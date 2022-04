Adriana Palacio explica el otro colapso sanitario… después del coronavirus

EN LA UNIDAD DE PRONTA ATENCIÓN NO HAY ATENCIÓN PEDIÁTRICA –

Las enfermedades que quedaron relegadas en la atención y seguimiento por la irrupción de la pandemia ahora muestran sus efectos. Las estructuras hospitalarias intentan dar cobertura pero ese objetivo está limitado en recursos humanos, al tiempo que los planteles existentes atraviesan un «agotamiento y cansancio» visible.

La Directora de la Unidad de Pronta Atención (UPA) y del Hospital Modular en Cuartel V, no tiene dudas al afirmar que «se atraviesa un colapso sanitario pos pandemia». Adriana Palacio recibió a Desalambrar en su puesto de trabajo, en un servicio de atención pública que «convoca a pediatras y aún no los encuentra»:

En parte ya pasó el coronavirus y ahora aparecen aquellas enfermedades que quedaron relegadas. Lo que yo percibo es otro colapso

Sí, es un colapso sanitario. Lo que nos pasó y yo creo que el desafío de la post pandemia es mucho es mucho más intenso que el anterior, totalmente, coincido totalmente porque qué pasa, muchas personas por temor al COVID o contagiarse, o ir a centros asistenciales y contagiarse, dejaron de llevar adelante sus tratamientos, entonces lo que ves ahora nos tiene a todos azorados. El otro día tuve una reunión con el Director de hospitales y contaba la situación de los diabéticos. El diabético dejó de seguir, hacer su seguimiento y entonces eso trajo un montón de complejidades. Hay mucho pie diabético en la Provincia de Buenos Aires con una gran cantidad de personas internadas con lo que eso conlleva. También hay muchos pacientes con hipertensión, no nos olvidemos que el encierro de alguna manera trajo otras enfermedades, entonces el que no era hipertenso nunca se enteró que terminó siendo hipertenso y entonces aparece con episodios graves. Depresiones y ataques de pánico. Si bien hubo una gran inversión en salud pública en referencia a lo que era el COVID y el poder ir surfeando estas olas, también significó el hecho de que no es que se desfinanciarán otros programas pero sino que no estuviera la mirada tan puesta en esos programas,

Estamos frente a otro colapso y que requiere, ¿mayor inversión pública, de equipos humanos y asistencia a los mismos? Si pienso en el aspecto de la salud mental, hace tres años que los /as profesionales enfrentan los colapsos

Aparte son los mismos actores, yo estuve el sábado la noche con los médicos del Hospital Modular porque suelo venir a la noche a verlos y uno de ellos que es un encanto de persona, un profesional super comprometido que está trabajando desde la pandemia, yo le decía, bueno te vas a quedar y me decía “no sé hasta cuando, estoy muy cansado”, es decir no es que los compañeros tuvieron la posibilidad de decir aflojó la pandemia nos tomamos dos o tres meses, nadie puede porque son todos laburantes y entonces esa es otra cuestión. Hay un desgaste y un faltante, la pandemia se llevó puesta muchas situaciones de la vida cotidiana no solamente de la gente sino en el descuido de la salud y en el sentido de los profesionales que están total y absolutamente desgastados. El otro día estaba hablando con Emmanuel Álvarez me contaba que hoy dentro del sistema de salud tenemos muchos compañeros que se cargaron la pandemia, que laburaban 24/7 y hoy están con problemas de depresión, problemas psiquiátricos, por eso te decía lo de la depresión y los ataques de pánico porque hay que sostener ese ritmo.

La centralidad era el coronavirus, todo el mundo en contra de ese enemigo invisible ,hoy estamos hablando de enfermedades oncológicas, hipertensión, diabetes, niños, salud mental

Es como que antes tenía la mirada en el camino fijo, ahora tenés que mirar para el costado, para el otro costado, para ver por dónde sale la cuestión. Creo que el Ministerio de Salud tiene muchos programas que se comienzan a implementar, que ya se están implementando pero a todos nos pasa la falta de recurso humano y aprovecho y hago un llamado: nosotros en este momento estamos sin pediatría por este mismo colapso no humano, teníamos pediatras pero terminaron muy cansados, vos pensá que Cuartel V tiene muchísima población y la guardia de pediatría todo el tiempo explotaba con compañeros que ya venían trabajando desde la pandemia.

En qué momento se quedó esta estructura sanitaria sin pediatras

Y hará mes y medio, dos porque yo llegué y no había pediatra.

¿En cuarenta días no pudiste conseguir pediatra?

No pude conseguir pediatras, no pudimos conseguir, se hace muy difícil, de hecho ahora estoy hablando con varios sino también apelamos a la figura de médicos generalistas. Hoy tenemos las guardias cubiertas de la Unidad de Pronta Atención, que es otra cosa del Hospital Modular, con esos médicos, muchos de nuestra América Latina, esos médicos te van cubriendo el déficit pero lo que necesitás son médicos pediatras. El generalista si bien tiene el ojo clínico de toda la familia, lo que nos falta es esencialmente pediatría. Lanzamos una oferta sanitaria, nosotros empezamos a traer especialidades para que a la gente se le haga más fácil y no tener que ir al centro. Estamos trabajando muy fuerte en esa línea desde las consultorías de ILE, traumatología infantil y de adultos, tenemos una patóloga, tenemos fonoaudióloga, estamos armando un equipazo de especialidades para que la gente de Cuartel V no tenga la necesidad de irse a Moreno.

Por eso hablamos de la importancia de un hospital en Cuartel V

Claro, a eso vamos.

Es darle a la población una oferta sanitaria, sino debe ir a José C. Paz o a Moreno Centro al Hospital Mariano y Luciano de la Vega

Claro, por otra parte la persona que requiere un turno para Moreno Centro, a qué hora se tiene que ir de acá, ¿tenés colectivo? Llegás allá, tenés que hacer la cola. Nosotros estamos dando, ofreciéndole a la población del Cuartel V, laboratorio y 24 horas de farmacia. Es decir, la persona que viene con una urgencia, a las 3 de la mañana no tiene que andar con un loco en el V buscando donde compra el remedio, se lo lleva de acá.

El Hospital Modular, que fue un espacio de alojamiento y de contención para las personas con COVID, ¿hoy qué función tiene?

Tenemos mucha internación polivalente. Teníamos nosotros dos terapias intensivas muy grandes, muy grandes, la re funcionalizamos.

Tanto la UPA como el Hospital Modular tienen un gran problema, carecen de espacio para guardar cosas, entonces en una hicimos mitad depósito y en la otra armamos un salón de usos múltiples en donde, por un lado la idea es trabajar con el equipo de kinesiología que tenemos en instancia de rehabilitación, y por otro lado que sea un salón para que pueda utilizar toda la comunidad. El que me conoce ya lo sabe pero traemos muchas ofertas y muchas propuestas de capacitación para el personal, para poder sacarlos de estar siempre en la emergencia y conectarlo con algo que le va a servir como recurso propio el día de mañana. Ahora estamos terminando una capacitación para las compañeras de higiene acerca de como ser camarera, para los médicos tenemos una oferta, para los cuidadores otros, estamos por empezar en mayo la capacitación en primera escucha. La idea es poder darle otro abordaje porque vos pensá que la mayoría de los trabajadores de acá entraron con el COVID.

La propuesta que me estás contando es para romper un poco con la saturación, no es solamente la emergencia, es hacer algo más

Exactamente, te podés capacitar, de hecho empezamos a hacer con la enfermería dentro de este plan, están rotando en el Mariano y Luciano, entonces están haciendo rotaciones en pediatría; terminan de rotar en pediatría y comienzan a rotar en terapia aunque acá les compañeres la tienen recontra clara el trabajo en terapia porque esencialmente se laburó en eso, pero bueno, es generarles otro marco para que puedan salir del COVID.