las patologías eran todas similares, eran todas similares en los niños, problemas cutáneos, problemas respiratorios y gastroenteritis, de acuerdo a la época estival, era en el verano todo lo que era diarreas y en el invierno a todo lo que emanaban las plantas bioquímicas que tiraban los residuos ahí. No me parece mal que se haga un abordaje integral de los dos temas en absoluto, te cuento uno pero podemos hablar de los transformadores de energía y el cáncer,

También podría decirte si las escuelas tienen agua potable o el nivel de arsénico

Yo creo que lo que marca la agenda pública pero no de Moreno sino la agenda pública nacional e internacional. Seguramente Mariel debe haber evaluado que era el momento, son decisiones políticas que uno no va a objetar. Yo le encuentro sentido a esta unión y entiendo como vos decís que es los resultados los vamos a ver a largo plazo pero en algún momento había que empezar.