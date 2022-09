ADUNM: «Somos el sindicato de y para los docentes de la Universidad de Moreno»

Es noviembre la fecha indicada para la legalización, el fin de lo provisorio. La última semana puso en la agenda local la sindicalización de trabajadores /as en la Universidad Nacional de Moreno, la que cuenta con casi la mitad de sus docentes concursados.

Pablo Chiesa habló con Desalambrar del proceso que se inició en el año 2016 y que en 2022 llega a la fase definitoria para ADUNM (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Moreno que está integrada a la FEDUN): «Nosotros conseguimos mediante el Ministerio de Trabajo la inscripción gremial. Hoy somos el sindicato docente de la universidad reconocidos por el Ministerio, el único que hay con ese funcionamiento. La Resolución es la 864 del 2022. Este fue un proceso que se inició en 2016 con su primer expediente, de ese grupo quedó mucha gente que hoy integra este sindicato y un grupo de docentes que están en otra organización, en otro armado. En el 2019 ese expediente finalmente no pudo avanzar y allí volvemos a hacer una presentación en el Ministerio y tras más de dos años obtenemos esta respuesta favorable. Muy contentos porque estamos avanzando. Lo que hicimos hace unos días, el 6 de septiembre, el día martes, fue una asamblea extraordinaria que está convocando a elecciones de la Comisión Directiva que deja de ser provisoria y pasa a ser la elegida por sus socios. Será el 10 de noviembre. Ya se estableció una cuota sindical para poder entrar en funcionamiento también en ese sentido. En la asamblea participaron cerca de 90 docentes, sobre un padrón que es aproximadamente de casi 150 aproximadamente que hoy están afiliados».

AUDIO 1 PABLO

Un grupo de docentes lanza una campaña de recolección de firmas precisamente para lograr la sindicalización, manifestando críticas al Ministerio de Trabajo y también a la conducción de la UNM, ¿qué significa eso?

Que te den sus explicaciones y argumentos del por qué de esa campaña, no me corresponde a mí responder. Si al estar nuestro gremio constituido formara parte de la paritaria con la conducción de la universidad. Eso nos permite discutir no solo cuestiones vinculadas al salario sino a las condiciones de trabajo de los docentes, a lo que nosotros llamamos o en la jerga de la universidad, la carrera docente. Como lograr que los docentes se inserten en la Universidad de Moreno, que formen parte de esa comunidad, tratando de constituir un plantel, un colectivo de docentes que se dedique a investigar, a la docencia en la universidad y con las mejores condiciones de laburo posible. El salario no depende exclusivamente de lo que decida la Universidad, responde a las negociaciones que tiene el Ministerio de Educación con las federaciones y todos los sindicatos pero bueno, acompañar esos procesos también. Luego toda la salida que después nos toca como sindicato, buscar convenios para facilitar acceso a servicios de salud, las recreaciones de turismo, todo eso suma y forma parte de nuestra tarea.

Me diste una fecha que es noviembre ¿verdad?

Sí, el 10 de noviembre.

Ese 10 de noviembre quedará constituida la estructura del sindicato que está dentro de FEDUM

Exactamente, ahí se elige la Comisión Directiva. Una cosa importante que yo te quiero mencionar es que por estatuto no puede ser elegido ningún funcionario de la universidad, ningún docente que ocupa un cargo de funcionario /a. Tiene que ser un docente de base, ejercer solamente la docencia o alguna tarea vinculada al ámbito académico, pero no va a poder ser nadie que tenga un cargo. Nosotros lo hemos charlado, lo hemos discutido, nos parece muy importante remarcar que es un sindicato de los docentes, para los docentes, que obviamente se sentará, discutirá y construirá agenda con todos los demás actores de la universidad, con su conducción, con los no docentes, con los estudiantes, con los graduados. Queremos ser actores y protagonistas del proceso de desarrollo y crecimiento de la Universidad de Moreno. Ese es nuestro objetivo y a eso vamos.

¿Cómo es la relación que tienen ustedes con la conducción de la Universidad?

Hay todo un debate que se quiso instalar, que este es un gremio que nace desde la patronal, que tiene vínculo con la conducción. El primer punto a esclarecer, hablar de una patronal en termino universitario es complejo porque no es una empresa, son trabajadores de la universidad los que la conducen. Dicho esto, igualmente nosotros consideramos que hay que separar con toda claridad los roles, es decir, la conducción es la conducción, y nosotros somos un sindicato y nos vamos a sentar a discutir, a debatir, a charlar, a pelear lo que hace falta todo lo que consideramos que es importante. Pero la relación de diálogo tiene que ver con esto, una mesa de construcción conjunta, insisto en este punto porque lo charlamos mucho, queremos estar en la “cocina” también, entre comillas lo digo, de la toma de decisiones de lo que quiere hacer la universidad de acá hacia adelante, cuál es el proyecto en términos obviamente de docencia e investigación porque eso repercute en la calidad educativa para nuestros pibes de la universidad, y repercute en cómo funciona la universidad.