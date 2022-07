Adultos mayores blanco de estafas virtuales, modalidad que está bajo la lupa de la Secretaría de Seguridad

El delito posee movimiento, dinámica. Cuando encuentra el nicho se desenvuelve hasta que las pesquisas olfatean sus talones. En abril de este año publicamos un artículo de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de la Argentina:

En Moreno, a partir de los hechos que describe el Secretario de Seguridad Juan Manuel Ciuccio, crecen las estafas virtuales que se alimentan del analfabetismo digital y golpean a los adultos mayores: «Como cambian los contextos cambian las actividades delictivas, ahora estamos teniendo un montón de situaciones que son graves, hablo de estafas virtuales, me refiero a la estafa a una persona humilde en millones de pesos. Hay tráfico de data donde a una persona le entran al home banking y obtienen un préstamo por 700 mil pesos, y hablo de una situación cercana. La endeudaron de por vida. Después hay que rastrear de dónde salió, se dice que con ese dinero los estafadores compran cripto moneda. En Moreno me ha llegado el dato que esto pasó con algunos trabajadores municipales. Vos no sabés si le clonaron la tarjeta, entonces nos piden aporte de cámaras, pero se trata de hecho de autores ignorados. A partir de esto nos hemos reunido con el Ministerio de Seguridad porque lo que pasa es que hay mucho analfabetismo digital y más en los adultos mayores, por lo que vamos a propiciar la formación y capacitación a nuestros adultos mayores para que no caigan en esas estafas».