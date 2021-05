«Ahora si están autorizados por el Municipio»

APERTURA DE LOS SHOPPINGS –

Jorge Guerra, Subsecretario Técnico de Inspecciones, es el encargado de explicar cómo se llegó a la decisión de habilitar la apertura de shoppings bajo el formato de galerías comerciales, tras una semana de reclamos, con piquete y cacerola en la puerta de Nine. Pero antes de la buena nueva, Guerra afirma que «hasta ayer la Municipalidad no había autorizado ninguna habilitación» pero señala que había un plan piloto en marcha, una prueba que «derivó en una apertura sin permiso municipal que fue levantada por el canal A24«.

Desde hoy los shoppings están autorizadas a funcionar pero con el formato de galerías:

Se logró algo a partir de una presión objetiva que realizaron locatarios /as, empleados /as de los distintos locales que tiene Nine Shopping, ¿cómo resolvió el Municipio este conflicto?

Si por supuesto que surge de la preocupación y necesidad de un sector que viene muy golpeado porque el año pasado estuvo 9 meses parado y ahora con las nuevas restricciones, por supuesto que fundamentadas en la cantidad de contagios, la medida de cierre es entendible. No obstante es claro que atravesaban un momento muy difícil y se fueron acercando al Municipio en distintas oportunidades, incluso con el apoyo de la Cámara. Empezamos una serie de conversaciones, incorporamos a otros actores como la gente de Salud. Pudimos avanzar en un protocolo muy estricto, fuimos viendo la posibilidad con el espíritu No de cerrar sino el de bajar los contagios, y es así que llegamos a este protocolo muy acotado pero que les da la posibilidad de funcionar como galería.

Qué cambió ahora respecto a la relación que tomó la Municipalidad, la semana pasada, que fue una apertura que duró pocas horas hasta que un medio nacional comunicó la noticia de la apertura del Shopping Nine

Estábamos viendo una posibilidad, realizando una prueba piloto y lo que trascendió fue un comunicado interno de parte del Shopping Nine, y es así como se dieron las cosas. Nosotros necesitamos ir trabajándolo, realizando un monitoreo, incorporar a la gente de Salud, que es la autoridad, esa es la diferencia con respecto a la semana pasada. Fuimos trabajando el protocolo y hoy es una realidad sobre la base de cantidad de metros cuadrados, de personas y lo redujimos al máximo, y hoy están autorizados por el Municipio

Es decir que antes no estaba la Secretaría de Salud en la mesa de análisis para las aperturas

Habíamos empezado a plantear la posibilidad y estábamos en una prueba piloto de lo que podría ser. Reitero, creo que fue un error a partir de un comunicado interno (del shopping), pero no había autorización.

AUDIO 1 GUERRA

Se abre en formato galería, es lo que pedían los locatarios

Así es, con un aforo menor, con baños cerrados, por eso lo veníamos trabajando. Hoy es una galería comercial, con los baños cerrados, sin patio de comida, sin ingreso a los locales, con una circulación marcada y con las medidas sanitarias en los ingresos, alcohol en manos, alfombras sanitizantes.

El control, ¿lo hace la Municipalidad?

Tenemos un control que está relacionado con las inspecciones, vamos lugar por lugar a verificar que se estén cumpliendo los protocolos. En el caso de Nine es un control electrónico que está visible, cualquiera puede ver la cantidad de gente que está adentro.

¿Qué cantidad de personas se permitió?

Empezamos con un aforo muy chiquito de cien personas.