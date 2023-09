Agostinelli está convencida de hacer una muy buena elección en octubre aún si el asseffismo decide jugar con Milei

La foto nacional muestra a los /as protagonistas muy Juntos para sostener el Cambio que se propone la coalición. Declara Larreta, también Santilli: los equipos seguirán trabajando para que Bullrich y Grindetti ganen en la General de octubre.

Como la política no es aritmética pero si necesita de números porque pensar en ese objetivo bonaerense y nacional demanda que en los municipios «se mejore y mucho lo obtenido el pasado 13 de agosto».

Gisele Agostinelli es la candidata a Intendenta. Venció al Dr. Aníbal Asseff. Ningún puente de diálogo, los equipos no se juntaron, los /as dirigentes /as tampoco. Ni siquiera llamados telefónicos. No hay foto.

A días de arrancar la campaña, Agostinelli visualiza que será distinta a la PASO. Primer objetivo: consolidar el casi 17 por ciento, el total. Segunda meta: aumentar siete puntos para conquistar la tercer banca en el HCD, con la premisa que en «Moreno se puede vivir mejor».

La candidata a Intendenta expresa que «por comentarios directos» el «asseffismo en lo local» cerraría filas con la propuesta de Javier Milei, que en el orden municipal está representado por Ramón Vera Chávez: