COMUNICADO DE PRENSA –

El agua contaminada en las escuelas pone en riesgo la salud y la vida… ¿Y los sindicatos?

En todo el país se suceden los Análisis del agua utilizada en las instituciones educativas, con resultados peligrosos para la salud ambiental en general, y para trabajadores/as de la educación y niños/as, adolescentes y jóvenes en particular.

Ante esto, la CALE, con más de un año y medio de construcción asamblearia, continúa con sus tareas de difusión y denuncia de esta problemática y sus responsables, generando materiales para habilitar procesos de reflexión, disputa y transformación desde adentro y fuera de las instituciones educativas.

El agronegocio, la megaminería, los basurales a cielo abierto, las distintas formas de extracción de petróleo, las centrales termoeléctricas y nucleares, la industria contaminante y el deficiente o nulo tratamiento de las aguas residuales, los megaemprendimientos inmobiliarios y de infraestructura pública, son algunas de las causas concretas de este flagelo que padecemos todos los días, estudiemos donde estudiemos, trabajemos donde trabajemos, convivamos donde convivamos.

Estas causas son parte de las políticas de Estado, que busca recaudar a como dé lugar y que genera la condiciones para que el empresariado se enriquezca, sin contemplar las normativas referidas a la salud y al ambiente.

Desde los primeros días del mes de septiembre, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas hemos entregado notas a distintas federaciones sindicales y sindicatos en el orden provincial y local, en distintos puntos del país, para solicitarles “se expresen públicamente sobre la urgente necesidad de que se realicen los estudios integrales del agua en los establecimientos educativos, como también del agua que llega en botellas/botellones a distintas escuelas, para tener la certeza de que los mismos contienen agua segura, como manifestación clara y contundente en defensa de la salud de quienes habitamos diariamente las escuelas.”

Se entregaron las notas a ATE, AMET, SADOP y CTERA a nivel país; y a SUTEBA, FEB y UDOCBA en provincia de Bs As y en varias seccionales distritales.

Hasta el momento, nadie ha respondido, con la honrosa excepción del SUTEBA Marcos Paz (pcia Bs As), del cual varias integrantes son parte de la Campaña y muy pocos ejemplos más. Esperamos que esta vez, difundiendo la nota en los medios de información, comencemos a recibir sus llamados para sentarnos a charlar sobre las posibles medidas a tomar ante tamaña situación.

Al mismo tiempo que entregábamos estas notas, hicimos lo propio con algunos Consejos Escolares de la provincia de Buenos Aires, impulsadas con firmas de la comunidad educativa de esos territorios, contando con la misma suerte de la no-respuesta.

Sin querer sacar conclusiones apresuradas, y dejando de lado la posible intención de avalar estas políticas de Estado, sí podemos corroborar que la mayoría de las conducciones sindicales no ven como prioritarias la temática ambiental y la seguridad e higiene en los puestos de trabajo de docentes y auxiliares, ni la salubridad de los lugares de estudio de las niñeces, adolescencias y juventudes.

En nuestro caso sí lo vemos. El capitalismo, en su cara extractivista, cruza nuestras vidas y al ambiente general, y por este motivo consideramos vital que continuemos generando acciones para denunciarlo, enfrentarlo y superarlo.

Aprovechamos este Comunicado, entonces, para nuevamente convocar a cada Federación, Sindicato, Agrupaciones de base y Delegados/as de Escuelas a expresarse públicamente y les invitamos a unir fuerzas participando en esta Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas.

