Afiches amenazantes en el local político de Pueblo Libre y una respuesta del Peronismo de Moreno

Fotocopia en blanco y negro, un Código QR que al abrirlo entrega un claro mensaje, de fácil interpretación, afiche pegado en una de las paredes del local peronista Pueblo Libre:

«Hartos de la corrupción y saqueo de TOD☀️S a lo largo y ancho del país, durante décadas, decidimos unir fuerzas desde TODA la oposición, sin importar ideología, para ponerle un fin definitivo al Kirchnerismo. Es hora de que el laburante, la clase media y baja se rebelen EN LAS CALLES contra este sistema que solo sirve para destrozarnos y usarnos a su antojo. Porque ellos siempre se enriquecen mientras nosotros cada vez estamos peor, al punto de caer en la miseria o irnos del país. Esta guerra contra los parásitos del Estado solo se puede ganar si llevamos nuestra bronca a las calles. La historia mundial nos demuestra que este es el camino definitivo y mas efectivo para frenar este tipo de regímenes. No vamos a ser ni Venezuela ni Cuba, y si llegamos a serlo será sobre NUESTROS CADÁVERES. ES HORA DE QUE LA PATRIA DEMANDE – Unite a nosotros desde cualquier punto del país… #RevolucionFederal

El Peronismo de Moreno emitió un comunicado urgente en el que expresa «estas expresiones no hacen más que visibilizar, en coincidencia con el brutal atentado a la vida de nuestra compañera Cristina, que no se trata de «locos sueltos» sino de una campaña sistemática, programada, política – judicial, mediática que pretende y yo no por la vía democrática, promover el odio y ejercer la violencia para intentar abortar el proceso de recuperación de nuestra patria, con justicia social y soberanía, que el peronismo y las fuerzas políticas aliadas queremos lograr para nuestro pueblo. Campañas como ésta no hacen más que sincerar lo que algunos referentes de la oposición quieren ocultar y es que son los personeros del odio y la violencia desatada, cada vez con más brutalidad.